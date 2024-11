Khi tuổi tác lớn dần, collagen trong da sẽ suy giảm, dẫn đến một số dấu hiệu lão hóa, chẳng hạn như nếp nhăn, da chảy xệ, kém đàn hồi… Ngoài ra, thâm nám cũng là tình trạng mà chị em gặp phải trong giai đoạn lão hóa. Lúc này, các nàng cần bổ sung cho quy trình những sản phẩm hỗ trợ chống già, từ đó có được làn da khỏe mạnh, mịn đẹp và trẻ trung hơn. Chị em chưa cần đầu tư quá nhiều tiền khi mua sắm đồ skincare, bởi có ít nhất 5 sản phẩm chống lão hóa chất lượng tốt, giá phải chăng cho chị em lựa chọn.

RoC Retinol Correxion Deep Wrinkle Night Cream

Bên cạnh kem mắt nổi tiếng, RoC còn có kem dưỡng chống lão hóa rất đáng tham khảo. Sản phẩm này chứa những thành phần nổi bật như là retinol, glycolic acid, squalane và bơ hạt mỡ. Nhờ vậy, lọ kem dưỡng giúp kích thích da tái tạo để trở nên mịn màng, tươi sáng hơn, đồng thời nếp nhăn cũng mờ dần theo thời gian. Lọ kem dưỡng có retinol nhưng không khiến da khô tróc hay kích ứng, lý do là bởi, squalane và bơ hạt mỡ sẽ cung cấp độ ẩm, xoa dịu da.

Olay Retinol24 Night Moisturizer

Bác sĩ Lauren Penzi tại New York cho biết rằng: "Lọ kem dưỡng của Olay là sản phẩm tôi yêu thích vì nhiều lý do". "Nó chứa phức hợp retinoid độc quyền, niaciniamide và amino peptide giúp phục hồi và trẻ hóa làn da", bác sĩ chia sẻ thêm. Chưa kể, công thức của sản phẩm vắng bóng hương liệu nhân tạo, thích hợp với những ai không thích mùi hương. "Lọ kem dưỡng thẩm thấu sâu vào trong da, giúp giải quyết tốt tình trạng nếp nhăn, đốm nâu và lỗ chân lông to, từ đó giúp da mịn màng, tươi sáng, săn chắc hơn. Ngoài ra, lọ kem dưỡng cũng mang đến hiệu quả cấp ẩm, duy trì hàng rào tự nhiên của da khỏe mạnh".

L'Oreal Paris Revitalift Triple Power Anti-Aging Moisturizer

Sau khi bôi kem dưỡng của L'Oréal Paris, bạn sẽ ngay lập tức cảm nhận thấy làn da mềm mại, ẩm mọng hơn. Sản phẩm chứa bộ 3 chống lão hóa đầy quyền năng, đó là vitamin C, pro-retinol, hyaluronic acid. Các thành phần này sẽ mang đến hiệu quả làm sáng da, cấp ẩm, xóa nếp nhăn và tăng độ săn chắc. Theo thời gian, lọ kem dưỡng sẽ giúp làn da trở nên ít khuyết điểm hơn, chị em thậm chí không cần makeup mà vẫn xinh đẹp, rạng rỡ.

The Ordinary Multi-Peptide + Copper Peptides Serum

Lọ serum chống lão hóa của The Ordinary là sản phẩm đa nhiệm. Công thức của lọ serum chứa Multi-Peptide + Copper Peptides 1% giúp xóa bỏ nếp nhăn, cải thiện độ đàn hồi để da thêm săn chắc và mịn màng. Chỉ cần thoa khoảng 3 giọt vào mỗi buổi sáng và tối, làn da của chị em sẽ trở nên mềm mại, căng mọng hơn. Sản phẩm mỏng nhẹ, không tạo cảm giác bết dính sau khi bôi. Lọ serum thích hợp với mọi loại da, không chứa dầu khoáng nên bạn có thể tránh được tình trạng mụn, bít tắc lỗ chân lông nếu kết thân với sản phẩm.

CeraVe Skin Renewing Retinol Serum

Lọ serum của CeraVe là sản phẩm chống lão hóa bình dân rất được ưa chuộng. Dù có giá thành phải chăng, sản phẩm vẫn làm tốt nhiệm vụ trẻ hóa làn da. Lọ serum chứa retinol giúp đẩy lùi những dấu hiệu lão hóa thường gặp như nếp nhăn, da chảy xệ. Bên cạnh đó, sản phẩm còn hạn chế tình trạng kích ứng nhờ những thành phần như hyaluronic acid, niacinamide cấp ẩm, xoa dịu da. Công thức của lọ serum còn có ceramide mang đến hiệu quả củng cố hàng rào tự nhiên.

