Mới đây, một bà mẹ tên là Shengmin, đến từ Trung Quốc, đã lên tiếng cảnh báo về việc chị đã phát hiện ra một cây kim phẫu thuật nằm trong âm đạo sau khi sinh con.

Chị Shengmin kể: "Vào tháng 12/2019, tôi sinh con gái tại Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em Tây Bắc (Tây An, Trung Quốc) bằng phương pháp sinh thường có khâu tầng sinh môn. Tuy nhiên, tôi đã xuất viện ngay vào ngày hôm sau vì thiếu giường.

Hai tuần sau, tôi vẫn cảm thấy khó chịu và đau ở vết khâu, mặc dù các bác sĩ nói rằng vết thương sẽ lành trong khoảng 7 ngày. Vì vậy, tôi liên lạc lại với nữ bác sĩ để được tư vấn. Cô ấy nói rằng chuyện này là bình thường, nó xảy ra vì cơ thể tôi phục hồi chậm".

Tuy đã được bác sĩ trấn an, nhưng bà mẹ này vẫn cảm thấy lo lắng khi bên trái âm đạo vẫn cứ sưng to, đau đớn và khó chịu. Vì lệnh cách ly toàn xã hội do dịch bệnh xảy ra, chị Shengmin đã không thể đi khám mà phải âm thầm chịu đựng.

Chiếc kim phẫu thuật được tìm thấy nằm bên trong âm đạo của chị Shengmin (Ảnh minh họa).

Mãi cho đến ngày 7/5 vừa qua, khi đi cùng cô em gái đến bệnh phụ sản khám thai, bà mẹ này quyết định sẽ đi khám lại vết thương của mình. Chị Shengmin cho biết: "Tôi nói với bác sĩ là vết thương khâu tầng sinh môn của tôi vẫn còn bị đau. Cô ấy khám và nói là có một thứ gì đó rắn chắc ở bên trong. Vì vậy tôi được gây tê trong khi bác sĩ lấy vật đó ra khỏi người".

Và ai cũng phải hoảng hốt khi thấy đó là một cây kim phẫu thuật dài 2,5cm nằm bên trong âm đạo của chị Shengmin.

Hóa ra trong quá trình khâu lại vết cắt tầng sinh môn – một thủ thuật được thực hiện nhằm mở rộng âm đạo để hỗ trợ trong quá trình sinh em bé, bác sĩ đã bỏ quên cây kim này trong âm đạo của bệnh nhân.

Ngay khi mọi chuyện rõ ràng, chị Shengmin đã thông báo với bệnh viện về vụ việc và cả hai bên đang trong quá trình tìm cách giải quyết.

Chị Shengmin nói: "Bệnh viện hỏi tôi cần bao nhiêu tiền? Tiền thì có liên quan gì trong chuyện này chứ? Thứ tôi muốn là bệnh viện phải chịu trách nhiệm về việc này, và thứ hai là nữ bác sĩ đó phải xin lỗi tôi".

Hiện tại, chị Shengmin vẫn chưa đưa vụ việc ra pháp lý nhưng bà mẹ này chia sẻ nếu bệnh viện không giải quyết rõ ràng và thỏa đáng chị sẽ nhờ pháp luật và báo chí can thiệp.

Nguồn: Kidspot