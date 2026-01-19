5 xu hướng quần công sở của năm 2026: Giúp style đi làm trẻ hẳn ra, vẫn đảm bảo độ chuyên nghiệp

Bước sang năm 2026, thời trang công sở tiếp tục dịch chuyển theo hướng tối giản, linh hoạt và đề cao tính ứng dụng. Những chiếc quần dài tưởng chừng quen thuộc, lại trở thành tâm điểm nhờ sự thay đổi tinh tế trong phom dáng, màu sắc và cách phối.

Không còn bó buộc trong khuôn khổ cứng nhắc, quần công sở 2026 mang đến hình ảnh chuyên nghiệp nhưng vẫn mềm mại, tự tin và có cá tính riêng. Dưới đây là 5 xu hướng quần công sở nổi bật được dự đoán sẽ "phủ sóng" mạnh mẽ trong năm tới.

Quần âu kiểu dáng cơ bản

Giữa vô vàn biến tấu mới mẻ, quần âu dáng cơ bản vẫn giữ vững vị thế không thể thay thế trong tủ đồ công sở. Tuy nhiên, điểm khác biệt của năm 2026 nằm ở sự tinh chỉnh phom dáng: đường cắt gọn gàng hơn, cạp cao vừa phải, ống đứng hoặc hơi suông để tạo cảm giác thanh thoát cho vóc dáng. Chất liệu cũng được nâng cấp với các loại vải pha co giãn, ít nhăn, giúp người mặc thoải mái suốt ngày dài làm việc.

Quần âu cơ bản dễ dàng kết hợp cùng áo sơ mi, áo blouse hoặc blazer, phù hợp với hầu hết môi trường văn phòng. Đây là lựa chọn an toàn nhưng không hề nhàm chán, đặc biệt khi bạn biết cách tạo điểm nhấn bằng thắt lưng da, giày mũi nhọn hay túi xách có thiết kế hiện đại.

Quần âu trắng kem

Gam màu trắng kem đang dần thay thế màu trắng tinh truyền thống trong thời trang công sở 2026. Quần âu trắng kem mang lại cảm giác trang nhã, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ nổi bật để tạo ấn tượng chuyên nghiệp. So với trắng sáng, trắng kem dễ mặc hơn, ít lộ khuyết điểm, không kén người mặc.

Kiểu quần này thường được thiết kế với ống suông hoặc ống đứng, giúp tổng thể trang phục trông cao ráo và tinh tế. Khi phối đồ, quần âu trắng kem kết hợp rất đẹp với áo màu trung tính như be, nâu nhạt, xám hoặc pastel. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ngày cần hình ảnh chỉn chu nhưng vẫn mang hơi thở thời trang hiện đại.

Quần denim trắng

Denim không còn chỉ giới hạn trong thời trang dạo phố. Năm 2026 chứng kiến sự lên ngôi của quần denim trắng trong môi trường công sở, đặc biệt tại các văn phòng có dress code linh hoạt. Với thiết kế tối giản, không rách, không wash quá đậm, denim trắng mang đến sự trẻ trung nhưng vẫn giữ được nét lịch sự cần thiết.

Quần denim trắng thường có phom suông hoặc ống đứng, dễ phối cùng áo sơ mi trơn, áo vest nhẹ hoặc áo len mỏng. Sự kết hợp này tạo nên hình ảnh năng động, hiện đại, phù hợp với những người muốn làm mới phong cách công sở mà không quá phá cách.

Quần màu be

Quần màu be tiếp tục là gam màu thịnh hành trong xu hướng công sở 2026. Sắc be mang đến cảm giác ấm áp, nhã nhặn và rất dễ phối đồ. Từ be sáng, be sữa đến be ngả nâu, mỗi sắc độ đều tạo nên một phong thái riêng, phù hợp với nhiều độ tuổi và phong cách làm việc.

Ưu điểm lớn nhất của quần màu be là tính linh hoạt: có thể mặc quanh năm, phù hợp cả mùa xuân - hè lẫn mùa thu – đông. Khi kết hợp cùng áo trắng, áo đen hoặc áo cùng tông be, tổng thể trang phục sẽ trở nên hài hòa, sang trọng mà không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ.

Quần ống loe

Quần ống loe quay trở lại mạnh mẽ trong năm 2026, mang theo hơi thở retro pha lẫn hiện đại. Khác với quần loe rộng quá khổ của những năm trước, phiên bản công sở được tiết chế với phần ống loe nhẹ từ đầu gối trở xuống, tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân và tôn dáng đáng kể.

Quần ống loe công sở thường được may từ vải âu đứng phom, có đường ly sắc nét, phù hợp với môi trường làm việc chuyên nghiệp. Khi phối cùng áo sơ mi ôm, áo blouse đơn giản hoặc blazer, kiểu quần này giúp người mặc vừa thanh lịch vừa nổi bật, thể hiện rõ cá tính thời trang nhưng vẫn đúng chuẩn công sở.

Ảnh: Instagram