Sản phụ 62 tuổi sinh con đầu lòng: "Tôi luôn ước mơ được làm mẹ và chưa từng có ý định từ bỏ"

Mới đây, bà Mabel (62 tuổi) đã thực hiện thành công ca phẫu thuật bắt con tại Bệnh viện San Felipe, thuộc thành phố San Nicolás, tỉnh Buenos Aires (Argentina). Bé trai chào đời khỏe mạnh, nặng 2,75 kg và được đặt tên là David. Sự kiện này đã đánh dấu một kỷ lục mới về độ tuổi sinh con đầu lòng tại quốc gia Nam Mỹ này.

Chia sẻ với truyền thông địa phương, bà Mabel cho biết khát khao làm mẹ đã theo đuổi bà từ khi còn rất trẻ và chưa bao giờ nguội lạnh, ngay cả khi cơ thể đã bước vào giai đoạn mãn kinh từ nhiều năm trước.

"Tôi luôn ước mơ được làm mẹ và chưa từng có ý định từ bỏ. Nhờ sự phát triển của y học hiện đại, tôi quyết định tìm kiếm cơ hội ở tuổi ngoài 60" — Bà Mabel xúc động chia sẻ.

Bà Mabel đã tìm đến Bác sĩ Matías Colabianchi tại một cơ sở y tế ở thành phố Rosario để thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) kết hợp với trứng hiến tặng.

Bác sĩ sản khoa Romina Ruffini, người trực tiếp theo dõi suốt thai kỳ của bà Mabel, đánh giá đây là một trường hợp đặc biệt nhưng diễn ra vô cùng thuận lợi: "Toàn bộ thai kỳ của bà Mabel diễn ra bình thường và không gặp bất kỳ biến chứng nào. Bệnh nhân có sức khỏe tốt, tử cung đáp ứng hoàn hảo và luôn giữ tâm lý tích cực, tuân thủ nghiêm ngặt mọi chỉ định y khoa."

Góc nhìn y khoa: Những rủi ro và điều kiện khắt khe khi mang thai tuổi U70

Dù ca sinh của bà Mabel thành công viên mãn, các chuyên gia y tế khẳng định đây là trường hợp ngoại lệ vô cùng hiếm hoi và không phải là mô hình có thể áp dụng rộng rãi.

1. Rào cản sinh lý và rủi ro cho người mẹ

Khi đã bước vào giai đoạn mãn kinh, buồng trứng dừng hoạt động và tử cung teo nhỏ. Để mang thai, bệnh nhân bắt buộc phải sử dụng trứng hiến tặng từ người trẻ tuổi và trải qua quá trình điều trị nội tiết tố quy mô lớn để "kích hoạt" tử cung tiếp nhận phôi.

Mang thai ở độ tuổi ngoài 60 đặt cơ thể người mẹ vào tình trạng nguy hiểm cao độ:

Hệ tim mạch chịu áp lực cực lớn: Thể tích máu tăng 40-50% khi mang thai dễ dẫn đến tăng huyết áp thai kỳ, tai biến mạch máu não hoặc suy tim.

Biến chứng thai kỳ: Nguy cơ mắc đái tháo đường thai kỳ, tiền giật - giật cấp, băng huyết sau sinh hoặc vỡ tử cung cao gấp nhiều lần so với sản phụ trẻ tuổi.

2. Nguy cơ đối với thai nhi

Do cơ thể người mẹ lớn tuổi khó cung cấp môi trường nuôi dưỡng hoàn hảo, thai nhi đối mặt với rủi ro cao bị chậm phát triển trong tử cung, suy thai mãn tính, sinh non hoặc thai chết lưu.

3. Điều kiện bắt buộc để triển khai

Để một phụ nữ U70 có thể mang thai an toàn như trường hợp của bà Mabel, các bác sĩ phải thực hiện quy trình tầm soát cực kỳ nghiêm ngặt:

Khám sức khỏe toàn diện: Đánh giá chức năng tim, thận, gan, mật và hệ xương khớp.

Tử cung đủ điều kiện: Tử cung phải không có nhân xơ lớn, políp và có khả năng đáp ứng tốt với liệu pháp hormone thay thế để đạt độ dày niêm mạc tối thiểu.

Sự đồng hành 1:1 của y tế: Thai kỳ phải được theo dõi sát sao bởi đội ngũ đa chuyên khoa (Sản khoa, Tim mạch, Nội tiết và Bệnh lý sơ sinh) từ tuần đầu tiên cho đến khi vượt cạn.

Khát vọng lan tỏa thông điệp tích cực

Sau khi chào đời bằng phương pháp mổ đẻ, bé David được chăm sóc và theo dõi ngắn hạn tại khoa Nhi sơ sinh trước khi về trong tầm tay mẹ. Bà Mabel nghẹn ngào thừa nhận vẫn chưa thể tin rằng bản thân đã thực sự bế trên tay đứa con ruột thịt sau bao năm chờ đợi.

Qua câu chuyện của mình, tân bà mẹ 62 tuổi cũng muốn gửi lời động viên tới những phụ nữ có hoàn cảnh tương tự: "Mãn kinh không còn là rào cản tuyệt đối khi khoa học ngày nay đã tiến bộ rất xa. Đừng vội từ bỏ hy vọng nếu cơ thể bạn vẫn sẵn sàng."

Theo tờ Clarín, đây là trường hợp sinh con đầu lòng cao tuổi nhất từng được ghi nhận trong lịch sử y tế Argentina. Trên phạm vi thế giới, kỷ lục Guinness hiện thuộc về bà María del Carmen Bousada Lara (người Tây Ban Nha), từng sinh đôi ở tuổi 66 vào năm 2006. Trường hợp người mẹ lớn tuổi nhất thế giới được ghi nhận là một phụ nữ Ấn Độ sinh con ở tuổi 70 vào năm 2008.

Nguồn: Tổng hợp