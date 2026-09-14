Chơi lớn như hotmom Bảo Ngọc: Đầu tư cho bé Ting Ting đủ mọi trend Trung thu, có cả váy áo BE CUP BONG, các mẹ bỉm “đu” mệt nghỉ

Mới 2 tuổi nhưng bé Ting Ting đã khiến nhiều mẹ bỉm phải trầm trồ vì độ "bắt trend" không thua kém bất kỳ fashionista nhí nào. Mỗi dịp lễ, Tết hay sự kiện đặc biệt, mẹ Bảo Ngọc lại mạnh tay đầu tư váy áo, giúp cô bé liên tục có những màn hóa thân đáng yêu khiến dân mạng thích thú.

Từ "chị Hằng" phiên bản 2 tuổi đến cô bé Khmer Nam Bộ... bé Ting Ting "bắt trend" không trượt lần nào

Trước thềm Trung thu năm nay, hotmom Bảo Ngọc tiếp tục chứng minh độ "chịu chi" khi chuẩn bị cho Ting Ting loạt trang phục theo nhiều phong cách khác nhau. Từ hình ảnh chị Hằng dịu dàng, cô bé dân tộc Khmer Nam Bộ cho tới nàng công chúa nhỏ điệu đà, Ting Ting gần như không bỏ lỡ bất kỳ xu hướng nào.

Hot nhất trong loạt trang phục Trung thu của Ting Ting phải kể đến bộ váy Phù Liên của BE CUP BONG – một trong những thiết kế từng được nhiều mẹ bỉm săn đón.

Vốn là thương hiệu được biết đến với những mẫu váy dành cho bé có khả năng tạo trend, BE CUP BONG nhiều lần rơi vào tình trạng các mẫu mới vừa lên sóng đã nhanh chóng được các mẹ đặt mua. Thậm chí, xung quanh thương hiệu này còn xuất hiện những cộng đồng chuyên mua hộ, trao đổi và pass lại đồ, cho thấy sức hút không nhỏ của những thiết kế dành cho các bé.

Và tất nhiên, với một cô bé được mẹ đầu tư hình ảnh khá chỉn chu như Ting Ting, bộ Phù Liên cũng không thể vắng mặt trong tủ đồ.

Riêng về khoản bắt trend thì chắc là không ai qua được Ting Ting, cô bé tiếp tục "biến hình" thành Phương Mỹ Chi phiên bản nhí khi diện trang phục truyền thống lấy cảm hứng từ đồng bào Khmer Nam Bộ. Với màu sắc và kiểu dáng đặc trưng, hình ảnh cô bé 2 tuổi tạo cảm giác vừa gần gũi vừa mới mẻ.

Nhìn lại những bộ ảnh trước đây, dễ nhận thấy mẹ Bảo Ngọc khá chăm chút cho phong cách của con gái. Trước thềm năm học mới, bộ váy Bông Hoa Nhỏ từng tạo nên cơn sốt trong cộng đồng các mẹ cũng nhanh chóng xuất hiện trong tủ đồ của Ting Ting. Cô bé diện thiết kế này và thực hiện bộ ảnh khai giảng với vẻ ngoài trong trẻo, đúng chất một nàng thơ nhí.

Vì thế, câu nói "Ting Ting mới 2 tuổi nhưng chưa trượt trend nào" có lẽ cũng không quá lời.

Mới 2 tuổi nhưng đã biết cách tạo dáng, rất dạn dĩ trước ống kính

Điều khiến những bộ ảnh của Ting Ting càng thu hút không chỉ nằm ở trang phục. Dù mới 2 tuổi, cô bé đã khá dạn dĩ khi đứng trước máy ảnh. Có lẽ nhờ thường xuyên được mẹ cho đi chụp hình, Ting Ting ngày càng biết cách tạo dáng, tương tác với ống kính và thể hiện biểu cảm tự nhiên.

Mỗi lần đưa Ting Ting đi chụp ảnh cũng là một lần mẹ Ngọc trở thành "đạo diễn hậu trường" đầy nhiệt huyết, gần như chỉ đạo mọi thứ từ A đến Z. Từ chỉnh váy áo, hướng dẫn con tạo dáng, nhắc từng biểu cảm cho đến việc liên tục động viên để cô bé hợp tác trước ống kính, mẹ Ngọc luôn đứng phía sau theo sát từng khoảnh khắc.

Hậu trường chụp ảnh của bé Ting Ting và mẹ Bảo Ngọc.

Có lẽ cũng nhờ những buổi chụp hình vừa vui vừa nhiều tương tác như vậy mà Ting Ting ngày càng tự tin, tự nhiên và dạn dĩ hơn mỗi khi đứng trước máy ảnh. Và với tốc độ bắt trend hiện tại, nếu các mẹ bỉm còn đang loay hoay chuẩn bị concept Trung thu cho con thì có lẽ phải "đu" theo Ting Ting khá vất vả.

Bé Ting Ting thoải mái vui đùa, tạo dáng chụp ảnh, còn mẹ Bảo Ngọc thì vẫn đều tay "chốt đơn" để con gái có những khoảnh khắc tuổi thơ thật lung linh.