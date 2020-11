Nàng Tân Hoa hậu 19 tuổi chỉ mê 2 sắc son "chân ái": Gợi ý ngay cho nàng 4 cây son với màu "na ná" để có nhan sắc tựa Bông hậu

Sở hữu gương mặt xinh xắn ngọt ngào cùng nụ cười tươi rạng rỡ dù có nhược điểm răng khấp khểnh nhưng nhan sắc của Tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà vẫn vô cùng hút mắt. Khác với 2 nàng Á hậu, Đỗ Thị Hà lúc nào cũng tươi tắn rạng ngời với nụ cười trẻ thơ thuần khiết. Nàng Hậu 19 tuổi chuộng style đơn giản nữ tính từ phong cách thời trang đến cách make up thường ngày. Và ngay cả khi giới trẻ bây giờ rất chuộng những xu hướng make up sắc sảo lạnh lùng chuẩn style phương Tây thì Tân Hoa hậu của cũng ta vẫn xinh xắn nhẹ nhàng với layout make up tự nhiên trong trẻo với những sắc son nhẹ nhàng tươi mới như hồng đất, cam cháy... vừa xinh xắn lại đúng với tuổi 19 thơ ngây của nàng Hậu.

Ngay cả đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, sắc son hồng đất tự nhiên nhẹ nhàng cũng góp phần tô điểm cho nhan sắc của Đỗ Thị Hà, giúp cô xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất.

Hình ảnh đầu tiên của Tân Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà tiếp tục diện sắc son "chân ái" cho nhan sắc của mình.







Sắc son cam đất nhẹ nhàng tự nhiên nhưng cực kỳ sắc sảo, chính sắc son tươi tắn này đã giúp nổi bật gương mặt và thần thái của Tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà.





Son hồng đất tiệp màu môi, tự nhiên nhưng ửng hồng cùng với layout make up tự nhiên, nàng Hậu nhìn chững chạc hơn so với tuổi 19 thơ ngây nhí nhảnh của mình.

Hiếm lắm mới thấy nàng Hậu của chúng ta lột xác với thần thái sang chảnh lạnh lùng như thế này. Và trái ngược với một Đỗ Thị Hà xinh xắn nhẹ nhàng là một cô nàng cá tính với nhân sắc cùng layout make up sắc lạnh chuẩn phương Tây. Đương nhiên không thể thiếu sắc son cam cháy tô điểm lên môi.

Trở về với style thường ngày, Đỗ Thị Hà lại ưu ái nhiều đến những tông son hồng, hồng cam... và chẳng cần make up quá nhiều gương mặt vẫn ánh lên nét rạng rỡ nhờ nụ cười tươi rói và bờ môi ngọt ngào.

Không thể ngờ nàng Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 với những bức ảnh đời thường lại đơn giản, tự nhiên và gần gũi đến vậy.

Chỉ cần duy nhất sắc son cam ngọt ngào nhan sắc của nàng Tân Hậu đã vô cùng xinh đẹp. Đúng là nhan sắc của một Hoa hậu Việt Nam, ngay cả khi không trang điểm cầu kỳ vẫn xinh đếm lịm tim.

Tự nhiên nền nã hay kiêu kỳ sang chảnh, Đỗ Thị Hà đều trung thành tuyệt đối với 2 sắc son đơn giản nhẹ nhàng mà đại đa số các cô nàng đều yêu thích.

Đôi khi Đỗ Thị Hà còn "hóa thân" thành cô nàng tiểu thư đài các diện váy áo xinh xắn nữ tính và đương nhiên nàng Hậu của chúng ta vẫn diện son cam cháy vô cùng xinh đẹp.

Diện tà áo dài trắng nữ sinh, Hoa hậu Đỗ Thị Hà thu hút trọn vẹn ống kính máy ảnh nhờ nụ cười tươi rạng rỡ vô lo vô nghĩ. Nhan sắc xinh đẹp thuần khiết ấy được tô điểm với sắc son hồng cam ngọt ngào. Luôn là một cô nữ sinh đơn giản nhẹ nhàng, ngay cả đến mái tóc cũng chỉ cần buông xõa tự nhiên cũng đủ làm bao trái tim loạn nhịp.

Và đây là những cây son cam cháy, hồng đất lên màu cực xinh nếu các nàng muốn có nhan sắc "na ná" nàng Tân Hậu:

Bbia Last Velvet Lip Tint Asia Edition – Màu A3 Chiangmai Chili

Colourpop Ultra Matte Lips - Màu Flor

Missha Dare Rouge Velvet – Màu Moulin Rose

RAREKIND Oversmuged Lip Tint – Màu Rose Awesome