Sao phim “Sex and the city” được báo Anh khen ngợi

Mới đây, Heidi Klum (51 tuổi) thu hút nhiều sự chú ý khi xuất hiện tại thảm đỏ Lễ trao giải Grammy 2025 ở Los Angeles, Mỹ.

Nữ người mẫu diện một bộ váy thanh thoát, có phần thân áo được dệt phức tạp với những chi tiết trang trí lấp lánh khiến cô trông như bước ra từ trang bìa tạp chí.

Với phụ kiện, Klum chọn vòng cổ kim cương và giày cao gót màu da hợp tông với váy. Mái tóc vàng óng của cô được để xõa, buông xuống vai và tôn lên làn da đẹp không tì vết.

Sao phim “Sex and the city” nhận được nhiều lời khen với bộ trang phục tôn dáng này. Đặc biệt, báo Anh Daily Mail hết lời khen Klum vì cô trông quá trẻ so với tuổi.

Báo Anh nhận định sao phim “Sex and the city” có vẻ đẹp thách thức tuổi tác. “Siêu mẫu người Đức 51 tuổi đã cho thấy vẻ đẹp không tuổi của mình trong chiếc váy bó sát, khoe vòng một đầy đặn, eo thon và đôi chân dài”, Daily Mail viết.

Sánh bước cùng Klum là người chồng 35 tuổi, Tom Kaulitz, trông bảnh bao trong bộ vest trắng và giày lười màu nâu. Kaulitz, nghệ sĩ guitar người Đức, để mái tóc nâu gợn sóng của mình bay tự do khi tạo dáng bên cạnh vợ.

Sánh bước cùng Klum là người chồng 35 tuổi, Tom Kaulitz.

Heidi Klum từng trải qua 4 lần sinh nở. Cô có ba con (Henry, Johan và Lou) với người chồng cũ - nhạc sĩ người Anh Seal, 61 tuổi. Cặp đôi đã kết hôn trong bảy năm, sau đó chính thức chia tay vào năm 2012.

Còn người con lớn nhất của Klum là Leni (20 tuổi). Đây là con của cô và doanh nhân người Ý Flavio Briatore. Tuy nhiên, mối quan hệ của Klum và Briatore đã kết thúc khi Klum mang thai.

Sao phim “Sex and the city” và người chồng hiện tại, Kaulitz, lần đầu hẹn hò vào tháng 3 năm 2018 trước khi kết hôn vào tháng 2 năm 2019.

Bí quyết giữ dáng của sao phim “Sex and the city”

Để có được vóc dáng chuẩn siêu mẫu ở tuổi 51, Klum cho biết cô luôn cố gắng năng động nhất có thể.

Đầu tiên, cô tập đa dạng các môn thể thao. Theo Tạp chí Celeb Health, Klum thích chơi quần vợt, yoga, pilates, tập luyện xoay vòng (circuit training) và bạt nhún lò xo (trampoline)… Bên cạnh đó, sao phim “Sex and the city” cũng thích bơi lội và chạy bộ ngoài trời.

Heidi Klum trong vai trò giám khảo America’s Got Talent.

Trong đại dịch Covid-19, Klum bơi “20 vòng một ngày” và coi mình là người may mắn khi có hồ bơi và khu vườn rộng rãi để duy trì việc tập luyện tại nhà, theo tạp chí Women’s Health.

Ngoài các môn thể thao này, nữ siêu mẫu cũng thường xuyên hoạt động thể chất cùng gia đình.

“Chúng tôi thích đi xe đạp, dắt chó đi bộ hoặc nhảy trên bạt lò xo. Đó là cách tốt nhất để giữ dáng và khỏe mạnh - hãy làm những việc tự nhiên nhất, trông có vẻ không giống tập thể dục”, sao phim “Sex and the city” chia sẻ.

Động lực để Klum tập thể dục không chỉ xuất phát từ mong muốn giữ dáng. Cô nói "tập cardio không chỉ giúp bạn khỏe mạnh, thon thả và săn chắc mà còn giúp bạn có trái tim khỏe. Bất cứ khi nào cần động lực, tôi đều nghĩ đến bức tranh toàn cảnh. Tôi muốn bản thân và gia đình khỏe mạnh nhất có thể".

Dưới đây, chúng ta hãy cùng nhìn một số hình ảnh của Heidi Klum tại lễ trao giải Grammy 2025.

Heidi Klum trẻ trung khó tin ở tuổi 51.

Nữ siêu mẫu có vóc dáng đáng ghen tị.

Heidi Klum cho biết cô luôn cố gắng năng động trong cuộc sống.

Heidi Klum (sinh ngày 1 tháng 6 năm 1973) là một siêu mẫu người Đức - Mỹ. Cô có một sự nghiệp người mẫu thành công, là người mẫu Đức đầu tiên được làm “Thiên Thần” trong show diễn đình đám của thương hiệu nội y Victoria’s Secret. Ngoài ra, Klum cũng là người dẫn chương trình và giám khảo của các chương trình truyền hình thực tế Germany's Next Top Model, Project Runway, America’s Got Talent.

Klum cũng tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim nổi tiếng, trong đó có phim “Sex and the city”. Trong loạt phim này của HBO, Klum vào vai chính mình khi tham dự một show diễn thời trang.

Tháng 5 năm 2011, tạp chí Forbes ước tính tổng thu nhập của Klum trong năm đó là 20 triệu USD. Cô được xếp hạng thứ hai trong danh sách "Những người mẫu kiếm nhiều tiền nhất thế giới" của Forbes.

