Sang hè 2026 mà vẫn còn diện 4 item này, chị em sẽ không thoát được cảnh mặc xấu

Mùa hè luôn là thời điểm nhiều người muốn "làm mới" tủ đồ. Những màu sắc nổi bật, họa tiết bắt mắt hay thiết kế lạ thường dễ khiến chúng ta bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, không phải món đồ nào trông thú vị trong cửa hàng cũng thực sự hữu ích khi bước vào đời sống hằng ngày. Có những item tưởng chừng rất hợp mùa hè nhưng lại khó phối đồ, nhanh lỗi mốt hoặc không tôn dáng. Nếu đang có ý định mua sắm cho mùa nóng, bạn có thể cân nhắc tránh 4 món dưới đây và thay bằng những lựa chọn tinh tế hơn.

Áo màu bút nhớ dòng

Áo mang tông màu bút nhờ dòng thường xuất hiện rất nhiều mỗi khi mùa hè đến. Màu sắc rực rỡ này tạo cảm giác năng động, trẻ trung và dễ thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, trên thực tế đây lại là kiểu áo khá "khó tính" khi phối đồ.

Những gam màu tựa màu bút nhớ dòng thường khiến tổng thể trang phục trở nên nặng nề về thị giác. Chúng cũng dễ làm lộ khuyết điểm làn da hoặc khiến làn da trông xỉn màu hơn. Ngoài ra, áo màu bút nhớ dòng thường khó kết hợp với các item khác trong tủ đồ. Chỉ cần phối sai một chút, tổng thể trang phục có thể trở nên rối mắt và thiếu tinh tế.

Thay vào đó, áo màu pastel là lựa chọn hợp lý hơn cho mùa hè. Các tông như xanh mint, hồng phấn, vàng bơ hay tím lavender vừa nhẹ nhàng vừa tạo cảm giác mát mắt. Chúng dễ kết hợp với quần jeans, chân váy hoặc quần short mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch.

Jumpsuit

Jumpsuit từng là món đồ được nhiều người yêu thích vì sự tiện lợi: chỉ cần một bộ là đã hoàn thiện cả trang phục. Tuy nhiên, đây lại là thiết kế không thực sự thân thiện trong mùa hè.

Trước hết, jumpsuit thường khá bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày. Ngoài ra, kiểu trang phục liền thân này cũng khá kén dáng. Nếu phần eo hoặc chiều dài thân không vừa vặn, jumpsuit có thể khiến cơ thể trông ngắn hơn hoặc thiếu cân đối.

Một lựa chọn thay thế linh hoạt hơn là quần ống suông. Kiểu quần này vừa thoải mái vừa dễ phối đồ với nhiều loại áo khác nhau như áo thun, áo sơ mi mỏng hay áo hai dây. Quần ống suông cũng giúp tạo cảm giác chân dài và dáng người thanh thoát hơn. Với chất liệu nhẹ như linen, cotton hoặc vải pha lụa, item này đặc biệt phù hợp với thời tiết nóng và mang lại cảm giác thoáng mát suốt cả ngày.

Chân váy họa tiết da báo

Họa tiết da báo luôn mang lại cảm giác cá tính và nổi bật. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những họa tiết khó chinh phục. Nếu không khéo léo khi phối đồ, chân váy da báo có thể khiến tổng thể trang phục trở nên hơi "quá tay".

Một trong những vấn đề lớn của họa tiết này là tính ứng dụng không cao. Chúng khá khó phối với các item khác, đặc biệt nếu bạn theo phong cách tối giản hoặc thanh lịch. Ngoài ra, họa tiết da báo cũng dễ khiến trang phục trông lỗi mốt sau một vài mùa.

Chân váy trơn màu là lựa chọn an toàn và bền vững hơn. Những gam màu như trắng kem, be, nâu nhạt, xanh navy hoặc đen đều rất dễ phối đồ. Bạn có thể kết hợp với áo thun đơn giản cho phong cách thường ngày, hoặc áo blouse nhẹ nhàng cho những dịp cần chỉn chu hơn. Chân váy trơn cũng tạo cảm giác tinh tế và dễ dàng thích nghi với nhiều phong cách khác nhau.

Váy kẻ ngang

Váy kẻ ngang là item từng khá phổ biến trong thời trang mùa hè. Những đường kẻ ngang tạo cảm giác trẻ trung và năng động. Tuy nhiên, kiểu họa tiết này lại có một nhược điểm lớn: dễ khiến cơ thể trông rộng hơn so với thực tế.

Các đường kẻ ngang thường làm tăng cảm giác bề ngang của cơ thể, đặc biệt ở phần hông hoặc eo. Vì vậy, không phải dáng người nào cũng phù hợp với kiểu váy này. Ngoài ra, nếu chất liệu vải không tốt, váy kẻ ngang còn dễ bị giãn hoặc mất form sau vài lần giặt.

Một lựa chọn tinh tế hơn là váy trơn màu với chất vải tốt. Những chiếc váy có thiết kế đơn giản nhưng được may từ vải tốt như cotton dày, linen hoặc lụa pha thường mang lại cảm giác cao cấp và gọn gàng hơn. Váy trơn cũng dễ kết hợp với phụ kiện như túi xách, giày sandal hoặc trang sức mà không làm tổng thể bị rối mắt.

Ảnh: Sưu tầm