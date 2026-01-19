Khắp nơi đang nói về một nữ chính phim Hàn đẹp lộng lẫy siêu thực, nhưng lại chỉ thích mặc đồ tối giản

Tiếng yêu này, anh dịch được không? là bộ phim được các khán giả mong chờ ngay từ khi công bố cặp đôi diễn viên chính là Kim Seon Ho và Go Youn Jung. Nếu Kim Seon Ho ghi dấu ấn với những nhân vật không chỉ đẹp trai mà còn tử tế, dịu dàng thì Go Youn Jung lại nổi tiếng với nhan sắc mỹ miều, tỷ lệ gương mặt kim cương.

Sau khi công chiếu, Tiếng yêu này, anh dịch được không? nhận khá nhiều ý kiến khác nhau về kịch bản nhưng tất cả đều không thể phủ nhận nhan sắc quá đỗi long lanh của nữ chính. Gương mặt của Go Youn Jung được ví von là siêu thực như AI, lộng lẫy trong từng khung hình. Dẫu vậy, ngoài đời, Go Youn Jung lại theo đuổi phong cách khá đơn giản, cá tính. Style của cô xoay quanh các kiểu trang phục mang tính ứng dụng cao sau đây:

Áo cardigan

Áo cardigan mang đậm nét nữ tính và dịu dàng. Mẫu áo này rất phù hợp với không khí của mùa xuân, khi thời tiết ấm áp hoặc se lạnh chứ không quá rét. Go Youn Jung kết hợp áo cardigan theo cách khá đa dạng. Yêu thích sự ngọt ngào và nữ tính, chị em có thể áp dụng combo áo cardigan kết hợp với chân váy ngắn. Công thức này không chỉ phù hợp để diện đi dạo phố, mà còn lý tưởng khi mặc tới sự kiện nhẹ nhàng.

Cách kết hợp đồ phóng khoáng, đơn giản hơn là áo cardigan màu trắng mix cùng quần jeans suông hoặc chân váy denim dài. Cardigan rất dễ mặc vì không chỉ trẻ trung, thời thượng mà còn tôn dáng cao ráo và thanh thoát hơn.

Áo đen và quần ống suông

Một trong những item đơn giản nhất mà chị em nên có trong tủ đồ là áo màu đen. Go Youn Jung ưu tiên áo len cổ tròn hoặc áo khoác màu đen cổ bẻ. Ưu điểm của áo đen là sự cá tính, sang trọng và tôn da hiệu quả.

Go Youn Jung diện áo đen theo những cách không quá cầu kỳ. Cô kết hợp áo khoác đen với áo thun trắng và quần đen để tạo nên tổng thể trang phục tươi tắn, trẻ trung hơn. Cách kết hợp đơn giản hơn là áo len màu đen và quần ống suông màu be. Công thức này rất cá tính và thoải mái, thích hợp để diện trong những buổi dạo phố cuối tuần.

Áo khoác trắng

Bên cạnh áo màu đen cá tính, Go Youn Jung thi thoảng mang tới cho phong cách một làn gió mới, đó là áo khoác trắng. Áo khoác trắng len mỏng hay áo khoác kaki đều mang những nét đẹp khác nhau. Bằng cách kết hợp áo khoác kaki với váy suông màu đen, Go Youn Jung có được tổng thể trang phục thời thượng, cá tính nhưng không kém phần ngọt ngào.

Combo áo khoác len trắng và quần đen tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại gây ấn tượng ở sự long lanh, yêu kiều. Những lúc lười phối đồ cầu kỳ nhưng vẫn muốn có vẻ ngoài cuốn hút, các set áo khoác trắng của Go Youn Jung rất đáng để tham khảo.

Quần jeans ống suông và áo màu trung tính

Quần jeans ống suông là item khó có thể vắng mặt trong tủ đồ của những quý cô theo đuổi style đơn giản. Mẫu quần dài này không chỉ trẻ trung, cá tính mà còn nâng cấp style rất hiệu quả. Quần jeans ống suông không hề khó mix đồ. Công thức quần jeans xanh và áo khoác da của Go Youn Jung ghi điểm ở nét bụi bặm, thời thượng nhưng không kém phần sang xịn mịn.

Trong khi đó, quần jeans suông và áo khoác cổ tròn lại trông nữ tính, yêu kiều hơn hẳn. Ngay cả khi chị em có những buổi gặp gỡ cần sự chỉn chu, combo quần jeans suông và áo khoác cổ tròn vẫn là một lựa chọn hợp lý. Một số kiểu giày thích hợp để phối với quần jeans suông bao gồm giày loafer, giày sneaker trắng hay giày búp bê.

Ảnh: Instagram @goyounjung, Netflix