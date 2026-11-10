Bố mẹ tuổi nào hợp sinh con năm Đinh Mùi 2027?

Cùng là tuổi Ngọ, vì sao người sinh năm 1990 và người sinh năm 2002 lại được luận khác nhau khi đón con tuổi Mùi? Câu trả lời nằm ở hai chữ đứng trước tên con giáp. Canh Ngọ và Nhâm Ngọ đều có chi Ngọ, nhưng thiên can và nạp âm khác nhau. Vì vậy, người xưa thường xem lần lượt ba phần khi luận tuổi bố mẹ với con là thiên can, địa chi và ngũ hành nạp âm.

Em bé Đinh Mùi 2027 tuổi gì, mệnh gì?

Năm âm lịch Đinh Mùi bắt đầu từ ngày 6/2/2027 và kéo dài đến hết ngày 25/1/2028 dương lịch. Các bé sinh trong khoảng này cầm tinh con dê, mang nạp âm Thiên Hà Thủy, dân gian thường gọi là nước từ trời. Bé chào đời từ ngày 1/1 đến hết ngày 5/2/2027 vẫn thuộc tuổi Bính Ngọ. Hai tuổi này cùng nạp âm Thiên Hà Thủy, nhưng khác can chi, nên khi xem tuổi với bố mẹ sẽ có cách luận khác nhau.

Riêng chữ Đinh thuộc hành Hỏa khi xét thiên can, còn Thiên Hà Thủy là nạp âm của cả cặp Đinh Mùi. Vì thế, khi nghe một người nói “can Đinh thuộc Hỏa” và người khác nói “bé Đinh Mùi mệnh Thủy”, họ đang nói đến hai phần khác nhau trong cùng một cách xem tuổi.

Tuổi Hợi, Mão và Ngọ hợp với bé Đinh Mùi ở điểm nào?

Xét riêng địa chi, Hợi và Mão cùng Mùi tạo thành bộ tam hợp Hợi - Mão - Mùi. Còn Ngọ và Mùi là một cặp lục hợp. Chỉ cần bố hoặc mẹ thuộc một trong ba tuổi này thì khi đối chiếu riêng với con, người đó đã có điểm thuận về địa chi. Khi xem kỹ hơn, gia đình có thể đối chiếu từng người với con theo năm sinh âm lịch.

Tuổi bố hoặc mẹ Xét địa chi với bé Đinh Mùi Xét thêm ngũ hành nạp âm Quý Hợi 1983 Hợi và Mùi cùng bộ tam hợp Đại Hải Thủy và Thiên Hà Thủy cùng hành Thủy Đinh Mão 1987 Mão và Mùi cùng bộ tam hợp Lư Trung Hỏa gặp Thiên Hà Thủy, xét theo vòng ngũ hành là Thủy khắc Hỏa Canh Ngọ 1990 Ngọ và Mùi lục hợp Lộ Bàng Thổ gặp Thiên Hà Thủy, xét theo vòng ngũ hành là Thổ khắc Thủy Ất Hợi 1995 Hợi và Mùi cùng bộ tam hợp Sơn Đầu Hỏa gặp Thiên Hà Thủy, xét theo vòng ngũ hành là Thủy khắc Hỏa Kỷ Mão 1999 Mão và Mùi cùng bộ tam hợp Thành Đầu Thổ gặp Thiên Hà Thủy, xét theo vòng ngũ hành là Thổ khắc Thủy Nhâm Ngọ 2002 Ngọ và Mùi lục hợp Thiên Hà Thủy của con sinh Dương Liễu Mộc của bố hoặc mẹ

Các năm trong bảng là mốc để tra can chi. Người sinh vào tháng 1 hoặc tháng 2 nên đối chiếu ngày sinh với mốc Tết âm lịch của năm đó. Quan hệ sinh, khắc trong bảng được xét theo hành của nạp âm.

Vì sao Nhâm Ngọ 2002 là tuổi có nhiều điểm thuận?

Nếu bố hoặc mẹ tuổi Nhâm Ngọ 2002, khi đặt cạnh bé Đinh Mùi 2027, ba phần đều có điểm thuận theo lối luận dân gian. Về thiên can, Đinh và Nhâm là một cặp ngũ hợp. Về địa chi, Ngọ và Mùi lục hợp. Về nạp âm, con mang Thiên Hà Thủy, bố hoặc mẹ mang Dương Liễu Mộc. Theo vòng tương sinh, Thủy sinh Mộc. Đây là lý do Nhâm Ngọ nổi bật trong nhóm tuổi kể trên.

Một trường hợp khác đáng chú ý là Nhâm Thân 1992. Thân và Mùi không tạo thành cặp tam hợp hay lục hợp, nhưng can Nhâm hợp can Đinh, còn nạp âm Kiếm Phong Kim của bố hoặc mẹ có quan hệ Kim sinh Thủy với nạp âm của con. Vì vậy, chỉ nhìn vào danh sách ba con giáp Hợi, Mão và Ngọ sẽ bỏ qua những tuổi có điểm thuận ở phần thiên can hoặc ngũ hành.

Bố mẹ tuổi Sửu hoặc cùng tuổi Mùi thì xem thế nào?

Sửu và Mùi là cặp xung trực tiếp khi xét địa chi. Tuy vậy, khi mở bảng nạp âm, tuổi Ất Sửu 1985 mang Hải Trung Kim, xét theo vòng ngũ hành là Kim sinh Thủy. Tuổi Đinh Sửu 1997 mang Giản Hạ Thủy, cùng hành Thủy với bé Đinh Mùi. Hai ví dụ này cho thấy vì sao một tuổi có thể có điểm xung ở địa chi và điểm thuận ở nạp âm.

Với bố mẹ Tân Mùi 1991, hai thế hệ cùng cầm tinh con dê. Dân gian gọi đây là cùng địa chi, còn tam hợp và lục hợp là những quan hệ riêng. Xét thêm nạp âm, Tân Mùi mang Lộ Bàng Thổ, khác hành với Thiên Hà Thủy của bé Đinh Mùi. Bởi vậy, câu “bố mẹ và con cùng tuổi dê” mới cho biết một phần của cách luận.

Nhiều gia đình xem tuổi vì muốn gửi một lời chúc lành cho em bé sắp chào đời. Với bé Đinh Mùi, lời chúc ấy có thể giản dị thế này. Mong con lớn lên trong một ngôi nhà mà khi có chuyện vui, con muốn chạy về kể, còn khi gặp chuyện khó, con biết mình có thể mở lời với bố mẹ.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm