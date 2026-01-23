Siêu sao khiến cả châu Á bùng nổ: Khuôn mặt sáng bừng, mặc đẹp đến nỗi mỗi khung hình đều là 1 bức họa

Go Youn Jung đang là một trong những nữ chính nhận được nhiều sự quan tâm nhất hiện nay, khi bộ phim Can This Love Be Translated (Tiếng Yêu Này Anh Có Dịch Được Không?) liên tục gặt hái nhiều thành tích ấn tượng. Tác phẩm thuộc thể loại hài lãng mạn, xoay quanh câu chuyện giữa thông dịch viên Joo Ho Jin (do Kim Seon Ho thủ vai) và siêu sao toàn cầu Cha Mu Hee (do Go Youn Jung thủ vai).

Bên cạnh việc chinh phục khán giả bằng những bối cảnh quay mãn nhãn tại Nhật Bản, Ý và Canada, bộ phim còn được khen ngợi nhờ phản ứng hóa học tự nhiên, cuốn hút của cặp đôi nam nữ chính. Đáng chú ý nhất trong phim chính phải kể đến tạo hình của nhân vật nữ minh tinh Go Youn Jung. Vào vai một siêu sao toàn cầu, cô không chỉ gây ấn tượng với nhan sắc nổi bật mà còn ghi dấu ấn mạnh mẽ bởi gu thời trang tinh tế, thời thượng,tạo cảm giác cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Trong phim, Go Youn Jung thường xuyên diện các thiết kế dạ tweed, mang đến hình ảnh chỉn chu và thanh lịch. Cô ưu ái những dáng váy ôm vừa vặn, có độ xòe nhẹ để tạo cảm giác mềm mại, thướt tha. Với kiểu trang phục này, giày cao gót chính là lựa chọn hoàn hảo, giúp tổng thể thêm cân đối và sang trọng.

Gợi ý tương tự: Váy tweed dài tay

Váy tweed dáng ngắn cũng là item được Go Youn Jung đặc biệt ưa chuộng, giúp tôn lên vẻ trẻ trung mà vẫn giữ trọn nét thanh lịch. Bên cạnh đó, style đời thường trong phim cũng gây ấn tượng không kém khi Go Youn Jung ăn vận đơn giản với áo len dáng lửng phối cùng quần jeans ống rộng, vừa thoải mái vừa thời thượng.

Với những outfit mang màu sắc cá tính, Go Youn Jung thường dùng áo khoác làm điểm nhấn cho toàn bộ set đồ. Khi diện chân váy ngắn, cô phối cùng áo khoác lông để tăng thêm vẻ sang chảnh, thời thượng. Còn với váy hai dây chấm bi dáng dài, Go Youn Jung lại chọn áo khoác da, tạo nên tổng thể vừa cool vừa sắc sảo.

Khi diện những mẫu đầm nữ tính nhẹ nhàng, Go Youn Jung không ngại thử sức với các gam màu rực rỡ. Cô chọn váy đỏ tươi dáng ngắn, trễ vai để tôn nét trẻ trung, cuốn hút. Với sắc xanh đậm, nữ diễn viên ưu ái thiết kế váy dài cổ V, tạo hiệu ứng thướt tha, mềm mại. Những tông màu nổi bật này gần như không cần đến phụ kiện cầu kỳ, bản thân trang phục đã đủ để tạo điểm nhấn cho tổng thể.

Go Youn Jung chọn layering áo ren mỏng bên trong, khoác blazer bên ngoài và hoàn thiện set đồ bằng quần jeans. Công thức phối đồ tối giản nhưng mang lại hiệu quả cao, giúp tổng thể vừa sành điệu, vừa toát lên nét cá tính hiện đại.

Gợi ý mua sắm: Blazer, áo ren mỏng

Một trong những outfit gây chú ý của Go Youn Jung trong phim là combo váy chấm bi phối cùng áo khoác nâu. Cách mix đơn giản nhưng mang lại cảm giác mới mẻ, dễ áp dụng trong đời thường và phù hợp với nhiều vóc dáng. Trên các nền tảng mạng xã hội, không ít chị em thích thú với "trend" phối đồ theo công thức này của Go Youn Jung.