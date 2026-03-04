Các mỹ nhân Việt có chiều cao khiêm tốn thường xuyên mặc 5 item: Siêu tôn dáng, sành điệu xuất sắc

Không phải mỹ nhân Việt nào cũng sở hữu chiều cao lý tưởng, nhưng khi nhìn vào street style của họ, nhiều người vẫn phải trầm trồ vì vóc dáng trông cao ráo và cân đối bất ngờ. Bí quyết không nằm ở những đôi giày "khủng" hay chiêu trò cầu kỳ, mà đến từ cách chọn trang phục thông minh. Chỉ cần vài item quen thuộc, các mỹ nhân Vbiz đã có thể "hack" chiều cao một cách tinh tế trong những set đồ đời thường, từ cà phê cuối tuần đến dạo phố hay đi làm.

Dưới đây là 5 món đồ được xem như "bảo bối" giúp các mỹ nhân Việt có chiều cao khiêm tốn luôn xuất hiện với diện mạo thời thượng và gọn gàng trong phong cách street style.

Áo lửng

Áo lửng từ lâu đã trở thành item quen thuộc trong tủ đồ của sao Việt. Với thiết kế ngắn trên hông, item này giúp tạo hiệu ứng kéo dài phần thân dưới, khiến tỷ lệ cơ thể trông hài hòa hơn hẳn.

Trong street style, sao Việt thường kết hợp áo lửng với quần cạp cao hoặc chân váy cạp cao để tối ưu hiệu quả tôn dáng. Cách phối này giúp vòng eo được nhấn mạnh, phần chân như dài thêm vài centimet mà vẫn giữ được sự năng động, trẻ trung.

Điểm thú vị là áo lửng không chỉ dành cho phong cách cá tính. Khi chọn những thiết kế tối giản, màu trung tính hoặc chất liệu mềm mại, sao Việt vẫn có thể xây dựng hình ảnh thanh lịch, nữ tính. Chỉ cần khéo léo chọn độ dài vừa phải, không quá ngắn, tổng thể vẫn đảm bảo tinh tế cho các hoạt động thường ngày.

Chân váy dài trên mắt cá chân

Nhiều người nghĩ rằng chiều cao khiêm tốn thì nên tránh xa chân váy dài. Thực tế, mỹ nhân Việt lại chứng minh điều ngược lại. Những chiếc chân váy có độ dài trên mắt cá chân một chút, không chạm đất, chính là chìa khóa giúp tổng thể trông thanh thoát hơn.

Độ dài này tạo cảm giác đôi chân được kéo dài mà không bị mất cân đối. Khi kết hợp cùng áo gọn gàng hoặc sơ vin chỉn chu, tỷ lệ cơ thể được cân đối rõ rệt. Trong street style, sao Việt thường chọn chân váy suông, xếp ly nhẹ hoặc dáng chữ A để tăng thêm độ mềm mại khi di chuyển.

Một mẹo nhỏ thường thấy là phối cùng giày mũi nhọn hoặc sandal cao gót mảnh. Nhờ vậy, phần cổ chân lộ ra vừa đủ, tạo cảm giác thanh mảnh và cao ráo hơn hẳn.

Quần ống loe với giày cao gót

Quần ống loe là item quen thuộc trong phong cách dạo phố của nhiều mỹ nhân Việt. Phần ống loe nhẹ từ đầu gối xuống giúp cân bằng tỷ lệ giữa hông và chân, tạo hiệu ứng chân dài miên man nếu được phối đúng cách.

Bí quyết nằm ở việc kết hợp quần ống loe với giày cao gót. Khi phần gót được "giấu" khéo léo dưới ống quần, người nhìn chỉ thấy đôi chân dài hơn chứ không nhận ra chiều cao thật. Đây là công thức được sao Việt áp dụng rất nhiều trong những outfit dạo phố hoặc đi làm vì vừa thời trang vừa tôn dáng hiệu quả.

Váy ngắn

Trong street style, váy ngắn luôn là lựa chọn an toàn để tạo cảm giác đôi chân dài hơn. Item này tạo cảm giác thoáng chân và cao ráo cho tổng thể.

Sao Việt thường ưu ái váy ngắn dáng chữ A, váy ôm hoặc váy suông đơn giản. Những thiết kế này giúp khoe khéo đôi chân mà không tạo cảm giác phô trương. Đặc biệt, khi kết hợp cùng giày cao gót hoặc boots cổ ngắn, tổng thể càng thêm nổi bật.

Tuy nhiên, độ dài váy cũng cần được tính toán kỹ lưỡng. Váy quá ngắn dễ làm mất cân đối, trong khi váy trên gối vừa phải lại tạo hiệu ứng thanh thoát và tinh tế hơn. Đây là lý do váy ngắn luôn xuất hiện dày đặc trong outfit đời thường của nhiều mỹ nhân Việt có chiều cao khiêm tốn.

Váy nhấn eo

Không phải ngẫu nhiên mà váy nhấn eo trở thành item "ruột" của sao Việt trong phong cách street style. Phần chiết eo rõ ràng giúp định hình vóc dáng, tạo đường cong mềm mại và khiến cơ thể trông cao hơn nhờ tỷ lệ hài hòa.

Những thiết kế có thắt lưng mảnh, đường may ôm nhẹ ở eo đều giúp nâng cao vòng eo thị giác. Nhờ đó, phần chân được kéo dài một cách tự nhiên.

Trong đời thường, mỹ nhân Việt thường chọn váy nhấn eo chất liệu nhẹ, bay bổng hoặc dáng sơ mi năng động để dễ di chuyển. Khi phối cùng giày cao gót tối giản hoặc sneaker độn nhẹ, tổng thể vừa thoải mái vừa tôn dáng tối đa.

