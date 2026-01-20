Không thể phủ nhận rằng trend áo dài Tết kiểu phú bà, mợ chảnh với những gam màu tối, trầm, thậm chí có phần "khó nhằn" đang phủ sóng mạnh mẽ những ngày cận Tết. Thế nhưng nói thật, những mẫu áo dài này đôi khi chỉ hợp để chụp ảnh sống ảo trước Tết, còn khi diện xuyên suốt những ngày đầu năm lại khá không hợp với không khí Tết, thiếu đi sự tươi vui và rộn ràng vốn có.

Với những cô nàng vẫn mê phong cách mợ chảnh, phú bà nhưng không muốn diện Tết với những bảng màu tối, thì năm nay vẫn có rất nhiều lựa chọn đa sắc, tươi mới hơn mà vẫn giữ trọn tinh thần sang chảnh. Xu hướng áo dài phú bà giờ đây không còn bó hẹp trong những gam màu trầm, mà được làm mới bằng chất liệu và hiệu ứng thị giác tinh tế.





Thiết kế dù không có phần áo lụa ánh satin nhưng vẫn kết hợp cùng quần lụa bắt sáng, tạo điểm nhấn kiêu kỳ, cá tính cho tổng thể.

Nổi bật nhất phải kể đến các mẫu áo dài lụa, gấm, satin bắt sáng. Thoạt nhìn, bảng màu vẫn là những tông quen thuộc như đỏ, hồng, vàng champagne, xanh ngọc hay trắng ngà... nhưng điểm "ăn tiền" lại nằm ở chất liệu.

Nền vải lụa mượt, satin óng ánh hay gấm dệt hoa văn chìm giúp tổng thể bộ áo trở nên sang trọng và nổi bật hơn hẳn. Chỉ cần ánh đèn nhẹ hay nắng đầu xuân, chiếc áo đã tự động "phát sáng", mang lại cảm giác giàu sang đúng chuẩn phú bà, mợ chảnh.

Hoa văn gấm cũng là chi tiết được yêu thích trong mùa Tết này. Không quá cầu kỳ hay rực rỡ, các họa tiết chìm tinh xảo giúp áo dài giữ được vẻ thanh lịch, trưởng thành nhưng vẫn đủ thu hút. Khi kết hợp cùng phom dáng suông nhẹ, tay lỡ hoặc cổ truyền thống cách điệu, tổng thể trở nên vừa hiện đại vừa đậm chất Á Đông.

Nếu muốn tăng thêm độ mợ chảnh, các nàng có thể phối cùng trang sức ngọc trai, clutch nhỏ ánh kim hoặc giày cao gót mũi nhọn tối giản. Không cần quá nhiều chi tiết, chính chất liệu và thần thái đã đủ giúp bạn hóa thân thành "phú bà ngày Tết" theo cách nhẹ nhàng mà tinh tế.

Tết này, làm phú bà không nhất thiết phải diện gam màu tối. Chỉ cần chọn đúng chất liệu bắt sáng, hoa văn tinh xảo và bảng màu tươi tắn, bạn vẫn có thể giữ trọn khí chất mợ chảnh mà vẫn hòa hợp với không khí rộn ràng đầu năm.