Gọi Dương Mịch là "thánh sửa váy" vì lần nào cũng đại thành công

Sửa trang phục vốn không phải là chuyện quá xa lạ trong giới giải trí. Các stylist đã nhiều lần thay đổi một số chi tiết trên trang phục gốc nhằm tạo ra bộ cánh mới phù hợp với vóc dáng của nghệ sĩ lẫn hoàn cảnh sự kiện mà họ tham dự. Nếu như Hàn Quốc có BLACKPINK là "thánh sửa đồ" thì sang đến Cbiz, người ta gọi tên Dương Mịch.

So với thiết kế gốc đến từ thương hiệu Aadnevik, Dương Mịch và ê-kíp đã thay đổi 1 số chi tiết khiến vẻ ngoàinâng tầm sang chảnh, tinh tế. Phần xẻ tà cao được may thêm vải lót giúp người mặc tránh hớ hênh. Bên cạnh đó, 1 lớp vải mỏng màu trắng cũng được may lót thêm bên trong nhằm che chắn thân dưới tránh nhạy cảm. Đặc biệt, stylist đã chọn cho Dương Mịch 1 đôi cao gót mũi nhọn màu xanh trong suốt cực kì hợp với chiếc váy