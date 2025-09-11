Chuyên gia dinh dưỡng khuyên các mẹ nên bổ sung 2 thành phần này để xây dựng hệ miễn dịch vững vàng cho trẻ

Trong hành trình nuôi dạy con, dinh dưỡng luôn là mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh. Không ít bà mẹ chia sẻ nỗi lo rằng con mình thường xuyên ốm vặt, hệ tiêu hóa yếu, dẫn đến biếng ăn và chậm tăng cân. Một trong những câu hỏi được đặt ra nhiều nhất hiện nay là: liệu việc chăm sóc sức khỏe đường ruột có thực sự giúp trẻ cải thiện đề kháng và hạn chế bệnh tật?

Khi trao đổi về vấn đề này, Thạc sĩ Bác sĩ chuyên khoa cấp 2, Trưởng Khoa Dinh Dưỡng và Tiết Chế, Bệnh viện FV, Nguyễn Viết Quỳnh Thư chia sẻ:

“Đường ruột khỏe mạnh chính là nền tảng miễn dịch cho trẻ. Với bé dưới 1 tuổi, điều quan trọng nhất là bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Sữa mẹ không chỉ là nguồn dinh dưỡng tối ưu mà còn chứa nhiều kháng thể, lợi khuẩn và chất xơ tự nhiên giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột. Đây là yếu tố quyết định giúp trẻ xây dựng hệ miễn dịch bền vững ngay từ đầu đời.”

Thạc sĩ/ Bác sĩ Nguyễn Viết Quỳnh Thư.

Thạc sĩ Bác sĩ Quỳnh Thư cũng lưu ý, việc phụ thuộc kháng sinh là một trong những nguyên nhân lớn khiến hệ vi sinh đường ruột bị mất cân bằng. Do đó, cha mẹ cần tuyệt đối tuân thủ chỉ định của bác sĩ và hạn chế tối đa việc cho trẻ dùng thuốc khi không thật sự cần thiết.

Bước sang giai đoạn ăn dặm, dinh dưỡng càng đóng vai trò quan trọng. “Cha mẹ nên bắt đầu từ ít đến nhiều, từ lỏng đến đặc, từng bước đa dạng thực phẩm để trẻ làm quen dần. Rau củ quả giàu chất xơ là lựa chọn không thể thiếu nhằm hỗ trợ tiêu hóa và duy trì sự phát triển của lợi khuẩn.

Một số bé có thể cần thêm probiotic hoặc prebiotic từ sữa công thức hoặc sản phẩm bổ sung để giúp cân bằng hệ vi sinh. Và đừng quên đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bởi đó là yếu tố then chốt trong việc phòng ngừa rối loạn tiêu hóa” - Thạc sĩ/ Bác sĩ Quỳnh Thư nhấn mạnh.

Có thể thấy, nâng cao sức khỏe đường ruột không chỉ giúp trẻ tiêu hóa tốt hơn mà còn góp phần quan trọng trong việc hình thành hệ miễn dịch vững vàng. Đây chính là “lá chắn” tự nhiên giúp trẻ ít ốm vặt, phát triển khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng trong những năm tháng đầu đời.

Để hỗ trợ hệ tiêu hóa và miễn dịch của trẻ phát triển toàn diện, phụ huynh có thể lưu ý một số nguyên tắc sau:

* Duy trì bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời, tiếp tục cho trẻ bú đến 24 tháng nếu có thể.

* Hạn chế dùng kháng sinh khi không cần thiết, chỉ sử dụng theo chỉ định của bác sĩ.

*Khi ăn dặm, cho trẻ tập làm quen từ ít đến nhiều, ưu tiên thực phẩm tươi, đa dạng và cân bằng nhóm chất.

* Tăng cường rau củ quả trong khẩu phần ăn để bổ sung chất xơ và vitamin hỗ trợ hệ tiêu hóa.

* Xem xét bổ sung probiotic và prebiotic thông qua sữa công thức hoặc sản phẩm phù hợp, theo khuyến nghị của chuyên gia.

* Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tuyệt đối, từ khâu chế biến đến bảo quản, để ngăn ngừa rối loạn tiêu hóa.

* Theo dõi sức khỏe đường ruột của trẻ thường xuyên: chú ý các dấu hiệu như táo bón, tiêu chảy, biếng ăn để kịp thời tham khảo ý kiến bác sĩ.

Với lời khuyên của Thạc sĩ/ Bác sĩ Quỳnh Thư, cha mẹ hoàn toàn có thể chủ động đặt nền móng cho hệ miễn dịch khỏe mạnh từ đường ruột, giúp con phát triển khỏe mạnh và ít ốm vặt trong những năm tháng đầu đời.