Salim dùng tới 6 toner bình dân: Da mụn, da khô, xỉn màu "chấp" hết

Tự nhận nghiện toner số 1, Salim mà đã review thì bạn cũng nên nghía qua vài món. Mới đây, cô nàng cũng khoe gia tài toner khá hoành tráng, đồng thời chia sẻ cảm nhận khá kĩ về từng "em". Nếu bí bách chưa tìm ra toner hợp da, bạn xem qua những chai toner mà Salim tâm đắc xem sao nhé! Hay hơn nữa là 5/6 toner cô nàng review đều có giá bình dân, các nàng có thể tậu về mà không lo "đau ví".

Kiehl's Calendula Herbal Extract Alcohol-Free Toner



Chai toner của Kiehl's từng được Salim cho "lên sóng" trước đó. Hot girl Hà thành khẳng định em này là "bảo bối" không thể thiếu và thường dùng ngay sau bước rửa mặt. Salim chia sẻ: "Với Lim thì đây là bước làm sạch sâu, lấy đi bụi bẩn và lớp makeup còn sót lại, nhờ đó da sẽ hạn chế được mụn ẩn". Ngoài ra, vì đây là toner có cồn nên sẽ khiến da hơi khô, vậy nên khi dùng xong, bạn nên thêm toner dưỡng ẩm sau đó.

Hatomugi The Lotion Moisturizing & Conditioning



Điểm cộng của toner này trước hết là dung tích to oạch nhưng giá rẻ như cho. Salim cho biết toner chiết xuất hạt ý dĩ làm dịu da, có công dụng cấp ẩm ngay lập tức. Em nó cũng thích hợp làm lotion mask nên bạn sắm 1 sẽ như được 2. 9X nói thêm Hatomugi The Lotion Moisturizing & Conditioning được dùng ở bước toner thứ 2 trong skincare routine của mình.

The Body Shop Vitamin E Hydrating Toner

Cần tìm toner cấp ẩm, chống lão hoá xịn sò, bạn có thể copy Salim rước về toner chứa vitamin E của The Body Shop. Salim bật mí đã dùng em này 3 năm, nên các tín đồ càng có động lực để thử qua xem hay ho thế nào. Một ưu điểm khác nữa của chai toner xinh xẻo còn là không chứa cồn, những nàng da nhạy cảm hãy tăm tia thôi.

Some By Mi Galactomyces Pure Vitamin C Glow Toner



Salim cho rằng mỗi loại toner có một công dụng chăm sóc da riêng nên kết hợp lại sẽ tăng hiệu quả dưỡng da lên vài nấc. Với toner chứa vitamin C của Some By Mi, hot girl Hà thành review em này có tác dụng làm sáng, đều màu da, giúp da khoẻ và cải thiện da xỉn màu. Song, Salim cũng lưu ý nhẹ rằng đã dùng sản phẩm chứa vitamin C thì đừng quên thoa kem chống nắng đầy đủ.

Some By Mi Snail Truecica Miracle Repair Toner



Toner ốc sên nổi đình đám cũng có mặt trong tủ skincare của Salim. Đây là một toner hay ho khác mà cô nàng sử dụng trong những ngày da nhạy cảm, mới nặn mụn và cần được phục hồi. Toner chứa 2% Niacinamide, Arbutin, Glutathione giúp cải thiện thâm mụn, làm sáng da "ổn áp".

Klairs Supple Preparation Unscented Toner



Toner không mùi, lành tính của Klairs cũng được Salim đánh giá khá ổn, đặc biệt là về tính năng cấp ẩm, làm dịu da, cân bằng độ pH. Ngoài ra, em ấy còn được giới thiệu là làm mềm da khá tốt nhờ chứa Sodium Hyaluronate, Phyto-Oligo. Kết cấu toner có dạng lỏng, hơi sánh, dễ thẩm thấu, hợp cho mọi loại da.

