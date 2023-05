Sao Cbiz nhiều lần sửa váy cho đỡ hở, đẹp thì ít mờ nhạt thì nhiều

Quan Hiểu Đồng trên thảm đỏ LHP Cannes 2023 đã diện váy Valentino trong BST Spring 2023 Haute Couture. So với sự táo bạo của thiết kế gốc, nữ diễn viên Cbiz rõ ràng đã tiết chế may váy kín đáo hơn hẳn ở phần thân trên. Điều này vô tình khiến vẻ ngoài của Quan Hiểu Đồng nhìn bí bách và kém gợi cảm hơn hẳn so với người mẫu hãng