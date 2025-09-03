Sân khâu debut siêu cưng của bé Winnie: Gen Alpha nhà ba Thắng mẹ Nhi đỉnh vậy mà các cô dì vẫn soi ra hành động vừa thương vừa yêu của em bé

Nếu thường xuyên theo dõi bé Winnie – con gái Đông Nhi và Ông Cao Thắng, chắc hẳn nhiều người vẫn nhớ lần cô bé xinh xắn, đáng yêu này góp giọng trong một phiên bản đặc biệt của ca khúc Tự Nhiên do mẹ trình bày.

Nhờ hiệu ứng viral mạnh mẽ, netizen bắt đầu mong đợi được nghe Winnie góp giọng nhiều hơn, bởi quả thật giọng hát trong trẻo của cô bé mang một năng lượng chữa lành đặc biệt.

Liền ngay sau đó Winnie đã “tái xuất” trong sự chào đón nồng nhiệt của mọi người khi góp giọng trong bài hát Bài ca tôm cá cùng bố Ông Cao Thắng và mẹ Đông Nhi.

Lần trở lại này, Winnie hát nhiều hơn, giọng ca trong sáng lan tỏa sự vui tươi, khiến ai nghe cũng thấy yêu đời. Chỉ cần cô bé cất tiếng “hò dô” một cái thôi cũng đủ khiến hội các cô, các dì “lịm tim” vì quá đỗi đáng yêu.

Cũng sự đáng yêu của bài hát này mà hội các cô các dì mê mẩn em bé Winnie chỉ chờ đợi sân khấu của bài hát, không biết rằng em bé đáng yêu nhà ba Thắng mẹ Nhi sẽ biểu diễn thế nào đây?

Nguồn: Winnie Hannie

Cực kỳ chiều lòng các fan hâm mộ, idol mới nổi Winnie đã có sân khấu debut đầu tiên cùng với ba mẹ mình. Ngay từ lúc tập duyệt, các cô các dì đã "phát cuồng" khi thấy em bé đứng nhún nhảy rất tâm huyết bên cạnh ba mẹ.

Khi cô bé xuất hiện trên sân khấu debut đầu tiên của mình, Winnie mặc áo dài đỏ xinh xắn đáng yêu, hát live cực đỉnh, đúng con nhà nòi, không chê được vào đâu!

Thế nhưng hội các cô dì hâm mộ em bé Winnie vẫn soi ra được 1 hành động nho nhỏ, đó là cô bé có vẻ ngại ngùng nên tay túm chặt lấy áo dài. Mặc dù hát rất nghiêm túc và chuyên nghiệp nhưng hành động nhỏ xíu xiu này lại càng khiến các cô các dì yêu mến em hơn.

Dưới phần bình luận, rất nhiều người dành lời khen và ủng hộ em bé Winnie rất nhiều.

- Cổ ngại kìa.

- Hát live như nuốt đĩa Winnie ơi! Cưng xỉu!

- Em bé dễ thương quá, lúc tập còn giỡn giỡn xíu mà lên sân khấu rất nghiêm túc.

- Lần đầu mà con gái giỏi quá!