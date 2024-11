Ở độ tuổi 59, Sarah Jessica Parker gây ấn tượng với vẻ ngoài sang trọng, quý phái. Làn da tuổi trung niên của Sarah Jessica Parker cũng là điều đáng ao ước vì độ khỏe khoắn, rạng rỡ. Dẫu vậy, Sarah Jessica Parker lại không quá cầu kỳ khi skincare. Nữ chính bộ phim sitcom nổi tiếng chia sẻ: "Tôi không thích 10 bước hay 5 bước chăm sóc da. Tôi ưa chuộng sự đơn giản và hiệu quả, chẳng hạn như những sản phẩm có giá bình dân. Tôi vẫn luôn có chúng trong quy trình".

Sarah Jessica Parker cũng không ngần ngại chia sẻ các sản phẩm skincare mà cô yêu thích và có thể thấy rằng, RoC chính là hãng chăm sóc da được Sarah Jessica Parker tin tưởng. Đặc trưng của các sản phẩm đến từ nhà RoC là bắt nguồn từ khoa học, được nghiên cứu kỹ lưỡng, chứa những thành phần quyền năng. Vì vậy, những món skincare của RoC rất hữu ích trong việc chống lão hóa. Sau đây là 5 sản phẩm đáng sắm nhất từ RoC - hãng chăm sóc da yêu thích của Sarah Jessica Parker.

RoC Multi Correxion Revive + Glow Moisturizer SPF 30

Đây là lọ kem dưỡng 2 trong 1 rất lý tưởng dành cho phụ nữ ở độ tuổi trung niên. Công thức của sản phẩm chứa vitamin C - một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp làm sáng và tăng độ săn chắc cho làn da. Bên cạnh đó, tình trạng xỉn màu cũng sẽ được cải thiện khi chăm chỉ dùng lọ kem dưỡng. Sản phẩm góp phần bảo vệ da với chỉ số SPF 30 và công dụng chống cả tia UVA lẫn UVB. Lọ kem dưỡng vẫn làm tốt nhiệm vụ cấp ẩm, giúp da căng mọng, rạng rỡ tức thì. Sản phẩm có kết cấu mỏng nhẹ, không tạo cảm giác nặng nề, bức bí.

RoC Multi Correxion Revive + Glow Daily Serum

Nếu đang tìm kiếm một lọ serum vitamin C chất lượng nhưng có giá thành phải chăng, phụ nữ trung niên nên tham khảo sản phẩm của RoC. Lọ serum làm sáng da này chứa vitamin C và peptide, từ đó mang đến hiệu quả nâng tông da, tăng độ căng mọng, săn chắc. Lọ serum còn góp phần xóa nhăn hiệu quả, giúp làn da mịn màng, trẻ trung hơn. Thời điểm lý tưởng nhất để dùng serum vitamin C chính là vào buổi sáng. Ngoài ra, bạn có thể bôi serum vitamin C vào buổi tối nhằm tăng cường hiệu quả xóa khuyết điểm, làm sáng da.

RoC Retinol Correxion Line Smoothing Eye Cream

Có thể nói rằng, kem dưỡng mắt là sản phẩm nổi tiếng nhất của RoC. Lọ kem mắt có giá thành bình dân, nhưng đem đến hiệu quả tốt. Với thành phần retinol làm chủ đạo, lọ kem dưỡng mắt giúp xóa nếp nhăn, làm mờ quầng thâm và giảm tình trạng sưng bọng. Sản phẩm mang đến hiệu quả cải thiện vùng da quanh mắt mạnh mẽ nhưng vẫn đủ dịu nhẹ để bôi hàng ngày. Sản phẩm thích hợp để dùng vào buổi sáng hoặc tối.

RoC Retinol Correxion Max Hydration Cream

Nếu tình trạng nếp nhăn khiến phụ nữ ở độ tuổi trung niên bận tâm, lọ kem dưỡng ẩm của RoC chính là món skincare đáng bổ sung vào quy trình. Thành phần chủ chốt trong lọ kem dưỡng này là retinol và hyaluronic acid. Sản phẩm mang đến hiệu quả ngay lập tức, biến làn da mệt mỏi trở nên căng mọng, tràn đầy sức sống. Ngoài ra, lọ kem dưỡng còn giúp giữ độ ẩm cho làn da lên tới 48 giờ đồng hồ. Theo thời gian, kem dưỡng của RoC sẽ khiến các nếp nhăn trên da mờ đi, độ săn chắc của làn da cũng được cải thiện. Lọ kem dưỡng thẩm thấu nhanh, mang tới cảm giác dễ chịu khi dùng.

RoC Retinol Correxion Deep Wrinkle Serum

Công dụng chính của lọ serum nhà RoC là điều trị những nếp nhăn hằn sâu. Công thức cải tiến của sản phẩm chứa retinol này sẽ giúp xóa nhăn hiệu quả và nhanh chóng. Bên cạnh khả năng làm mờ nếp nhăn, lọ serum còn cải thiện những tổn thương gây ra do ánh nắng mặt trời, và tăng độ tươi sáng, mịn màng cho làn da. Khi dùng lọ serum, các quý cô nên bôi cho cả vùng cổ để chống lão hóa toàn diện hơn.

