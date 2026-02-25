Từ YouTuber triệu view đến mẹ đơn thân tuổi 34: Thơ Nguyễn sinh con ở “phòng tổng thống”, em bé YouTube ngậm thìa vàng từ lúc lọt lòng

Hành trình vượt cạn của Thơ Nguyễn (tên thật Nguyễn Thị Hồng Thơ) – nữ YouTuber từng nổi đình đám trên MXH, đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động. Ở tuổi 34, cô chính thức bước vào vai trò làm mẹ đơn thân sau khi hạ sinh con trai đầu lòng vào ngày 3/2/2026, đánh dấu một cột mốc vô cùng đặc biệt trong cuộc đời mình.

Em bé YouTube "ngậm thìa vàng" ngay từ khoảnh khắc chào đời

Để chuẩn bị tốt nhất cho hành trình vượt cạn của mình, Thơ Nguyễn đã đăng ký sinh tại phòng tổng thống của một bệnh viện quốc tế lớn, nơi có điều kiện chăm sóc y tế và dịch vụ cao cấp bậc nhất. Không gian sinh được thiết kế riêng tư, hiện đại, tiện nghi, giúp sản phụ có tâm lý thoải mái và an toàn tối đa trong suốt quá trình lâm bồn.

Ngay khi chào đời, con trai đầu lòng của cô, bé được đặt tên ở nhà là em bé YouTube, nặng 3,3 kg, đã được các y tá chăm sóc theo chế độ đặc biệt. Theo chia sẻ từ người thân và bạn bè, bé được đút những thìa sữa đầu tiên bằng thìa vàng - là một món quà của người bạn thân thiết với Thơ Nguyễn đã tặng bé, như một cách đánh dấu khoảnh khắc khởi đầu đầy trân trọng.

Khoảnh khắc em bé Youtube của mẹ Thơ Nguyễn uống những ngụm sữa đầu tiên với chiếc thìa vàng, khiến nhiều người không khỏi xúc động và bật cười thích thú: đúng là em bé YouTube "ngậm thìa vàng" theo đúng nghĩa đen ngay từ khi lọt lòng.

5 tiếng đau đẻ và 2 giờ vượt cạn đầy thử thách của mẹ đơn thân

Theo chia sẻ của Thơ Nguyễn, ca sinh của cô không hề dễ dàng. Ban đầu, cô lựa chọn sinh thường. Tuy nhiên, dù đã mở đủ 10 phân và cố gắng rặn suốt hơn 2 giờ đồng hồ, em bé vẫn không thể chào đời. Việc gắng sức kéo dài khiến cô kiệt quệ, thậm chí ngất lịm, buộc các bác sĩ phải nhanh chóng chuyển sang mổ cấp cứu.

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, Thơ Nguyễn tâm sự rằng cơn đau dữ dội đến mức khi mọi việc qua đi, cô gần như không còn nhớ rõ mình đã đau thế nào. Điều đọng lại lớn nhất trong tâm trí cô chính là giây phút nghe tiếng khóc đầu tiên của con, khoảnh khắc mà mọi mệt mỏi, sợ hãi dường như tan biến.

May mắn, sau ca mổ, cả hai mẹ con đều an toàn, sức khỏe ổn định. Nữ YouTuber không giấu được niềm hạnh phúc khi lần đầu tiên được ôm con trong vòng tay, cảm nhận rõ ràng thiên chức thiêng liêng của người mẹ.

Quyết định làm mẹ đơn thân đầy bản lĩnh

Trong bài chia sẻ gây xúc động mạnh trên mạng xã hội, Thơ Nguyễn thẳng thắn khẳng định mình chủ động lựa chọn làm mẹ đơn thân. Với cô, việc sinh con không phải vì cô đơn hay thiếu thốn tình cảm, mà xuất phát từ mong muốn có một gia đình nhỏ trọn vẹn về mặt tinh thần.

Cô từng chia sẻ rằng, tiền bạc có thể giúp thuê người chăm sóc, nhưng không thể mua được "cái tâm". Nếu muốn sau này có một người thực sự yêu thương và gắn bó, thì ngay từ hôm nay phải nuôi dạy con bằng tất cả sự tử tế và yêu thương. Chính suy nghĩ ấy đã thôi thúc cô bước vào hành trình làm mẹ, dù biết trước sẽ đối mặt không ít khó khăn.

Trong suốt thai kỳ, dù không có bạn đời bên cạnh, Thơ Nguyễn vẫn cảm thấy bình an mỗi khi nghe nhịp tim thai, mỗi lần cảm nhận con cử động trong bụng. Những vất vả như mất ngủ, mệt mỏi, thay đổi vóc dáng… đều trở nên nhỏ bé khi nghĩ đến ngày được gặp con.

Từ hiện tượng YouTube đến hành trình trưởng thành

Trước khi rút khỏi ánh đèn sân khấu, Thơ Nguyễn từng là một trong những YouTuber sở hữu lượng người theo dõi hàng đầu Việt Nam. Sau nhiều biến cố và tranh cãi, cô quyết định giải nghệ vào cuối năm 2023 để tập trung cho cuộc sống cá nhân. Việc làm mẹ đơn thân ở tuổi 34 cho thấy một hình ảnh hoàn toàn khác của cô: chín chắn, sâu sắc và đầy trách nhiệm.

Thơ Nguyễn từng tâm sự: "Thành công lớn nhất của cuộc đời mình không phải là kiếm được nhiều tiền, mà là có con". Câu nói ngắn gọn ấy đã chạm đến trái tim của rất nhiều phụ nữ, đặc biệt là những người đang đứng trước lựa chọn làm mẹ.