Chiếc túi xách khiến phụ nữ và sao phim "Sex and the City" thèm khát: Có tiền chưa chắc đã mua được!

Hermès Birkin không phải là một chiếc túi xách thông thường mà bạn dễ dàng mua sắm và sở hữu. Chiếc túi này được biết đến là một sản phẩm thủ công được chế tác điêu luyện, có mức giá "trên trời". Ngay từ những mẫu túi tiêu chuẩn đã có giá dao động khoảng 12000 đô la Mỹ.

Hermès từ chối tiết lộ số lượng túi Birkin được sản xuất hàng năm, nguồn cung của kiểu túi này rất hạn chế và khó nắm bắt, gần như chỉ dành cho tầng lớp khách hàng cực kỳ tinh hoa. Nhưng cũng nhờ sự giới hạn này mà Hermès có thể giữ vững được danh tiếng của Birkin. Thậm chí, từng có một khoảng thời gian, túi xách Birkin là khoản đầu tư tốt hơn cả cổ phiếu hay vàng, bởi giá trị của nó có thể tăng trung bình khoảng 14.2% mỗi năm.

Túi Hermès Birkin da cá sấu tại một cửa hàng của hãng ở New York, năm 2007

Sau tất cả, bản chất của con người vẫn là khao khát những gì mà mình không thể có, như cách mà Samantha Jones muốn sở hữu bằng được một chiếc túi Birkin. Từ trang trại ngựa cho tới "Sex and the City", hãy cũng tìm hiểu vì sao Birkin trở thành chiếc túi xách được thèm muốn nhất thế giới.

Một khoảng thời gian dài trước khi tên tuổi được đặt cho dòng túi xách xa xỉ, Jane Birkin chính là biểu tượng đích thực của phong cách thời trang Pháp. Sinh ra tại nước Anh, nữ ca sĩ, diễn viên và nhà hoạt động nhân đạo Jane Birkin có lẽ được biết đến nhiều nhất qua mối quan hệ lãng mạn với nhạc sĩ người Pháp gây nhiều tranh cãi Serge Gainsbourg. Việc phát hành ca khúc bị cho là khiêu dâm "Je t'aime… moi non plus" vào năm 1969 đã củng cố vị thế của Birkin như một biểu tượng "French chic" gốc Anh.

Jane Birkin tại Liên hoan phim Cannes năm 1974

Theo một truyền thuyết về Hermès, ý tưởng tạo nên chiếc túi Birkin đến từ một cuộc gặp gỡ tình cờ trên máy bay giữa nữ ca sĩ sành điệu Jane Birkin và Jean-Louis Dumas - cố giám đốc điều hành của Hermès vào năm 1981. Cụ thể thì Jane Birkin đã làm rơi đồ trong chiếc túi tote cói của bà ra khắp nơi, từ đó gợi nguồn cảm hứng cho vị giám đốc điều hành nhà mốt nước Pháp tạo ra một chiếc túi phù hợp với những người phụ nữ thường xuyên di chuyển bằng máy bay, và có quá nhiều thứ để mang theo. 4 năm sau, màn hợp tác tình cờ trên máy bay ngày đó đã tạo nên thiết kế túi xách mà mọi tín đồ thời trang đều biết, đó là túi Birkin.

Hermès giờ đây nổi tiếng nhất bằng việc bán túi Birkin, bên cạnh những chiếc túi xách được giới sành điệu công nhận và khăn họa tiết. Tuy nhiên, khởi nguồn của hãng vốn dĩ là nơi sản xuất bộ yên cương và xe ngựa được chế tác tinh xảo. Cửa hàng đầu tiên của thương hiệu nước Pháp được mở vào năm 1837, nhưng vẫn chưa bước chân vào thế giới túi xách xa xỉ cho đến năm 1922.

Mẫu túi xách Hermès đầu tiên gắn liền với người nổi tiếng chính là "Sac à dépêches", sau này được đặt tên thành Kelly khi bức ảnh Công nương Monaco - Grace Kelly đeo chiếc túi trên tay được phổ biến rộng rãi. Cả túi Kelly lẫn Birkin đều được dựa trên một mẫu túi của Hermès từ năm 1892 có tên gọi "Haut à Courroies". Thiết kế này lấy cảm hứng từ túi yên ngựa và túi thức ăn cho ngựa. Tuy nhiên, giai thoại về nguồn gốc của chiếc túi xách do Birkin cùng Dumas sáng tạo, rồi phác thảo trên túi nôn máy bay được cho là hấp dẫn hơn nhiều so với việc lấy cảm hứng từ chuồng ngựa.

Chiếc túi "iconic" mãi mãi trở thành biểu tượng tối cao khi nó được đưa vào tình tiết trong một tập phim "Sex and the City" năm 2001. Trong tập đó, Samantha Jones đã sử dụng tên của một trong những khách hàng nổi tiếng để không phải chờ đợi tới nửa thập kỷ mới có được chiếc túi Birkin. Câu thoại "It's not a bag, it's a Birkin" (Tạm dịch: Đó không chỉ là một chiếc túi, đó là Birkin) của nhân viên bán hàng cùng danh sách chờ đợi lên tới 5 năm cũng trở thành huyền thoại, cho thấy sự đáng khao khát của túi Birkin.

Túi Birkin trong "Sex and the City"

Sau khi tập phim có sự xuất hiện của túi Birkin được lên sóng, danh sách chờ của túi Birkin thực sự kéo dài gấp 3 lần. Điều này chính là minh chứng thuyết phục cho tầm ảnh hưởng của series "Sex and the City" về văn hóa nói chung và thời trang nói riêng.

Vào năm 2005, chiếc túi Birkin lại càng nổi tiếng rộng rãi hơn khi xuất hiện trong phim "Gilmore Girls". Ở phân cảnh này, Rory Gilmore - một trong những nhân vật chính của bộ phim được bạn trai tặng cho túi xách Birkin quý giá nhưng không hiểu vì sao chiếc túi này lại đặc biệt đến vậy.

Ngày nay, túi xách Birkin có thể được nhìn thấy trên tay của nhiều nữ minh tinh. Mẫu túi xách này còn trở nên nổi tiếng bằng việc những nghệ sĩ sành điệu dám "phá hủy" bản gốc để "custom" (trang trí lại) túi xách theo cá tính của riêng mình, điển hình như Lady Gaga với chiếc túi được phác họa độc lạ và đắt đỏ.

Túi xách Birkin trên tay của nhiều sao nữ nổi tiếng

Kim Kardashian từng là tâm điểm khi mang chiếc túi xách Birkin được in dấu bàn tay của con gái North West khi còn sơ sinh. Những sao nữ khác như Kate Moss hay Victoria Beckham còn tái sử dụng túi Birkin thành túi đựng tã, vì suy cho cùng, đây vẫn là một món phụ kiện hữu dụng và thiết thực.

Nguồn: Fashionista

Ảnh: Sưu tầm