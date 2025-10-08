4 món thời trang tôn dáng tối đa khi phối cùng giày bệt

Giày bệt là lựa chọn hoàn hảo cho những chị em yêu thích sự thoải mái và linh hoạt trong từng bước đi. Tuy nhiên, không ít người e ngại rằng giày bệt dễ "dìm" dáng, khiến tổng thể trở nên thấp bé và thiếu thanh thoát. Điều này hoàn toàn có thể khắc phục nếu bạn biết cách lựa chọn trang phục phù hợp.

Dưới đây là 4 món đồ thời trang giúp bạn "hack" chiều cao hiệu quả khi đi giày bệt, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa giữ được vẻ ngoài thời thượng:

Chân váy mini

Chân váy mini là món đồ kinh điển không bao giờ lỗi mốt. Với độ dài trên gối, kiểu chân váy này giúp kéo dài đôi chân một cách tự nhiên, đặc biệt khi đi cùng giày bệt. Những đôi giày như ballet, mary jane hay loafer khi kết hợp với chân váy mini sẽ tạo nên hình ảnh vừa dịu dàng, vừa hiện đại. Đây là công thức lý tưởng cho các quý cô theo đuổi phong cách nữ tính, ngọt ngào và năng động.

Để tăng thêm hiệu quả tôn dáng, bạn có thể chọn chân váy cạp cao và phối cùng áo sơ mi hoặc áo len dáng ôm gọn gàng. Set đồ này vừa đơn giản nhưng đủ sức "cân" mọi hoàn cảnh, từ đi chơi cho đến đi làm.

Quần ống vẩy

Khác với suy nghĩ thông thường rằng quần ống vẩy chỉ nên đi cùng giày cao gót, thực tế kiểu quần này vẫn có thể ăn ý tuyệt đối với giày bệt nếu bạn chọn độ dài và độ loe hợp lý. Phần ống quần loe nhẹ từ gối xuống không chỉ giúp đôi chân trông thon dài hơn mà còn mang lại vẻ ngoài cổ điển, thanh lịch.

Khi phối quần ống vẩy với một đôi giày bệt mũi nhọn hoặc giày slingback, bạn sẽ thấy tổng thể trang phục trông vừa mềm mại lại không hề "nuốt" dáng. Đặc biệt, nếu chọn quần có đường li giữa hoặc chất liệu đứng dáng như vải âu, bạn còn tạo được hiệu ứng thị giác khiến đôi chân thẳng và dài hơn hẳn.

Quần short

Khi cần một outfit nhanh - gọn - hiệu quả, quần short luôn là lựa chọn lý tưởng. Với chiều dài khiêm tốn, chiếc quần này tạo khoảng hở cho đôi chân, từ đó làm vóc dáng trông cao ráo hơn hẳn. Đặc biệt, khi kết hợp với giày bệt như sneaker trắng, giày búp bê hay sandal đế bệt, bạn có thể vừa giữ được sự năng động, khỏe khoắn mà vẫn duy trì được sự cân đối cho tổng thể.

Để tăng thêm vẻ thời trang, đừng ngại thử các chất liệu như denim, linen hoặc kaki, và phối cùng áo crop top, áo hai dây hoặc sơ mi oversized sơ vin nhẹ nhàng. Quần short không chỉ dành riêng cho những buổi dạo phố hay du lịch mà còn hoàn toàn có thể diện trong môi trường công sở nếu bạn chọn dáng short suông đứng, chất liệu nhã nhặn.

Chân váy dài trên mắt cá chân

Một trong những công thức phối đồ được nhiều tín đồ thời trang ưa chuộng chính là chân váy dài kết hợp cùng giày bệt. Nhưng để tránh bị "dìm" dáng, hãy lưu ý chọn chân váy có độ dài dừng lại trên mắt cá chân thay vì chạm đất. Chiều dài này giúp lộ phần cổ chân – vùng cơ thể nhỏ nhất, tạo cảm giác thanh thoát và cao ráo hơn.

Chân váy dáng chữ A, xếp ly hoặc váy suông nhẹ chính là những lựa chọn hoàn hảo, đặc biệt khi đi cùng các loại giày bệt nữ tính như giày mary jane, giày búp bê hay sandal dây mảnh. Kiểu phối này mang lại vẻ dịu dàng, bay bổng nhưng vẫn trẻ trung và hợp mốt.

