Sĩ Thanh bị shop bán hàng nhái tố dùng túi Chanel “fake hơn cả fake”

Sau 6 năm từ vụ tố unboxing loạt túi hiệu bị cho là hàng fake, mới đây Sĩ Thanh tiếp tục rơi vào tình huống tương tự. Cụ thể, một cư dân mạng đã đăng đàn phốt chiếc túi Chanel 25 màu hồng mà Sĩ Thanh vừa khoe trên trang cá nhân gần đây là hàng giả. Đáng nói, đây là tài khoản của một... shop bán túi replica. Trong bài viết, chủ shop chỉ ra những điểm bất thường trên chiếc túi của Sĩ Thanh so với hàng thật của Chanel, tiện so sánh luôn với sản phẩm của shop mình để chứng minh một điều duy nhất: Sĩ Thanh xài túi fake hơn cả fake.

Sĩ Thanh bị 1 shop bán hàng fake tố dùng túi fake chất lượng kém.

Cụ thể, điểm dễ nhận dạng giữa chiếc túi của Sĩ Thanh và túi chính hãng là ở phần chỉ may trên nắp túi. Ở hàng thật, nắp túi chỉ được may bằng 1 đường chỉ đơn giản, thay vào đó trên túi của Sĩ Thanh lại được làm chắc chắc hơn với gấp đôi 2 đường may. Các cạnh viền trên chiếc túi của nữ ca sĩ cũng có phần méo mó, ọp ẹp hơn bản gốc.

Điểm khác biệt rõ ràng trên chiếc túi của nữ ca sĩ và hàng thật.

Chanel 25 Medium Handbag có giá bán hơn 179 triệu đồng tại Việt Nam.

Cận cảnh đường nét của mẫu Chanel 25 với chất liệu da bê với đường may đơn trên bản gốc và đường may kép trên túi của Sĩ Thanh.

Cư dân mạng phản ứng trước thông tin này với 2 luồng ý kiến. Đầu tiên nhiều người chê trách Sĩ Thanh chọn dùng hàng fake lại còn là loại kém chất lượng, dễ nhận biết. Nửa còn lại phê phán ngược lại chính chủ bài đăng đang cố tình hạ bệ nữ ca sĩ chỉ để quảng cáo cho sản phẩm "fake chất lượng cao" của mình.

Cả Sĩ Thanh và chủ bài đăng cuối cùng đều bị chỉ trích.

Vào năm 2019 vụ phốt ầm ĩ của Sĩ Thanh từng khiến MXH dậy sóng một thời. Theo đó, hoà theo trào lưu "đập hộp" mới nổi khi ấy, Sĩ Thanh cũng lên clip unbox một lúc hàng loạt món hàng xa xỉ trên trang YouTube của mình. Từ Dior 30 Montaigne, Louis Vuitton Bumbag Dauphine, Chanel Pearl Flap... Sĩ Thanh khiến người xem "hoa mắt" với khả năng tiêu xài xa hoa của cô.

Ngay sau đó, nữ ca sĩ liền bị bóc trần đã mở hộp hàng fake từ đầu đến cuối video. Những chiếc túi của Sĩ Thanh hầu hết đều có phom dáng xẹp, điều chắc chắc không tồn tại trên những chiếc túi hiệu luôn yêu cầu sự cứng cáp, vuông vắn.

Những chiếc túi trong vụ đập hộp hàng fake từng xôn xao năm 2019.

Vụ ồn ào càng bị đẩy lên cao trào khi Sĩ Thanh sau đó làm clip mang túi Dior đến store Dior Vietnam kiểm chứng, thậm chí cô còn đăng cả hoá đơn mua hàng để chứng minh trong sạch nhưng cũng chẳng ai tin. Bởi, câu chuyện vẫn tồn tại nhiều điểm bất thường như việc ngày tháng mua hàng trên hoá đơn bị che, giá tiền không trùng khớp so với giá đã nói trên video, khiến khán giả tin rằng Sĩ Thanh sau khi bị phốt đã nhanh chóng mua một chiếc túi thật để lấp liếm.