Bé trai 4 tuổi nhập viện vì tiểu ra máu: Bài học đắt giá từ sai lầm khi tắm cho con

Mới đây, câu chuyện do một người mẹ chia sẻ trên mạng xã hội về sự cố của đứa con trai 4 tuổi đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng các bậc phụ huynh.

Sự việc xảy ra vào một ngày cuối tuần mùa hè nắng nóng. Sau hơn hai tiếng đồng hồ thoải mái chạy nhảy tại công viên giải trí, bé trai tự đi vào nhà vệ sinh một mình. Tuy nhiên, chỉ hai phút sau, đứa trẻ bước ra với khuôn mặt nhăn nhúm, khóc thét và than đau ở bộ phận sinh dục.

"Khi tôi kéo quần của con ra kiểm tra, chân tay tôi bủn rủn hoàn toàn. Máu đang nhỏ giọt xuống đùi trong của bé, mảng quần lót đã ướt đẫm một vùng máu đỏ" - Người mẹ hốt hoảng nhớ lại.

Gia đình lập tức đưa bé đến bệnh viện Phụ sản và Nhi khoa gần nhất để cấp cứu. Tại đây, sau khi tiến hành siêu âm và xét nghiệm nước tiểu, kết quả cho thấy chỉ số bạch cầu trong nước tiểu của bé cao gấp 10 lần mức bình thường.

Bác sĩ chẩn đoán em bé bị nhiễm trùng đường tiết niệu cấp tính nghiêm trọng. Nguyên nhân xuất phát từ việc bựa sinh dục tích tụ lâu ngày bên trong bao quy đầu, gặp thời tiết nắng nóng sinh sôi vi khuẩn gây viêm nhiễm, mưng mủ và nứt nẻ niêm mạc dẫn đến chảy máu. Bé bắt buộc phải nhập viện truyền kháng sinh điều trị liên tục trong 7 ngày.

Sai lầm phổ biến từ quan niệm dân gian Khi được bác sĩ hỏi về thói quen vệ sinh bộ phận sinh dục cho con lúc tắm, người mẹ mới ngỡ ngàng. Suốt 4 năm qua, nghe theo lời khuyên của người lớn trong gia đình rằng "bộ phận sinh dục của bé trai rất nhạy cảm, không được tùy tiện đụng chạm", chị chỉ dám xối rửa sơ qua bên ngoài mà chưa bao giờ lộn nhẹ bao quy đầu của con ra để làm sạch.

Theo các bác sĩ chuyên khoa Nhi, đây là sai lầm cực kỳ phổ biến ở các gia đình nuôi con nhỏ:

Đặc điểm sinh lý: Cấu tạo bao quy đầu của trẻ nhỏ có nhiều nếp gấp. Sau mỗi lần đi tiểu, lượng nước tiểu dư thừa rất dễ đọng lại bên trong.

Hình thành bựa sinh dục: Nước tiểu đọng lâu ngày kết hợp với tế bào chết tạo thành lớp bựa sinh dục màu trắng.

Nguy cơ mùa hè: Môi trường nhiệt độ cao và mồ hôi là điều kiện lý tưởng để vi khuẩn bùng phát, gây viêm đường tiết niệu.

Thống kê tại các phòng khám Nhi khoa cho thấy, cứ vào mùa hè, tỷ lệ trẻ nam mắc nhiễm trùng đường tiết niệu tăng gần 30%. Trong đó, hơn 70% nguyên nhân bắt nguồn từ việc cha mẹ bỏ qua khâu vệ sinh bên trong bao quy đầu cho trẻ.

Chăm sóc đúng cách: Hướng dẫn từ chuyên gia Y tế Theo các hướng dẫn chăm sóc sức khỏe sinh sản trẻ em, giai đoạn từ 2 đến 6 tuổi là "thời điểm vàng" để phụ huynh bắt đầu can thiệp vệ sinh bao quy đầu cho bé trai. Việc làm sạch đúng cách giúp giảm tới 82,3% nguy cơ mắc nhiễm trùng đường tiết niệu cấp tính.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh thực hiện quy tắc 3 bước khi tắm cho bé trai

Đẩy nhẹ: Dùng tay kéo nhẹ nhàng bao quy đầu về phía gốc dương vật cho đến khi lộ ra lỗ niệu đạo (không dùng lực mạnh).

Xối ấm: Dùng nước ấm sạch xối nhẹ để trôi đi lớp cặn bẩn/bựa sinh dục bám dính.

Trả về: Sau khi lau khô, bắt buộc phải vuốt bao quy đầu trở lại vị trí ban đầu để tránh gây nghẹt, sưng nề.

LƯU Ý QUAN TRỌNG TỪ BÁC SĨ

Không cưỡng ép nong tách: Có khoảng 90% trẻ nhỏ bị dính bao quy đầu sinh lý. Tuyệt đối không dùng lực mạnh để kéo hay dứt ra vì sẽ làm rách, chảy máu và hình thành sẹo xơ.

Thời gian vàng đi khám: Khi thấy trẻ có biểu hiện quấy khóc khi đi tiểu, kêu đau vùng kín, bộ phận sinh dục sưng đỏ... cần đưa trẻ đến cơ sở y tế trong vòng 72 giờ. Việc can thiệp sớm giúp giảm tới 94% nguy cơ diễn tiến nặng phải nhập viện.

Nguồn: Sohu