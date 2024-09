10 bộ cánh đẹp nhất của Charlotte York trong "Sex and the City"

Nhân vật Charlotte York do nữ diễn viên Kristin Davis đảm nhận được coi là mỹ nhân xinh đẹp nhất trong series phim truyền hình đình đám "Sex and the City". Nhan sắc của Charlotte York toát lên sự ngây thơ nhưng không kém phần quyến rũ, yêu kiều. Phần tạo hình cũng góp phần tôn lên nhan sắc xinh đẹp của nhân vật.

Cụ thể, Charlotte York để kiểu tóc rẽ ngôi lệch, khi thì duỗi thẳng hiện đại, lúc lại uốn sóng cổ điển hay buộc tóc nhưng đều ghi điểm. Bên cạnh đó, phong cách thời trang của Charlotte York cũng cuốn hút trong từng khung hình. Sau hai thập kỷ nhìn lại, style của Charlotte York vẫn đẹp và sành điệu, đặc biệt là 10 bộ trang phục sau đây:

Diện váy hoa và đeo bờm tóc, Charlotte York toát lên nét sang trọng nhưng cũng không kém phần ngọt ngào. Chiếc vòng cổ ngọc trai là mảnh ghép hoàn hảo của bộ cánh vì giúp tăng vẻ long lanh, quý phái, nhưng không cộng tuổi cho người diện.

Charlotte York sang chảnh tựa tiểu thư khi diện mẫu váy hai dây viền xanh. Tổng thể set váy trở nên nổi bật hơn nhờ chiếc vòng cổ ngọc trai. Kiểu tóc hớt lệch ăn nhập hoàn hảo với bộ cánh cổ điển.

Áo hai dây màu hồng và chân váy họa tiết đã tạo nên bộ cánh street style xinh tươi, ngọt ngào. Cách phối đồ này vẫn chuẩn mốt cho đến tận bây giờ. Tổng thể outfit trở nên sành điệu, trẻ trung hơn nhờ chiếc túi cắp nách.

Combo áo thun và chân váy bút chì cùng tông màu đen đã tôn lên vóc dáng quyến rũ của Charlotte York. Để tạo điểm nhấn cho bộ cánh mang gam màu đen làm chủ đạo, Charlotte York tô điểm giày cao gót họa tiết, dây chuyền và khuyên tai.

Váy kẻ cut-out vừa có nét quyến rũ, vừa toát lên sự ngọt ngào, trẻ trung. Khi diện mẫu váy này, Charlotte York không cần tô điểm phụ kiện quá cầu kỳ, vẻ ngoài của cô vẫn tỏa sáng, thậm chí còn trở nên tinh tế, sang xịn mịn hơn.

Áo vải voan và chân váy xám đã tạo nên tổng thể trang phục thanh lịch, trang nhã. Những item như khuyên tai, túi xách mini dù chỉ là món phụ kiện nhỏ nhưng đã góp phần tạo sự long lanh cho bộ cánh tối màu.

Phân cảnh Charlotte York diện váy cưới cũng đã tạo nên khoảnh khắc thời trang khó quên trong lòng khán giả. Chiếc đầm dáng quây, đính họa tiết hoa 3D có sự lộng lẫy nhưng vẫn rất tinh tế và đẹp vượt thời gian. Kiểu tóc búi gọn gàng đã tôn lên gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú của Charlotte York.

Điểm nhấn của set đồ trên chính là chiếc áo vest đen nhấn eo. Item này mang đến hiệu quả tôn dáng cao ráo, thon thả. Bên cạnh đó, mẫu áo còn là "bảo chứng" cho vẻ ngoài chỉn chu, sang trọng.

Mẫu váy lụa màu ombre của Charlotte York gây ấn tượng ở sự ngọt ngào, tươi tắn. Thiết kế váy lụa này còn toát lên nét quyến rũ. Vẻ ngoài của Charlotte York trở nên thời thượng hơn nhờ đôi khuyên tai tròn to bản.

Áo len và quần jeans xanh thẫm tạo nên bộ cánh rất trẻ trung, thời thượng. Để outfit có điểm nhấn hơn, người diện đã khéo léo chọn một chiếc túi xách màu đỏ thẫm. Bộ cánh không quá cầu kỳ nhưng lại giúp vóc dáng quyến rũ của Charlotte York trở nên nổi bật hơn.

Ảnh: Sưu tầm