Sinh con vào giờ Ngọ có thực sự tốt?

Không biết mọi người có nhận ra không, cứ mang thai là trong những cuộc trò chuyện của các mẹ bầu, sớm muộn gì cũng xuất hiện chủ đề chọn giờ sinh cho em bé.

Hôm qua, tôi gặp một nhóm mẹ bầu sắp sinh đang trò chuyện trong khu dân cư. Khi nhắc đến chuyện “sinh con vào giờ Ngọ”, tức khoảng từ 11 giờ đến 13 giờ, mỗi người lại đưa ra một quan niệm khác nhau.

Người lớn tuổi trong gia đình thường nói trẻ sinh vào giờ Ngọ hội tụ nhiều điều may mắn, lớn lên dễ gặp quý nhân và có số hưởng.

Có người tán thành:

“Giờ Ngọ là lúc dương khí mạnh nhất. Trẻ sinh vào thời điểm này thường có tính cách vui vẻ, quyết đoán, không sợ khó khăn.”

Nhưng cũng có người phản đối:

“Giờ Ngọ thuộc Hỏa, hỏa khí quá mạnh nên đứa trẻ sau này dễ nóng nảy, bốc đồng và gây chuyện.”

Trên thực tế, đây đều chỉ là những quan niệm dân gian được truyền lại qua nhiều thế hệ. Chúng ta có thể nghe để tham khảo hoặc xem như một nét văn hóa, nhưng không nên coi đó là căn cứ để dự đoán tính cách hay số phận của trẻ.

Ngoài đời quả thực có những người sinh vào buổi trưa sở hữu tính cách cởi mở, mạnh mẽ. Tuy nhiên, đó chỉ là sự trùng hợp hoặc những quan sát mang tính cá nhân, hoàn toàn không phải quy luật khoa học.

Tính cách, năng lực và con đường tương lai của một đứa trẻ không thể do giờ chào đời quyết định.

Nếu tạm gác lại những câu chuyện về vận mệnh để nhìn dưới góc độ thực tế, việc sinh con vào ban ngày có thể mang đến một số thuận lợi nhất định. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa sinh vào ban đêm sẽ nguy hiểm hơn. Mức độ an toàn phụ thuộc chủ yếu vào tình trạng của mẹ và bé, năng lực chuyên môn, quy trình trực cùng khả năng xử trí cấp cứu của từng cơ sở y tế.

1. Việc phối hợp và huy động nguồn lực vào ban ngày có thể thuận tiện hơn

Tại nhiều bệnh viện, ban ngày là thời điểm có đầy đủ các khoa, phòng và bộ phận hỗ trợ cùng hoạt động. Khi sản phụ xuất hiện tình huống cần hội chẩn hoặc can thiệp khẩn cấp, việc phối hợp giữa khoa sản với gây mê hồi sức, nhi khoa, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh có thể thuận tiện hơn.

Quá trình chuyển dạ luôn tiềm ẩn những diễn biến khó dự đoán. Sản phụ có thể chuyển dạ kéo dài, chảy máu, suy thai hoặc cần can thiệp ngoài kế hoạch. Trong những tình huống ấy, khả năng huy động nhân lực và phương tiện nhanh chóng có ý nghĩa rất quan trọng.

Dù vậy, không nên hiểu rằng bệnh viện chỉ có đội ngũ chuyên môn tốt vào ban ngày. Các cơ sở có khoa sản đều phải tổ chức trực và có phương án xử trí cấp cứu suốt ngày đêm. Bác sĩ, nữ hộ sinh và điều dưỡng trong ca trực đêm vẫn được đào tạo để theo dõi cuộc sinh và ứng phó với tình huống khẩn cấp.

Nếu mẹ bầu lo lắng, điều cần tìm hiểu không phải là “giờ nào sinh đẹp nhất”, mà là bệnh viện đã lựa chọn có khả năng cấp cứu sản khoa, gây mê hồi sức và chăm sóc sơ sinh như thế nào.

2. Sinh ban ngày có thể thuận tiện hơn về sinh hoạt

Con người đều có nhịp sinh học. Ban đêm thường là thời gian cơ thể cần nghỉ ngơi, vì vậy cả sản phụ và người thân đều có thể cảm thấy mệt mỏi hơn.

Nếu em bé chào đời vào ban ngày, một số công việc sau sinh như hoàn tất thủ tục, liên hệ các bộ phận trong bệnh viện hoặc nhận hướng dẫn chăm sóc có thể thuận tiện hơn. Tuy nhiên, đây chủ yếu là lợi thế về tổ chức và sinh hoạt, không phải căn cứ để khẳng định cuộc sinh ban ngày luôn an toàn hơn.

Trẻ muốn chào đời lúc nào là điều rất khó dự đoán. Có người bắt đầu chuyển dạ vào buổi sáng nhưng đến nửa đêm mới sinh. Cũng có sản phụ đau bụng từ tối hôm trước và sinh con vào sáng hôm sau.

