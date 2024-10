Nếu nhân vật Rachel trong loạt phim ‘‘Friends’’ được coi là biểu tượng thời trang của thập niên 90 thì Charlotte York trong ‘‘Sex and the city’’ do nữ diễn viên Kristin Davis thủ vai được ví như biểu tượng tóc nổi tiếng nhất của thập niên 2000.

Trong ‘‘Sex and the city’’, Kristin Davis gây ấn tượng với mái tóc nâu chắc khỏe, khi được tạo kiểu bồng bềnh, lúc lại gọn gàng đầy óng mượt. Tuy nhiên, ít ai biết rằng sau vai diễn ‘‘để đời’’ này, mái tóc của nữ diễn viên 59 tuổi đã bị tổn thất nặng nề. Theo đó, Kristin Davis phải đối mặt với tình trạng rụng tóc suốt một thời gian dài.

"Tóc tôi không còn như trước nữa. Tóc tôi rất mỏng, như thể nó đã rụng hết, gần như không còn một sợi tóc nào nữa… Mỗi khi tôi cố gắng tạo kiểu gì đó hoặc phải đi đâu đó, tôi lại tự hỏi: Tóc mình đâu rồi?’’ - Kristin Davis tiết lộ với truyền thông.

Các chuyên gia nhận định, lý do tóc của Kristin Davis bị gãy rụng nghiêm trọng là do thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ cao để tạo kiểu. Trong ‘‘Sex and the city’’, các kiểu tóc của nhân vật do Kristin thủ vai luôn được chải chuốt, tạo kiểu độc đáo để mang tới cảm giác chỉn chu, sang trọng. Cứ như vậy, việc tạo kiểu tóc cho nhân vật này kéo dài suốt 6 mùa phim đã khiến mái tóc của Kristin Davis đã bị ảnh hưởng nặng nề.

Năm 2017, những hình ảnh về mái tóc thưa thớt của Kristin Davis đã thu hút sự chú ý của công chúng. Nhiều người không khỏi lo ngại khi thấy đường chân tóc và phần thái dương của nữ diễn viên bị lộ da trắng. Nguyên nhân chính được cho là vì rụng tóc. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cho rằng đây có thể là hệ quả từ thói quen buộc tóc đuôi ngựa của Kristin.

Tuy nhiên đến nay, mái tóc của Kristin Davis đã được cải thiện rõ rệt. Từ những hình ảnh trên trang cá nhân, có thể thấy tóc của Kristin đã chắc khỏe, dày và mượt mà hơn hẳn. Trừ những lúc đi show, nữ diễn viên sinh năm 1965 thường chọn kiểu tóc thả tự nhiên để giảm tác động lực lên tóc.

Về bí quyết cải thiện mái tóc gãy rụng của ngôi sao ‘‘Sex and the city’’, chuyên gia tóc từng làm việc với Kristin Davis đã có những chia sẻ bất ngờ. Theo đó, vì mái tóc của nữ diễn viên đã bị hư hại sau những lần tạo kiểu nên họ đã ưu tiên sử dụng những sản phẩm chăm sóc tóc chứa các thành phần từ tự nhiên như: Dầu dừa, bưởi, rau bina,... Điều này sẽ giúp mái tóc của Kristin Davis phục hồi dần và chắc khỏe hơn từ bên trong.

Bên cạnh đó, các chuyên gia tóc cũng khuyên chị em nên bổ sung các loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng như protein, axit béo omega-3, vitamin E, vitamin C, biotin, folate và các vitamin B khác để hỗ trợ mọc tóc và giúp tóc khỏe mạnh

Theo Harper's Bazaar, Belgravia Centre