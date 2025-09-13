Quần loe nhẹ mặc lên tôn dáng đúng đỉnh, có 3 công thức phối đồ giúp chân dài miên man

Quần jeans ống loe nhẹ

Quần jeans ống loe dài: Thanh lịch, đậm chất retro

Áo sơ mi bèo nhún + quần jeans xanh nhạt ống loe: Chọn sơ mi voan có thiết kế xếp nếp 3D, sơ vin nửa vạt trước vào quần cạp cao. Dáng áo trước ngắn sau dài vừa khéo che bụng vừa khoe eo thoáng qua khi di chuyển. Đi cùng giày mũi nhọn màu nude, bạn sẽ có ngay phong cách retro miền Nam nước Pháp.

Áo khoác tweed + quần jeans xanh đậm ống loe: Vẻ sang trọng của áo khoác vải tweed ngắn kết hợp cùng sự phóng khoáng của quần ống loe tạo nên sự cân bằng thú vị. Nên chọn dáng quần tua rua ở gấu, phối cùng khuyên tai kim loại và vòng cổ ngọc trai – diện đi làm hay hẹn hò đều chuẩn chỉnh.

Blazer oversize + quần jeans ống loe bạc: Blazer dáng nam kết hợp với quần ống loe ôm gọn, tạo tỉ lệ “trên rộng dưới hẹp” giúp tôn dáng gấp đôi. Bên trong, hãy diện crop-top để lộ vòng eo nhỏ nhắn, dễ dàng đạt được tỷ lệ siêu mẫu.

Quần jeans ống loe lửng: Mẹo hack chiều cao

Áo sơ mi kẻ + áo hai dây layer: Dùng sơ mi thay áo khoác, mặc kèm áo hai dây đơn sắc bên trong để tạo lớp lang. Xắn tay áo, phối cùng quần ống loe lửng và túi xách tay nhỏ – chuẩn phong cách thanh lịch.

Áo len ôm + quần jeans ống loe lửng: Chọn dáng quần ôm sát hông, loe nhẹ phần ống. Phối với áo len trước ngắn sau dài để che khuyết điểm hông to. Ai tự tin vóc dáng có thể chọn áo len ôm. Quần lửng khi di chuyển khoe thoáng đường chân, phối cùng giày sneaker đế dày sẽ toát lên vẻ ngọt ngào xen lẫn cá tính.

Quần tây ống loe

Khi chất liệu tây kết hợp cùng dáng ống loe, set đồ công sở ngay lập tức thoát khỏi sự nhàm chán. Đặc biệt, quần tây ống loe có đường ly giữa giúp chân không thẳng cũng trở nên thon gọn, đồng thời vải dày rủ mang lại dáng chỉn chu.

Công thức phối:

Áo sơ mi cổ vuông + quần tây ống loe: Áo sơ mi cổ vuông vừa trẻ trung vừa retro, phối cùng giày loafer nâu hoặc mule. Sơ vin gọn gàng, đôi chân trông dài bất ngờ.

Blazer rộng + quần tây ống loe màu đen: Vừa có sự trang trọng, vừa khéo léo tinh giản nhờ mix cùng áo lụa hoặc sơ mi trơn bên trong.

Đi kèm túi xách đen tối giản, outfit trở nên thanh lịch, sang trọng.

Sơ mi oversize + quần tây ống loe xẻ tà: Sơ mi dáng rộng phối cùng quần xẻ nhẹ bên hông, đôi chân thoáng ẩn hiện phá vỡ sự cứng nhắc của công sở. Giày loafer đen sẽ cộng thêm điểm tinh tế.

Quần yoga ống loe

Năm nay, quần yoga ống loe nổi lên như “vị cứu tinh” cho đôi chân nhiều cơ bắp. Dáng “trên ôm dưới loe” vừa ôm gọn phần đùi, vừa giúp cân bằng bắp chân to. Khi mix cùng áo ngắn, tổng thể càng khỏe khoắn, trẻ trung.

Gợi ý phối đồ:

Áo hoodie oversize + quần yoga đen ống loe: Hoodie dáng rộng ôm hông, phối cùng kẹp tóc càng cua và túi kẹp nách đồng màu. Nhờ gấu quần loe, đôi chân trông thon thả hơn.

Áo khoác ngắn + quần yoga ống loe: Kết hợp với giày thể thao để tạo phong cách sweet-cool. Dáng “trên ngắn dưới dài” giúp cơ thể cân đối và khí chất bật hẳn.

Áo phao gile + set đồ đồng màu: Layer quần yoga ống loe đen với giày vải đơn giản. Chọn quần có đường may nâng mông, khoác ngoài gile ngắn vẫn không bị lộ khuyết điểm.

Từ quần jeans ống loe retro, quần tây ống loe cho công sở, đến quần yoga ống loe mang hơi thở thể thao – tất cả đều chứng minh rằng bí mật thời trang mùa xuân này nằm ở đường cong duyên dáng nơi ống quần. Không cần ép cân, cũng chẳng cần tập luyện quá sức, chỉ với công thức mix-match tinh tế, bạn đã có thể sở hữu “đôi chân thon gọn trong mắt người đối diện”. Đó chính là lối đi thông minh của cô gái thời thượng!