Vì vậy, mẹ bầu không cần lo lắng nếu cơn chuyển dạ xuất hiện vào ban đêm. Điều quan trọng là đến bệnh viện đúng thời điểm và tuân theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

3. Người thân chăm sóc và chuẩn bị vật dụng dễ dàng hơn

Sau khi sinh, cơ thể người mẹ còn rất yếu và thường cần người thân hỗ trợ cả về thể chất lẫn tinh thần.

Nếu sinh vào ban ngày, việc di chuyển đến bệnh viện thường thuận tiện hơn. Khi cần bổ sung đồ dùng cho mẹ và bé, gia đình cũng dễ dàng tìm mua hơn. Các cửa hàng, dịch vụ vận chuyển và phương tiện đi lại đều hoạt động đầy đủ.

Ngược lại, nếu sản phụ sinh vào nửa đêm, người thân có thể gặp khó khăn hơn khi di chuyển hoặc tìm mua những vật dụng phát sinh.

Dẫu vậy, vấn đề này hoàn toàn có thể được hạn chế bằng cách chuẩn bị túi đồ đi sinh từ sớm. Mẹ bầu nên mang theo giấy tờ, quần áo, đồ dùng cá nhân, vật dụng cho trẻ sơ sinh và những món cần thiết theo danh sách hướng dẫn của bệnh viện.

Chuẩn bị kỹ càng sẽ giúp gia đình bớt lúng túng, bất kể em bé chào đời vào ban ngày hay ban đêm.

Đừng cố chọn “giờ đẹp” bằng cách can thiệp cuộc sinh

Điều quan trọng nhất mà các gia đình cần ghi nhớ là quá trình chuyển dạ tự nhiên không thể tùy ý lựa chọn thời điểm.

Cha mẹ tuyệt đối không nên chỉ vì muốn con chào đời vào “giờ đẹp” mà trì hoãn việc đến bệnh viện, yêu cầu thúc sinh không cần thiết hoặc chủ động chọn mổ lấy thai khi chưa có chỉ định chuyên môn.

Mổ lấy thai có thể là một biện pháp cần thiết và cứu sống mẹ hoặc bé trong những tình huống như chuyển dạ đình trệ, thai suy hay ngôi thai bất thường. Tuy nhiên, đây vẫn là một cuộc phẫu thuật, có những nguy cơ như chảy máu, nhiễm trùng, phục hồi lâu hơn và tăng khả năng gặp biến chứng trong những lần mang thai sau. WHO nhấn mạnh rằng mổ lấy thai nên được thực hiện khi có nhu cầu y khoa; nếu không cần thiết, phẫu thuật có thể khiến mẹ và bé đối mặt với những rủi ro ngắn hạn và dài hạn không đáng có. Tổ chức Y tế Thế giới

Bởi vậy, phương pháp và thời điểm sinh cần được quyết định dựa trên sức khỏe của mẹ, tình trạng của thai nhi, tuổi thai và đánh giá của bác sĩ, không phải dựa vào tử vi hay lời truyền miệng.

Thay vì chọn giờ sinh, mẹ nên chuẩn bị những điều thiết thực hơn

Nhiều mẹ bầu vì nghe quá nhiều quan niệm trên mạng hoặc từ người lớn trong gia đình nên trở nên căng thẳng, chỉ mong tìm được một “giờ vàng” để đón con.

Thực ra, điều đó hoàn toàn không cần thiết.

Thay vì dành thời gian tính toán xem sinh vào mấy giờ mới tốt, mẹ bầu nên tập trung vào những việc có ích hơn:

Khám thai đúng lịch và thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Theo dõi cử động thai cũng như những dấu hiệu bất thường. Chuẩn bị túi đồ đi sinh và giấy tờ từ sớm. Tìm hiểu dấu hiệu chuyển dạ và thời điểm cần đến bệnh viện. Trao đổi trước với bác sĩ về phương án sinh phù hợp. Chuẩn bị người đưa đi viện và người hỗ trợ sau sinh. Giữ tinh thần ổn định, ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý.

Những sự chuẩn bị này mới thực sự góp phần bảo vệ sức khỏe của mẹ và em bé.

Lời kết

Một đứa trẻ sau này có khỏe mạnh, hiểu chuyện và sống có trách nhiệm hay không chưa bao giờ được quyết định bởi việc con chào đời vào giờ Ngọ, ban ngày hay giữa đêm.

Sự phát triển của trẻ chịu ảnh hưởng từ sức khỏe, môi trường sống, tình yêu thương, cách giáo dục và sự đồng hành lâu dài của gia đình.

Bởi vậy, mẹ bầu không cần quá bận tâm đến những lời phán đoán về “giờ đẹp” hay “giờ xấu”. Hãy bình tĩnh, thuận theo diễn biến tự nhiên của cuộc sinh và tin tưởng vào hướng dẫn chuyên môn của bác sĩ.

Mẹ tròn con vuông, em bé chào đời khỏe mạnh và được lớn lên trong tình yêu thương — đó mới là “giờ đẹp” nhất.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm