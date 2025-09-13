5 món thời trang tối giản được phụ nữ Pháp mê mẩn từ năm này qua năm khác

Thời trang tối giản không chỉ là một xu hướng, mà đã trở thành phong cách sống của nhiều phụ nữ trên thế giới, trong đó có các quý cô nước Pháp. Với sự chú trọng vào những món đồ đơn giản nhưng tinh tế, thời trang tối giản giúp phái đẹp Pháp luôn duy trì vẻ ngoài thanh lịch mà không cần phải cầu kỳ. Những món thời trang này không chỉ dễ phối hợp mà còn có thể ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ công sở đến dạo phố.

Sau đây là 5 món thời trang tối giản được phụ nữ Pháp yêu thích nhất, chị em có thể học hỏi và áp dụng cho phong cách cá nhân.

Áo sơ mi màu nhã nhặn

Áo sơ mi là một trong những món đồ thời trang tối giản phổ biến nhất và cũng là biểu tượng của phong cách thanh lịch. Phụ nữ Pháp yêu thích áo sơ mi vì tính ứng dụng cao và khả năng tạo vẻ ngoài trẻ trung, năng động nhưng vẫn rất trang nhã. Các màu sắc được ưa chuộng thường là trắng tinh khiết, đen huyền bí hoặc các gam màu pastel nhẹ nhàng như hồng phấn, xanh dương nhạt. Áo sơ mi có thể kết hợp dễ dàng với quần jeans, quần short hay chân váy, tạo nên một outfit vừa dễ chịu lại rất thời thượng.

Sự tối giản của chiếc áo sơ mi không bao giờ khiến chị em phải lo lắng về việc lỗi mốt, và nó luôn đem lại cảm giác tự tin, thoải mái.

Áo thun trơn

Áo thun trơn là món đồ cực kỳ phổ biến trong tủ đồ của phụ nữ Pháp. Điều đặc biệt ở áo thun trơn là dù đơn giản nhưng vẫn rất dễ dàng tạo nên một diện mạo thanh lịch và hiện đại. Áo thun trơn, đặc biệt là những chiếc áo có tông màu trung tính như trắng, đen, xám hay beige, được yêu thích vì sự linh hoạt và dễ phối hợp. Mặc dù áo thun mang lại vẻ ngoài năng động, phóng khoáng, nhưng nếu chị em sơ vin áo thun với quần hoặc váy, chúng sẽ nâng tầm phong cách trở nên gọn gàng và sang trọng hơn.

Phụ nữ Pháp thường chọn cách kết hợp áo thun với quần jeans cạp cao, thêm một chiếc áo khoác blazer nhẹ nhàng, tạo ra một diện mạo tối giản nhưng đầy sang trọng. Đây là một món đồ không thể thiếu trong bất kỳ tủ đồ thời trang tối giản nào.

Chân váy trắng

Chân váy trắng, đặc biệt là kiểu chân váy chữ A, đang được phụ nữ Pháp yêu thích và sử dụng nhiều trong năm nay. Chân váy trắng mang đến vẻ ngoài thanh thoát và nhẹ nhàng, đồng thời giúp tăng sự tươi mới cho mọi bộ trang phục.

Những chiếc chân váy trắng dáng chữ A mềm mại, bay bổng được chọn nhiều nhất vì sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách nữ tính và hiện đại. Đây là kiểu chân váy rất dễ phối với áo sơ mi hoặc áo thun trơn, tạo nên một bộ trang phục công sở hay dạo phố vô cùng sang trọng.

Giày slingback

Giày slingback là một món thời trang đặc trưng của phụ nữ Pháp, không thể thiếu trong bất kỳ bộ sưu tập giày nào của họ. Đặc điểm nổi bật của giày slingback chính là phần quai hậu tạo sự chỉn chu, làm tăng vẻ thanh lịch cho người diện. Thiết kế này vừa giúp cố định đôi chân, vừa khiến bạn có thể dễ dàng di chuyển trong suốt cả ngày mà vẫn cảm thấy thoải mái. Hơn nữa, phần gót giày thấp hoặc vừa phải còn tạo hiệu ứng giúp bạn trông cao ráo và duyên dáng hơn.

Giày slingback phù hợp với nhiều phong cách khác nhau, từ casual đến công sở. Chúng có thể được phối hợp với quần jeans, chân váy chữ A, hay thậm chí là váy midi. Đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, giày slingback là một lựa chọn không thể thiếu cho những ai yêu thích sự tối giản nhưng vẫn muốn thể hiện phong cách thời trang cá nhân.

Quần jeans ống đứng

Quần jeans ống đứng là món đồ luôn giữ vững vị trí quan trọng trong tủ đồ của phụ nữ Pháp. Với phom dáng gọn gàng, quần jeans ống đứng mang lại sự thanh lịch mà vẫn vô cùng tiện dụng.

Phụ nữ Pháp thường kết hợp quần jeans ống đứng với áo blazer để tạo ra vẻ ngoài thanh lịch cho những ngày thu se lạnh. Để thêm phần duyên dáng, họ thường đi cùng giày búp bê hoặc giày loafer. Quần jeans ống đứng có thể sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau, từ công sở đến dạo phố, giúp bạn luôn trông thời thượng và tinh tế mà không cần phải cố gắng quá nhiều.

Ảnh: Sưu tầm