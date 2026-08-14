1 mẹ bỉm chia sẻ diễn biến âm thầm nhưng nguy hiểm sau cú ngã của con: Đừng chủ quan kể cả khi bé có vẻ vẫn bình thường

Tai nạn sinh hoạt ở trẻ nhỏ luôn là mối lo ngại lớn của các bậc phụ huynh. Mới đây, tài khoản mạng xã hội có tên L.S.S đã chia sẻ một câu chuyện đáng chú ý về chính con mình, qua đó gióng lên hồi chuông cảnh báo tới tất cả các gia đình có con nhỏ về sự nguy hiểm tiềm ẩn sau những cú ngã tưởng chừng như đơn giản.

Theo chia sẻ từ người mẹ, sự việc bắt đầu khi em bé được anh bế nằm trên ghế. Khi anh đứng lên, bé vô tình với theo dẫn đến bị lật ngửa và đập trực tiếp vùng đầu bên phải xuống sàn nhà.

Ngay sau khi ngã, bé khóc thét vì đau. Tuy nhiên, sau khi được người lớn dỗ dành, bé mau chóng nín khóc, tiếp tục sinh hoạt, ăn ngủ và vui chơi hoàn toàn bình thường. Bé không xuất hiện dấu hiệu nôn trớ hay biểu hiện nào bất thường.

Trong 2 ngày đầu vùng va đập không hề có dấu hiệu sưng tấy. Gia đình cho rằng đây chỉ là một cú va chạm thông thường nên chỉ tiếp tục theo dõi tại nhà.

Thế nhưng sau 2 ngày, tại vị trí va đập bất ngờ sưng to lên thành một khối máu tụ lớn dưới da. Nhận thấy bất thường, gia đình vội vàng đưa bé đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả chẩn đoán su khi thăm khám và chụp CT khiến mẹ bé không khỏi đau lòng. Các bác sĩ kết luận em bé bị vỡ vòm sọ và tụ máu màng não. Bé lập tức phải nhập viện để theo dõi sát sao. Bác sĩ cho biết nếu khối máu tụ dưới da không tự hấp thu bớt sau một thời gian, bé có thể sẽ phải trải qua thủ thuật can thiệp để hút máu tụ.

Cảnh báo và lời khuyên quan trọng dành cho các bậc cha mẹ

Từ câu chuyện trên, có thể thấy chấn thương sọ não ở trẻ nhỏ đôi khi không bộc phát ngay lập tức mà diễn biến rất âm thầm. Cha mẹ tuyệt đối không nên chủ quan khi chăm sóc trẻ.

Luôn để mắt tới trẻ: Không bao giờ để trẻ nhỏ nằm/ngồi một mình trên giường, ghế sofa, võng, bàn thay tã hay những nơi cao không có thanh chắn.

Cẩn trọng khi để trẻ lớn bế em: Trẻ nhỏ thường hiếu động và ngọ cựa bất ngờ, các bé lớn hơn có thể chưa đủ sức hoặc chưa biết cách phản ứng kịp thời khi em bị ngã.

An toàn không gian sống: Lắp đặt chắn cầu thang, chặn cửa, trải thảm xốp/thảm chống va đập tại các khu vực trẻ hay chơi.

Cách xử trí và các dấu hiệu nguy hiểm cần đưa trẻ đi cấp cứu ngay

Sau khi trẻ bị va đập vùng đầu, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý theo dõi sát sao trong vòng 24 - 72 giờ.

Hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất ngay lập tức nếu xuất hiện một trong các dấu hiệu nguy hiểm sau:

Thay đổi tri giác/tính cách: Trẻ lơ mơ, khó đánh thức, quấy khóc vô cớ, lờ đờ hoặc ngủ nhiều bất thường.

Nôn mửa: Nôn từ 2 lần trở lên hoặc nôn vọt.

Sưng tấy bất thường: Vùng va đập sưng to, mềm, hoặc có dấu hiệu sưng lan rộng, sưng kéo dài sau vài ngày (như trường hợp của bé trong bài viết).

Co giật hoặc yếu liệt: Trẻ bị co giật, yếu chân tay, đi đứng không vững hoặc bú kém hẳn.

Chảy dịch/máu: Có máu hoặc dịch trong suốt chảy ra từ mũi hoặc tai.

Biến dạng hộp sọ: Vùng đầu có chỗ móp, lõm hoặc khớp sọ giãn rộng.

Trẻ nhỏ chưa thể tự nhận biết và nói rõ những đau đớn hay tổn thương bên trong. Đừng chỉ nhìn vào việc "bé vẫn ăn chơi bình thường" mà bỏ qua những chấn thương tiềm ẩn. Hãy luôn cẩn trọng và đưa trẻ đi khám ngay khi thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào!