Sa dây rốn là một tai biến rất nguy hiểm thường gặp xảy ra vào giai đoạn cuối của thai kỳ. Hiện tượng này dễ gây suy thai cấp khi mẹ chuyển dạ. Vì thế, khi phát hiện sản phụ mắc sa dây rốn, cần được cấp cứu kịp thời trong vòng 30 phút thì may ra mới cứu được trẻ.

Sa dây rốn sẽ gây suy thai cấp do cuống rốn bị chèn ép giữa ngôi và thành chậu hông hoặc khi sa dây rốn ra ngoài âm đạo, việc cung cấp máu của dây rốn cho thai bị đình trệ do co thắt của các mạch máu dây rốn. Nếu không được cấp cứu kịp thời tình trạng sa dây rốn có thể gây nguy hiểm cho cả mẹ và con.

Nguyên nhân dẫn đến sa dây rốn khi chuyển dạ: sinh đẻ nhiều lần; ngôi thai bất thường; đa ối; bấm ối khi ngôi còn cao lỏng...



Cho đến nay, chưa có biện pháp cụ thể nào để ngăn ngừa hiện tượng sa dây rốn. Vì vậy, điều quan trọng nhất để tránh tai biến này, các thai phụ cần đi khám thai định kỳ, bác sĩ có thể phát hiện yếu tố nguy cơ để cảnh báo cũng như tư vấn chọn nơi đẻ an toàn.