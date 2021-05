Sau 30 tuổi thì chị em nên dùng 5 món skincare bình dân này, da sẽ đẹp lên từng ngày mà không tốn tiền

Ngoài 30 tuổi thì chị em càng cần chú trọng đến việc chăm da bởi lúc này, làn da sẽ bắt đầu chịu ảnh hưởng bởi tuổi tác với những biểu hiện như: suy giảm collagen, tốc độ tự tái tạo da cũng chậm lại… Tuy là phải đầu tư và chăm chút hơn cho làn da nhưng không có nghĩa là chị em bắt buộc phải dùng những sản phẩm đắt đỏ. Bởi lẽ, 5 sản phẩm bình dân dưới đây cũng được đánh giá rất cao về khả năng cải thiện làn da, chống lão hóa, chị em hãy tham khảo để tiết kiệm mà da vẫn đẹp lên.

1. Bioderma Sensibio H2O Micellar Cleansing Water (Khoảng 390.000 VNĐ/500ml)

Nước tẩy trang nổi tiếng của Bioderma có công thức không chứa xà phòng, cồn và nước hoa. Sản phẩm này rất dịu nhẹ và có khả năng quét sạch từ cặn makeup, kem chống nắng cho đến dầu thừa, bụi bẩn. Sau khi dùng xong, bạn sẽ thấy làn da trở nên tươi mới và sạch sẽ hơn rất nhiều. Chưa hết, lọ tẩy trang này còn có sự xuất hiện của các thành phần dưỡng ẩm để dù làm sạch hiệu quả nhưng vẫn để lại cho bạn làn da ẩm mọng, không bị khô hay căng kéo.

Nơi mua: Orchard

2. Olay Tone Perfection Serum with Vitamin B3 + Vitamin C (Khoảng 668.000 VNĐ)

Chứng tăng sắc tố da có thể khiến bạn cảm thấy vô cùng suy sụp nhưng rất may là, bạn hoàn toàn có thể lấy lại độ mịn màng, tươi sáng cho làn da với sản phẩm đặc trị của nhà Olay. "Một trong những lợi ích của niacinamide (vitamin B3) chính là giúp ngăn ngừa sự phát triển của những mảng tối màu trên da", theo chuyên gia da liễu Angie Seelal tại New York. "Niacinamide cũng được công nhận là có khả năng giảm kích ứng, xoa dịu tình trạng mẩn đỏ, mụn và củng cố lớp màng ngoài cùng của làn da". Lọ serum của nhà Olay không chỉ chứa niacinamide mà còn có cả vitamin C, điều này giúp tăng thêm hiệu quả làm sáng da của sản phẩm, giúp chị em sớm có được làn da sáng hồng, mịn đẹp mỹ mãn.

Nơi mua: Olay

3. Aveeno Positively Radiant Daily Face Moisturizer For Even Skin Tone SPF 15 (Khoảng 321.000 VNĐ)

Không dễ để bạn tìm thấy được lọ kem dưỡng ẩm có thể layer "ngon ơ" dưới lớp makeup, đặc biệt là trong mùa hè nóng nực như thế này. Và lọ kem dưỡng của Aveeno chính là giải pháp mà bạn nên lưu tâm vì kết cấu của sản phẩm cho phép bạn trang điểm dễ dàng sau đó. Chưa hết, "thành phần protein của đậu nành có trong sản phẩm sẽ giúp làm dịu tình trạng mẩn đỏ, căng rát gây ra bởi ánh nắng", theo chuyên gia Angie Seelal và điều này thì rất hữu ích trong mùa hè. Tuy nhiên, có một điều bạn cần lưu ý, đó là dù lọ kem dưỡng này có chỉ số chống nắng SPF 15 nhưng bạn vẫn cần dùng thêm kem chống nắng SPF 30 trở lên thì mới đủ sức bảo vệ làn da.

Nơi mua: Aveeno

4. RoC Multi Correxion 5 In 1 Even Tone & Lift Eye Cream (Khoảng 633.000 VNĐ)

Lọ kem mắt này chứa reinol và đây chính là lý do, em này rất hiệu nghiệm trong khoản là phẳng nếp nhăn quanh mắt, giảm bọng mắt, quầng thâm và đẩy lùi tình trạng da chảy xệ để bạn có được vùng da quanh mắt mịn màng, tươi sáng. Lọ kem mắt bình dân này hứa hẹn sẽ cải thiện làn da quanh mắt của bạn chỉ sau 4 tuần, gương mặt nhờ đó cũng thêm trẻ trung.

Nơi mua: RoC

5. L'Oreal Paris Age Perfect Cell Renewal Night Cream (Khoảng 575.000 VNĐ)

Lọ kem dưỡng này sẽ giúp đẩy lùi những dấu hiệu tuổi tác đã sẵn hiển hiện trên da bạn. Lọ kem dưỡng có công thức chứa LHA và Lipo Acid. Những thành phần này sẽ kích thích da tái tạo, tẩy tế bào chết nhẹ nhàng và giúp bạn có được làn da mịn mướt, tươi sáng hơn. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng chứa những dưỡng chất giúp nuôi dưỡng, cung cấp độ ẩm cho làn da để bạn có được làn da căng mọng.

Nguồn: Byrdie

Ảnh: Internet