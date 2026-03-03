Nữ thần công sở 1m75 mặc đẹp nhất lúc này, xứng đáng "sách mẫu 2026" của dân văn phòng

Bộ phim In Your Radiant Season đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng, không chỉ nhờ những tình tiết nhẹ nhàng, mang vibe chữa lành mà còn vì gout thời trang tinh tế của nữ chính Lee Sung Kyung . Hóa thân thành một nhà thiết kế của thương hiệu thời trang cao cấp hàng đầu Hàn Quốc , mỹ nhân sinh năm 1990 đã “chiêu đãi” khán giả bằng những bộ cánh thời thượng, đẹp mắt trong mọi khung hình.

Từ những set đồ thanh lịch, phóng khoáng đến cá tính, mỗi outfit không chỉ phản ánh phong cách cá nhân của cô mà còn thể hiện rõ nguồn cảm hứng sáng tạo của nhân vật. Thời trang công sở đẹp mắt của minh tinh xứ Hàn trở thành đề tài bàn luận sôi nổi, thậm chí nhiều người còn tìm kiếm những item được cô diện trong phim. Bên cạnh đó, chiều cao ấn tượng 1m75 cùng xuất thân model, Lee Sung Kyung càng "level up" cho mỗi bộ cánh mà nữ diễn viên diện.

Phong cách thời trang của Lee Sung Kyung trong In Your Radiant Season. (Nguồn: mokaaaa070)

Tất nhiên, với phong cách công sở, blazer là item "must-have" với mọi cô gái, nhưng Lee Sung Kyung đã biến tấu để trở nên đa dạng hơn. Set đồ với blazer da lộn màu nâu phối cùng sơ mi trắng tạo cảm giác nhẹ nhàng, retro và casual. Quần jeans ống rộng xanh nhạt mang đến sự phóng khoáng, giúp tổng thể không bị quá trong khuôn mẫu “công sở”. Nữ diễn viên sử dụng thắt lưng ton-sur-ton để tôn lên vóc dáng, kiểu tóc tết gọn gàng tăng vẻ thanh thoát cho tổng thể.

Lee Sung Kyung phối blazer với quần jeans basic nhưng không đơn điệu. (Nguồn: Instagram)

Cũng là blazer nhưng Lee Sung Kyung đã mang đến một bản phối sành điệu pha chút cổ điển châu Âu. Chiếc blazer họa tiết tông burgundy dáng oversized mang vibe quyền lực nhưng không quá cứng nhắc, khi được phối cùng áo cổ cao lông mềm màu kem tạo nên sự cân bằng và nữ tính. Chân váy ngắn khoe trọn đôi chân dài, kết hợp cùng boots da cao quá gối màu đen giúp kéo dài vóc dáng tối đa.

Đôi chân thon dài của Lee Sung Kyung nổi bật trong set đồ này. (Nguồn: Instagram)

Combo blazer + sơ mi rất được Lee Sung Kyung chuộng trong phim. Nữ diễn viên biến tấu linh hoạt khi phối cùng quần short, chân váy, giày loafer và boots. (Nguồn: Instagram)

Một set đồ mang hơi hướng vintage, nữ tính của Lee Sung Kyung cũng "đốn tim" người xem ngay từ cái nhìn đầu tiên. Người đẹp diện áo tank top trắng layer bên ngoài cardigan màu ghi, phối cùng chân váy xếp ly họa tiết kẻ dáng dài ton sur ton của Self-Portrait. Nữ diễn viên tăng thêm vẻ xinh xắn cho outfit với mẫu túi dáng hộp màu nâu cùng giày ballet của Maison Margiela.

Outfit chuẩn "nữ thần công sở của Lee Sung Kyung. (Ảnh: Instagram)

Ngoài ra, Lee Sung Kyung còn ghi điểm với không ít set váy từ cá tính, trẻ trung đến điệu đà, trang nhã trong phim mới. (Nguồn: Instagram)

Và đương nhiên, nhắc đến đồ công sở thì không thể thiếu sơ mi. Ngôi sao sinh năm 1990 diện từ sơ mi kiểu dáng basic đến cách điệu, pối cùng chân váy, quần suông gam màu trung tính, mang đến tạo hình nhã nhặn, thanh lịch.

Những mẫu sơ mi chuẩn style công sở cũng không thể thiếu trong "tủ đồ" của Lee Sung Kyung. (Nguồn: Instagram)

Mỹ nhân xứ Hàn còn cho thấy gout thẩm mỹ thời thượng với loạt outfit layering ấn tượng. Lee Sung Kyung áp dụng công thức sắc màu trung tính phối cùng những gam nổi bật, tạo nên tổng thể nịnh mắt mà không bị rườm rà, lỗi thời. Nữ diễn viên thường mix sơ mi - sweater hoặc cardigan mỏng, đôi khi đổi gió với những mẫu gile da lộn phối cùng quần jeans. Hay cũng có lúc, cô mang đến vẻ nhã nhặn, nữ tính hơn khi layer cardigan mỏng với áo ren.

Những set đồ layer đẹp mắt khiến thời trang công sở của Lee Sung Kyung không nhàm chán. (Nguồn: Instargam)

Gam màu pastel dịu nhẹ cũng phủ sóng trong "tủ đồ" công sở của Lee Sung Kyung. (Nguồn: Instagram)



