9 bộ cánh gợi cảm nhất của nữ chính "Sex and the City": Hở mà vẫn tinh tế chính là đây!

"Sex and the City" là một trong những bộ phim truyền hình nổi tiếng nhất mọi thời đại.

"Sex and the City" có sức ảnh hưởng ở nhiều khía cạnh, và thời trang cũng là một trong số đó. Nữ chính của bộ phim - Carrie Bradshaw được coi là một IT girl đích thực. Nhân vật này có gu thời trang tự do, phóng khoáng và đi trước thời đại. Những bộ cánh theo style quyến rũ là không thể thiếu khi Carrie Bradshaw xây dựng phong cách, trong đó ấn tượng nhất là 9 outfit gợi cảm sau đây:

Ngay cả những người không nhớ hết các tình tiết trong "Sex and the City" cũng có thể nhận ra được bộ cánh trên. Đây chính là outfit đầu tiên của Carrie Bradshaw, nó bao gồm một chiếc chân váy ngắn xếp tầng kết hợp cùng áo tank top màu hồng nhạt, sandal cao gót quai ngang. Nhiều năm trước, nhà thiết kế trang phục Patricia Field tiết lộ rằng chiếc chân váy được mua với giá chỉ 5 đô la Mỹ.

Tại phân cảnh chạm trán với Mr Big và cô bạn gái Natasha trong tập 17 phần 2, Carrie Bradshaw đã diện một chiếc áo ống họa tiết da trăn, chân váy sarong kẻ, chiếc mũ cao bồi và đeo vòng cổ "Carrie" đặc trưng của cô. Bộ trang phục đã tôn lên được những ưu điểm vóc dáng của Carrie Bradshaw, đó là vòng eo săn chắc, bờ vai gợi cảm.

Đơn giản nhưng không nhạt nhòa là chiếc váy màu đen, ôm sát cơ thể mà Carrie Bradshaw diện trong tập 15 phần 2. Mái tóc xoăn xù giúp Carrie Bradshaw trở nên nổi bật với vẻ ngoài phóng khoáng. Carrie Bradshaw tối giản hóa phụ kiện, cô chỉ đeo một chiếc kính râm để tăng độ "cool" cho outfit.

Nếu xét về đường tình trắc trở của Carrie Bradshaw, nhiều bộ cánh có thể được coi là "váy trả thù". Tuy nhiên, ấn tượng nhất trong số đó là chiếc váy trắng tinh giản, ôm nhẹ vóc dáng được cô mặc khi gặp Mr Big rời khỏi bữa tiệc đính hôn của anh ta. Đôi sandal quai trong, chiếc túi xách tua rua là những điểm nhấn độc đáo của outfit.

Chân váy cạp trễ chính là xu hướng phổ biến của năm 2022. Nhưng từ đầu những năm 2000, mẫu chân váy này đã làm say lòng các quý cô yêu thời trang, trong đó có Carrie Bradshaw. Set đồ của Carrie Bradshaw cho thấy rằng hóa ra, màu xanh quả chanh và hồng pastel lại kết hợp với nhau ăn ý tới vậy. Chi tiết nhấn eo đã làm nổi bật nét quyến rũ của người mặc.

Mẫu váy hoa mang tông màu hồng và trắng làm chủ đạo toát lên nét mơ màng, nữ tính. Thiết kế váy đã khéo léo tôn lên nét gợi cảm của người mặc mà không tạo cảm giác phô phang. Đôi sandal quai trong, túi xách màu hồng pastel đều là những mảnh ghép hoàn hảo của set váy.

Chiếc áo sơ mi rộng thênh thang mà Carrie mượn từ người yêu cũ đã trở nên quyến rũ, long lanh hơn nhờ sự trợ giúp của chiếc thắt lưng Hermès. Đôi chân thon dài của Carrie Bradshaw cũng được khoe triệt để khi diện outfit này.

Sự kết hợp giữa váy lụa phối ren, áo choàng ánh kim và đôi sandal màu hồng của Louboutin tưởng như không liên quan nhưng lại trở nên hợp lý khi được Carrie Bradshaw mặc lên người. Kết quả, vẻ ngoài của Carrie Bradshaw toát lên sự gợi cảm, phóng khoáng mà vẫn quý phái.

Siêu mẫu Emily Ratajkowski không phải là người đầu tiên lăng xê mốt diện đồ khoe cơ bụng. Carrie Bradshaw cho thấy gu thời trang đi trước thời đại khi thường xuyên mặc crop top, áo ống hay bralette, trong đó kinh điển nhất là combo áo lửng dài tay kết hợp cùng chân váy kẻ. Bộ cánh này thời thượng, phô diễn vóc dáng tuyệt đẹp của Carrie Bradshaw.

Ảnh: Sưu tầm