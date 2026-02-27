YouTuber triệu view Thơ Nguyễn bật mí lý do đặt tên con trai: Hành trình 10 năm làm nghề được gửi trọn trong tên gọi của bé

Mới đây, Youtuber Thơ Nguyễn khiến cộng đồng mạng xúc động khi chia sẻ lý do đặc biệt đằng sau cái tên ở nhà của con trai Youtube mới sinh khiến dân tình không khỏi xúc động. Chỉ là tên gọi yêu ở nhà, nhưng lại chứa đựng cả một hành trình dài đầy kỷ niệm, nỗ lực và lòng biết ơn.

Cô chia sẻ: "Ngồi cùng mấy đứa trẻ con hàng xóm xem clip búp bê của Thơ Nguyễn đã là câu chuyện của 10 năm trước. Nếu các bạn thấy được tấm hình này là các bạn đã lớn rồi. 10 năm trước chị bắt đầu làm Youtube - 10 năm sau chị ôm em bé Youtube trong tay. Tên ở nhà con là Youtube vì mẹ con luôn nhớ, yêu thương và biết ơn các cậu các dì xem clip của mẹ con".

Mười năm trước, từ những đoạn clip chơi búp bê vô cùng ngây thơ đáng yêu, Thơ Nguyễn trở thành một trong những nhà sáng tạo nội dung thiếu nhi nổi bật nhất trên nền tảng YouTube tại Việt Nam.

Đây là Thơ Nguyễn của 2016. Dù không biết các bạn thế nào nhưng tin chắc 10 năm trước có rất nhiều bạn ngồi trước màn hình xem Thơ Nguyễn 2016. Dù hôm nay các bạn có thể 'mắc cỡ' vì đã từng xem nên phủ nhận tuổi thơ, nhưng chắc chắn các bạn đã từng cười rất nhiều vì có tôi" - Thơ Nguyễn tâm sự.

Lời tâm sự chân thành khiến nhiều người bồi hồi, bởi tuổi thơ của không ít khán giả từng gắn liền với hình ảnh Thơ Nguyễn và những video giải trí đầy sắc màu.

Không chỉ gây chú ý bởi sự nghiệp YouTube, Thơ Nguyễn còn khiến công chúng quan tâm khi quyết định làm mẹ đơn thân và chào đón con trai trong niềm hạnh phúc trọn vẹn. Cô không ngần ngại đầu tư những điều tốt nhất cho con, từ môi trường sống đến dịch vụ y tế. Nữ YouTuber lựa chọn sinh tại phòng tổng thống để đảm bảo điều kiện chăm sóc tối ưu cho cả mẹ và bé, dù chi phí không hề nhỏ.

Với Thơ Nguyễn, điều quan trọng nhất không nằm ở vật chất mà là cách nuôi dạy con: "Dù là mẹ đơn thân nhưng tôi không lo lắng con tôi sau này trách tôi, vì tôi sẽ dạy bảo con tôi để nó thành một đứa trẻ sống biết ơn, biết yêu thương và tích cực".

Tên gọi Youtube vì thế không chỉ là dấu ấn cho hành trình 10 năm làm nghề, mà còn là lời nhắc nhở về lòng biết ơn dành cho hàng triệu khán giả đã yêu thương, đồng hành cùng cô suốt chặng đường dài. Đó cũng chính là giá trị mà Thơ Nguyễn mong muốn truyền lại cho con - sống tử tế, trân trọng những điều tốt đẹp và luôn lan tỏa năng lượng tích cực.