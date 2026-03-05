Nữ diễn viên càng lớn tuổi càng mặc đẹp chỉ bằng cách đơn giản hóa style

Yoona vẫn luôn được coi là một trong những "tường thành nhan sắc" của giới thần tượng Kpop. Ngay cả khi lấn sân sang vai trò diễn viên, Yoona vẫn đạt được những thành công nhất định, đồng thời giữ vững được vị thế sao hạng A.

Bước sang tuổi 36, Yoona duy trì tốt phong độ nhan sắc. Không những vậy, style của Yoona ngày càng trở nên cuốn hút hơn theo thời gian. Thay vì diện những item quá cầu kỳ hay phối đồ một cách phức tạp, Yoona lại xây dựng phong cách theo hướng tinh giản, tập trung vào những món đồ cơ bản hơn là xu hướng ngắn hạn. Muốn nâng tầm phong cách, phụ nữ U40 đừng bỏ qua những set đồ của Yoona.

Áo cardigan là món thời trang rất phổ biến trong mùa xuân. Item này luôn là lựa chọn thích hợp để khoác ngoài khi trời không quá lạnh. Yoona diện bên trong cardigan một chiếc áo cổ cao vừa phải, kết hợp cùng quần short màu đen rồi đi boots cao cổ. Từ đó, cô có được tổng thể trang phục yêu kiều mà ngọt ngào. Tông màu trắng và be của set đồ chính là điểm quan trọng giúp duy trì sự tinh tế.

Áo khoác da là món thời trang chị em có thể diện vào mỗi mùa lạnh. Item này có sự đan xen giữa nét cá tính và vẻ sang chảnh. Áo khoác da kết hợp rất ăn ý với áo thun trắng, quần denim đen để tạo nên bộ cánh hài hòa. Yoona còn tạo điểm nhấn cho cả bộ trang phục bằng một chiếc chân váy tạp dề bay bổng. Trong khi đó, boots mũi nhọn nâng tầm vẻ sang xịn mịn.

Đơn giản nhưng không hề tạo cảm giác nhàm chán là set trang phục gồm áo thun trắng kết hợp với sơ mi màu đen, chất liệu da độc đáo. Cả tổng thể càng thêm trẻ trung nhờ chiếc quần jeans xanh. Với set trang phục này, người mặc không cần tô điểm phụ kiện vẫn tỏa sáng.

Set trang phục mà Yoona đang mặc hội tụ rất nhiều ưu điểm như trẻ trung, nữ tính và ngọt ngào. Bên cạnh đó, chất liệu vải dạ tweed mang tới cho người mặc nét sang chảnh, yêu kiều. Bộ cánh trên phù hợp với phụ nữ U40. Và trong rất nhiều mẫu giày mà chị em có trong tủ đồ, giày cao gót mũi nhọn hoặc sandal cao gót quai mảnh chính là lựa chọn phù hợp nhất với outfit trên.

Sự kết hợp giữa áo sơ mi và quần denim xuyệt tông trắng ghi điểm thanh lịch, trẻ trung. Bằng cách tô điểm thắt lưng da màu đen, bản to, tổng thể trang phục trở nên có điểm nhấn hơn. Bộ cánh trên còn mang tới hiệu quả tôn dáng cao ráo, thon gọn. Chị em có thể mặc outfit trên từ công sở ra phố.

Áo blazer và quần jeans xanh là những item hết sức cơ bản, quen thuộc. Bằng cách tô điểm bên trong blazer một chiếc áo corset, và ưu tiên quần có viền gấu họa tiết hoa, bộ cánh của Yoona trở nên ấn tượng, tươi mới hơn mà vẫn giữ được sự thanh lịch.

Sơ mi trắng và chân váy mini kết hợp với nhau rất ăn ý. Bộ cánh này trẻ trung, ngọt ngào nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch. Khi diện chân váy ngắn, chị em nên sơ vin để giữ vẻ chỉn chu. Thao tác này cũng giúp tôn dáng ngay cả khi chị em đi giày bệt. Chiếc túi xách màu trắng ăn nhập hoàn hảo với bộ đồ. Trong khi đó, khuyên tai mini tạo sự long lanh, sang chảnh cho diện mạo.

Tiếp tục là một công thức diện cardigan đáng tham khảo từ Yoona. Combo áo thun trắng và quần jeans xanh đơn giản bỗng trở nên rất nổi bật, rạng rỡ nhờ chiếc áo cardigan màu xanh lá. Một trong những cách nâng tầm set đồ basic chính là sơ vin gọn gàng. Các nàng có thể hoàn thiện outfit trên bằng một đôi sneaker trắng để tổng thể trẻ trung nhưng vẫn hài hòa.

Ảnh: Instagram của nhân vật