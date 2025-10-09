Sắp đến mùa đông, hãy để siêu cao thủ mặc đồ tối giản này gợi ý cho chị em 10 outfit sang chảnh từng centimet

Kendall Jenner là một trong những siêu mẫu cực kỳ nổi tiếng. Trong nhiều năm, cô đã đứng đầu danh sách những siêu mẫu có thu nhập cao nhất thế giới. Sự xuất hiện của Kendall Jenner tại mỗi sự kiện đều khiến khán giả mong chờ vì cô thường chọn những trang phục thảm đỏ rất lộng lẫy, quyến rũ và mang đến nhiều bất ngờ. Tuy nhiên, trong các khoảnh khắc đời thường, Kendall Jenner lại chọn phong cách khác biệt hẳn.

Trang phục street style của Kendall Jenner thường theo hướng tối giản, có tính ứng dụng cao. Mùa đông sắp đến và ngắm nhìn 10 outfit tối giản của Kendall Jenner, chị em sẽ dễ dàng nâng tầm phong cách.

Áo trench coat vẫn sẽ giữ nguyên độ chuẩn mốt khi bước vào mùa đông năm nay. Mẫu áo của Kendall Jenner trang nhã, nhưng vẫn có sự nổi bật nhờ tông màu be. Chỉ cần kết hợp áo trench coat với áo tank top màu xám, quần âu màu đen cơ bản và giày mũi tròn, người mặc đã có được bộ cánh sang xịn mịn và chuẩn thanh lịch.

Áo gile là món đồ mà chị em có thể mặc từ hè sang thu, và những ngày đông không lạnh. Có nhiều item phù hợp với áo gile nhưng ăn nhập nhất với độ thanh lịch chính là quần âu ống suông. Kết hợp với sandal đế bệt và túi tote màu sắc tươi tắn, Kendall Jenner giúp tổng thể thêm trẻ trung, phóng khoáng mà không mất đi sự tinh tế.

Kendall Jenner gợi ý một công thức trang phục đầy nữ tính, ngọt ngào. Bằng cách kết hợp áo sơ mi kẻ màu xanh với áo tank top màu xám, chân váy ngắn, Kendall Jenner có được outfit trẻ trung, tôn dáng mà vẫn thanh lịch. Đôi loafer và túi xách màu đen càng giúp nâng cấp vẻ sang xịn mịn cho tổng thể.

Với quần jeans cá tính, Kendall Jenner vẫn có thể tạo nên bộ cánh đầy nữ tính, quyến rũ. Bí kíp của cô chính là kết hợp quần jeans với áo vest nhấn eo để tôn lên vóc dáng thon thả, rồi hoàn thiện bằng đôi giày cao gót mũi nhọn sang chảnh.

Theo đuổi phong cách tinh giản không có nghĩa là chị em bỏ qua những món đồ màu sắc nổi bật. Kendall Jenner đã kết hợp mẫu áo blazer tông màu đỏ hot nhất mùa lạnh năm nay với áo thun trắng, quần jeans xanh để tạo nên tổng thể trang phục trẻ trung, hài hòa. Màu son đỏ trầm và đôi giày loafer đã góp phần tạo nên outfit sang chảnh từng centimet.

Không muốn cầu kỳ trong khoản phối đồ, chị em cứ diện những bộ suit trang nhã. Kiểu đồ này tuy đơn giản nhưng lại là "bảo chứng" cho vẻ ngoài thanh lịch, sang trọng và thời thượng. Để không làm giảm sự tinh tế, Kendall Jenner chọn túi xách màu trung tính, đi giày mũi nhọn.

Áo blazer màu đen luôn là mảnh ghép hoàn hảo cho tủ đồ mùa đông. Một trong những cách đơn giản nhất để chinh phục mẫu áo khoác này chính là kết hợp với áo thun trắng, quần jeans xanh rồi đi giày thể thao sáng màu. Tổng thể trang phục của Kendall Jenner toát lên sự trẻ trung nhưng cũng rất thanh lịch, hợp mốt.

Trong những buổi dạo phố cuối tuần, chị em không cần diện đồ quá cầu kỳ. Bằng những item cơ bản như áo thun trắng, quần denim màu đen ống đứng, giày búp bê trơn màu, Kendall Jenner đã có được bộ cánh trẻ trung, trang nhã. Kiểu tóc kẹp càng cua giúp tăng sức hút cho diện mạo.

Mẫu áo blouse "lai" áo trench coat của Kendall Jenner toát lên sự cá tính, thanh lịch. Để tạo nên outfit mềm mại với item này, Kendall Jenner đã kết hợp với chân váy suông – món thời trang không bao giờ lỗi mốt. Những món đồ như thắt lưng mảnh, giày loafer và túi xách đen góp phần tạo nên tổng thể trang phục tinh tế.

Bộ cánh của Kendall Jenner phảng phất nét cổ điển với áo khoác dáng dài, quần jeans xanh sẫm, giày loafer. Chiếc túi xách màu nâu không chỉ là món phụ kiện đơn thuần, mà còn góp phần nâng tầm vẻ sang trọng cho outfit. Chi tiết nhấn eo tạo sự chỉn chu và còn tôn dáng tối ưu.

Ảnh: Sưu tầm