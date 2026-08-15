Bé 3 tuổi sốt cao, phát ban sau khi đi công viên nước: 4 bước phụ huynh cần làm ngay trước khi cho con xuống nước

Theo thông tin từ báo chí Trung Quốc, cô Lưu (sống tại Giang Tô) đưa con nhỏ hơn 3 tuổi đến một công viên nước mới mở tại địa phương. Ngay trên đường về, mặt bé đã nổi đỏ toàn bộ. Khi về đến nhà, trẻ bắt đầu sốt cao liên tục, nhịp tim đập nhanh bất thường. Đáng chú ý, nhiều phụ huynh đưa con đến địa điểm này cùng thời điểm cũng phản ánh tình trạng tương tự.

Sự việc trên dấy lên lo ngại cho nhiều bậc phụ huynh: Liệu hồ bơi có mùi "nước tẩy" nồng nặc có thực sự an toàn?

Mùi nồng sặc không phải là "sạch", mà là độc tố chloramine

Nhiều người có thói quen cho rằng bể bơi có mùi hóa chất mạnh là đã được "sát trùng kỹ". Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khẳng định đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm.

Chất khử trùng chứa chlorine dùng trong hồ bơi ở nồng độ đạt chuẩn vốn không phát ra mùi nồng gắt. Mùi hắc gây kích ứng mắt và đường hô hấp thực chất là chloramine (chủ yếu là trichloramine) - một phụ phẩm sinh ra từ phản ứng hóa học giữa chlorine và các chất hữu cơ do con người đưa vào bể (mồ hôi, nước tiểu, tế bào chết). Hồ bơi càng đông người, lượng phụ phẩm này càng cao.

Đáng chú ý, chloramine là khí nặng hơn không khí nên thường chìm xuống và tích tụ ngay trên mặt nước - đúng tầm hít thở của trẻ từ 3–6 tuổi. Các hoạt động tạo sóng, phun sương làm lượng khí này phát tán mạnh hơn. Trẻ em với cơ địa nhạy cảm, tầm thở thấp và dung tích hô hấp tính theo trọng lượng cơ thể lớn hơn người lớn sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề hơn.

Nguy cơ "tác động kép": Tổn thương hóa chất và nhiễm virus

Khi bơi tại các hồ nước kém chuẩn, trẻ em phải đối mặt với hai nguy cơ cùng lúc:

Tổn thương hóa chất: Làn da mỏng manh và niêm mạc hô hấp non nớt của trẻ dễ bị kích ứng bởi chloramine, dẫn đến dị ứng da, viêm đường hô hấp. Tiếp xúc kéo dài có thể làm suy giảm hàng rào bảo vệ tự nhiên của cơ thể.

Nhiễm virus qua nguồn nước: Các công viên nước trong nhà đông đúc, thông gió kém là môi trường lý tưởng cho Adenovirus lây lan. Khi bơi, trẻ dễ lặn, sặc nước hoặc đưa tay lên dụi mắt. Sốt cao kéo dài, đau họng, phát ban, đau bụng là các triệu chứng điển hình của Adenovirus — loại virus không có tác dụng khi điều trị bằng kháng sinh.

Bệnh viện Nhi tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) mới đây cũng tiếp nhận một bé gái 6 tuổi nhập viện trong tình trạng sốt cao, đau bụng và phát ban diện rộng sau khi bơi tại công viên nước do nhiễm loại virus này.

Quy tắc "1 phút - 4 bước" kiểm tra nhanh trước khi cho trẻ vào bể

Để đảm bảo an toàn cho con, phụ huynh nên dành 1 phút quan sát các yếu tố sau:

Ngửi: Đứng sát mép bể khoảng 10 giây. Nếu thấy xót mũi, cay mắt hoặc thắt họng, nên đưa trẻ rời đi ngay.

Nhìn: Nước hồ đục, không nhìn thấy đáy hoặc trên mặt nước xuất hiện nhiều bọt trắng lâu tan là dấu hiệu nước kém vệ sinh.

Tra cứu: Quan sát bảng tin của cơ sở. Nếu không công khai Giấy phép vệ sinh hoặc bảng kết quả kiểm nghiệm nước trong ngày, không nên sử dụng dịch vụ.

Cảm nhận: Không gian trong nhà oi nồng, bí bách, hệ thống thông gió kém hiệu quả sẽ làm tăng rủi ro lây nhiễm bệnh qua đường hô hấp.

Hướng dẫn bảo vệ trẻ khi đi bơi

Trước khi xuống nước: Thoa kem dưỡng ẩm dành cho trẻ em trước 15 phút để tạo màng chắn bảo vệ da. Tắm sơ bằng xà phòng để loại bỏ mồ hôi, bụi bẩn trên cơ thể trước khi vào bể.

Trong khi bơi: Trang bị đầy đủ kính bơi, mũ bơi. Khống chế thời gian mỗi lần bơi dưới 60 phút. Dặn trẻ không nuốt nước, không lặn sâu hay nín thở quá lâu và tuyệt đối không đi tiểu ra bể.

Sau khi bước lên bờ: Dùng sữa tắm vệ sinh kỹ các vùng da nếp gấp (nách, bẹn, da đầu). Cho trẻ súc miệng bằng nước ấm, nhỏ rửa mũi bằng nước muối sinh lý và thoa lại kem dưỡng ẩm để phục hồi làn da.

Các chuyên gia khuyến cáo, trẻ có bệnh lý nền như hen suyễn, viêm mũi dị ứng, chàm da nghiêm trọng, trẻ dưới 2 tuổi hoặc phụ nữ mang thai nên hạn chế đến các công viên nước kín trong nhà, ưu tiên lựa chọn các bể bơi ngoài trời thông thoáng, quản lý chất lượng nước đạt chuẩn.

Nguồn: Changjiang Health