Sinh con gái đầu lòng, hotgirl "trứng rán" Thanh Tâm được chồng CEO trao ngay sổ đỏ, vàng "khủng" đeo kín ngón tay

Mới đây, hot mom Thanh Tâm - gương mặt từng gây chú ý trên mạng xã hội với câu nói "Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ", vừa tổ chức tiệc đầy tháng cho con gái đầu lòng - bé Bún. Không chỉ khoe những hình ảnh đáng yêu của con, Thanh Tâm còn khiến dân mạng bất ngờ khi tiết lộ loạt quà tặng giá trị mà chồng dành cho mình.

Đầy tháng con gái nhưng mẹ lại được tặng… 3 cây vàng

Theo đoạn clip được đăng tải, trong tiệc đầy tháng bé Bún, Thanh Tâm được chồng tặng hẳn 3 cây vàng, bao gồm nhiều nhẫn vàng khiến cô đeo kín cả ngón tay. Hot mom vui vẻ khoe món quà "khủng", đồng thời bày tỏ sự xúc động khi được ông xã quan tâm đặc biệt dù là tiệc đầy tháng dành cho con gái.

Hotmom Thanh Tâm được chồng CEO tặng quà khủng nhân dịp đầy tháng con gái.

Không chỉ 3 cây vàng, món quà trước đó mà Mai Thiên Ân - chồng CEO của Thanh Tâm đã tặng vợ khiến dân tình "phát sốt". Chồng CEO mang cả sổ đỏ, hồ sơ giấy tờ vào viện để Thanh Tâm lăn tay và ký tên ngay tại bệnh viện, ít giờ sau khi cô vượt cạn thành công.

Hành động này khiến dân tìnhi không chỉ trầm trồ vì giá trị vật chất, mà còn cảm nhận được tình cảm và sự trân trọng mà chồng CEO dành cho mẹ bỉm Thanh Tâm.

Chồng CEO tặng sổ đỏ cho Thanh Tâm sau khi vượt cạn thanh công.

Thanh Tâm và ông xã Mai Thiên Ân - một CEO trẻ, kết hôn vào tháng 12/2024. Được biết chồng Trần Thanh Tâm là Mai Thiên Ân, sinh năm 1993, hơn vợ 7 tuổi. Hiện tại Ân đang sống ở TP.HCM nhưng gia đình lại ở Mỹ, thỉnh thoảng anh chàng sẽ sang thăm hoặc khi nhà có việc. Tuy nhiên Mai Thiên Ân cũng không chia sẻ quá nhiều về gia đình lên MXH.

Cặp đôi công khai tình cảm từ năm 2023. Trước khi kết hôn, cặp đôi đã tiết lộ nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, cùng nhau xuất hiện trong livestream, sau khi kết hôn, Mai Thiên Ân đồng hành cùng mọi hành trình của vợ, khoảnh khắc anh cùng vợ vượt cạn cũng để lại những giây phút vô cùng xúc động.

Sau khi sinh bé Bún, Thanh Tâm chia sẻ cuộc sống của cô trở nên bận rộn nhưng tràn đầy niềm vui. Hot mom cho biết cô đang tập trung chăm sóc con và dần quay trở lại với công việc sáng tạo nội dung. Người hâm mộ cũng dành nhiều lời chúc mừng cho gia đình nhỏ, đặc biệt là sự ra đời của bé Bún - "thiên thần nhí" được mong đợi.

Với những hình ảnh vừa chia sẻ, có thể thấy Thanh Tâm đang trải qua giai đoạn hạnh phúc nhất, khi được làm mẹ và nhận được sự yêu thương đặc biệt từ chồng.