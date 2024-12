11 bộ cánh đẹp nhất mọi thời đại của "Sex and the City", hơn 20 năm nhìn lại vẫn mê đắm

Thời trang trong "Sex and the City" chính là yếu tố khiến khán giả bàn tán xôn xao tới tận bây giờ. Từ những bộ cánh đơn giản cho tới các outfit phức tạp, thời trang của "Sex and the City" đều để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem. Style trong series phim kinh điển này còn có tác dụng kể chuyện, ẩn chứa nhiều ý nghĩa. Tất nhiên, "Sex and the City" có vô số outfit đẹp nhưng ấn tượng nhất chính là 11 bộ cánh sau đây:

Bộ cánh mix họa tiết

Dấu ấn thời trang đích thực của một cô nàng sành điệu chính là kết hợp họa tiết một cách không hối tiếc. Đây là điều mà Carrie Bradshaw đã thực hiện ngay từ giai đoạn đầu của "Sex and the City". Thông thường, phối hai loại họa tiết trở lên là điều "rủi ro". Tuy nhiên, bộ cánh của Carrie Bradshaw hài hòa một cách xuất sắc, khiến người yêu thời trang "phải lòng" ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Váy peplum họa tiết hoa hồng

Chiếc đầm peplum phủ họa tiết hoa hồng được coi là một trong những outfit "trả thù" của Carrie Bradshaw. Sự nổi bật và rực rỡ biến mẫu váy này trở thành một phần không thể thiếu trong danh sách những bộ đồ đẹp nhất của "Sex and the City".

Váy hạt cườm

Dù thích hay ghét nhân vật Aleksandr Petrovsky, khán giả vẫn phải công nhận rằng mối quan hệ giữa anh ta và Carrie Bradshaw đã tạo nên những outfit đỉnh nhất của nữ chính, trong đó có chiếc váy mini lấp lánh hạt cườm.

Chân váy cupcake

Carrie Bradshaw yêu thích chân váy xếp tầng phối cùng boots cổ chân từ năm 2003, mùa 6 và cũng là phần cuối cùng của "Sex and the City". Chiếc áo thun đỏ cổ tròn và áo khoác lửng đã hoàn thiện bộ đồ phá cánh nhưng đẹp không chê được điểm nào.

Váy phù dâu tông màu đen

Bộ váy phù dâu của Charlotte York đã trở thành biểu tượng kể từ khoảnh khắc nhân vật này chỉ tay về phía Mr. Big, khi anh ta bỏ rơi Carrie ngay tại hôn lễ.

Váy cưới đến từ Vivienne Westwood

Thiết kế váy cưới của Vivienne Westwood có sự kịch tính trong đó. Cộng thêm kiểu tóc phá cách, Carrie Bradshaw đã trở thành một trong những cô dâu cá tính nhất trên màn ảnh.

Bộ jumpsuit mang hơi hướng thập niên 80

Thiết kế trang phục lấy cảm hứng từ thập niên 80 này đã làm nổi bật hình tượng quyến rũ và vô cùng "slay" của Samantha Jones. Từ kiểu tóc cho đến phụ kiện đều ăn nhập hoàn hảo với outfit.

Set váy họa tiết hoa tông màu xanh lá

Nhiều nàng có thể nghĩ rằng, họa tiết hoa khác biệt thì không thể mix cùng nhau. Tuy nhiên, Carrie Bradshaw đã chứng minh điều ngược lại và có được bộ cánh vô cùng đáng nhớ gồm váy và áo khoác họa tiết hoa, mang tông màu xanh lá làm chủ đạo.

Set quần skinny jeans

Miranda chưa bao giờ đắc thắng như khoảnh khắc cô mặc vừa chiếc quần skinny jeans sau khi sinh em bé. Chiếc vòng tay mang hơi hướng thập niên 70 và thắt lưng mảnh là những yếu tố mang tính biểu tượng để hoàn thiện set đồ. Tuy nhiên, sự tự tin mới là trang sức đắt giá biến bộ đồ trên trở thành outfit kinh điển của series.

Chiếc váy hoa mơ màng

Nhắc đến những khoảnh khắc thời trang đỉnh cao của Carrie Bradshaw, không thể quên nói tới chiếc váy hoa kinh điển. Chiếc váy bèo nhún nhẹ nhàng, mang tông màu hồng nhạt của Carrie Bradshaw toát lên nét lãng mạn, đậm chất nữ tính. Cho đến giờ, đây vẫn là bộ váy trong mơ của mọi cô gái.

Bộ suit váy vintage

Bộ cánh của Samantha Jones hoàn hảo không một điểm trừ, có thể khiến khán giả khó tính nhất phải trầm trồ. Outfit đơn sắc này có mọi thứ, sự cổ điển, thanh lịch và vừa vặn đến hoàn mỹ với vóc dáng của người mặc.

Ảnh: Sưu tầm