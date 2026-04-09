Mẹ Lucie Nguyễn vắng nhà, một mình “mom Dương” cân hai bánh bèo: Ái nữ trả treo cực gắt, khiến dân tình đòi "giải cứu ba Dương"

Sự xuất hiện của Tuấn Dương cùng hai cô con gái đáng yêu Nami và Suli trong chương trình "Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân" đang khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú.

Từ trước đến nay, Tuấn Dương vốn nổi tiếng là ông bố khéo léo, đảm đang, chăm con "mát tay". Thậm chí, nhiều người còn hài hước cho rằng: "Phải là ba Dương đi vắng mới đúng, chứ mẹ Lucie Nguyễn vắng nhà thì với ba Dương lại… quá nhẹ nhàng!". Chính anh cũng từng tự tin thừa nhận: "Chuyện này quá dễ với Dương. Mẹ vắng nhà, ba là mom Dương".

Tuy nhiên, thực tế lại không "dễ thở" như lời nói.

Chỉ với một khoảnh khắc ngắn được hé lộ, khán giả đã ngay lập tức "quay xe" và đồng loạt kêu gọi "giải cứu mom Dương". Cụ thể, trong đoạn clip, khi Tuấn Dương đang nghiêm túc hỏi chuyện con gái Nami: "Tại sao con lại nói dối ba? Ba có dạy con nói dối ba không?".

Tưởng rằng sẽ nhận được câu trả lời ngoan ngoãn, ai ngờ Nami lại thản nhiên đáp lại một câu chấn động: "Ba có dạy".

Câu trả lời nhanh như chớp khiến ông bố trẻ lập tức "đứng hình", phải vội vàng chấn chỉnh: "Ba có dạy lúc nào? Đừng có mà nhét chữ vào mồm ba, ba dạy con lúc nào?".

(Nguồn: Ba Là Siêu Nhân)

Màn đối đáp cực "cứng" của cô bé Nami không chỉ khiến người xem bất ngờ mà còn bật cười thích thú. Nhiều người cho rằng đây mới chỉ là "mở màn nhẹ", và những "kiếp nạn" thực sự của "mom Dương" chắc chắn còn đang chờ phía trước.

(Nguồn: Ba Là Siêu Nhân)

Với hai cô con gái lém lỉnh, thông minh và không kém phần "lý sự", hành trình một mình chăm con của Tuấn Dương trong chương trình hứa hẹn sẽ mang đến vô số tình huống dở khóc dở cười.

(Nguồn: Ba Là Siêu Nhân)

Dân mạng hiện đang vô cùng mong chờ những tập tiếp theo để xem "mom Dương" sẽ xoay sở ra sao trước hai "bánh bèo" đáng yêu nhưng cũng đầy thử thách này. Một điều chắc chắn: hành trình này sẽ không hề "dễ" như anh từng nghĩ!