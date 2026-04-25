Sắc lạnh và cá tính là thế, siêu mẫu Võ Hoàng Yến vẫn có lúc bất lực đến bật khóc chỉ vì… con gái không chịu ăn

Cuộc trò chuyện giữa Minh Tú và Võ Hoàng Yến không chỉ đơn thuần là một màn đối đáp giữa hai người đẹp của làng thời trang, mà còn là một khoảnh khắc hiếm hoi, nơi những lớp vỏ mạnh mẽ, cá tính được gỡ xuống để nhường chỗ cho những tâm sự rất thật về hành trình làm mẹ - một hành trình vừa thiêng liêng vừa đầy thử thách.

Từ một siêu mẫu cá tính, sắc lạnh đến mẹ bỉm hết lòng vì con

Ngay từ đầu cuộc trò chuyện, Minh Tú đã thẳng thắn thừa nhận sự thay đổi khiến cô "không thể tin nổi" ở Võ Hoàng Yến. Từ một người phụ nữ cá tính, có phần nổi loạn và tự do, Võ Hoàng Yến giờ đây trở thành một người mẹ đúng nghĩa, tự tay chăm con gần như 100%, không nề hà bất cứ điều gì.

Nhưng điều khiến cuộc trò chuyện trở nên đáng nhớ không nằm ở sự thay đổi "ngoạn mục" ấy, mà ở cách Võ Hoàng Yến kể về hành trình của mình - một cách rất thật, không tô hồng. Thế nhưng khi đứa trẻ thực sự xuất hiện trong cuộc đời, mọi thứ đã khác.

Một trong những điểm đáng chú ý là lời khuyên mà Võ Hoàng Yến dành cho Minh Tú - người cũng đang khao khát làm mẹ. Cô không nói về kỹ thuật, cũng không đưa ra những lời khuyên phức tạp, mà chỉ đơn giản là: "tịnh tâm".

Theo Yến, việc làm mẹ không chỉ là chuẩn bị vật chất hay kiến thức, mà còn là trạng thái tinh thần. Sự nóng vội, chỉ khiến mọi thứ trở nên rối hơn. Và chính cô cũng thừa nhận rằng chỉ khi có con, cô mới thực sự học được cách bình tĩnh trong mọi việc.

"Tự tay chăm con 100%" - Sự thay đổi lớn nhất sau khi có con của siêu mẫu Võ Hoàng Yến

Điều khiến người nghe đồng cảm nhất chính là những chia sẻ về thực tế về hành trình nuôi con - một thực tế hoàn toàn khác xa sách vở. Võ Hoàng Yến kể rằng trước khi sinh, cô cũng tìm hiểu rất nhiều qua mạng và tài liệu. Nhưng khi em bé ra đời, tất cả những gì cô học dường như không còn áp dụng được một cách trọn vẹn.

"Khi có con ra rồi thì những thứ mình học, mình cảm thấy ờ nó hoàn toàn không giống những thực tế, cho nên khi mà có con mà áp dụng 100% sách vở là sẽ bị rối, mình phải linh hoạt trong mọi tình huống" - Võ Hoàng Yến chia sẻ.

Mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt, và việc nuôi dạy không thể rập khuôn. Nếu cố gắng áp dụng 100% lý thuyết, người mẹ sẽ dễ rơi vào trạng thái hoang mang và áp lực.

Chính vì vậy, cô nhấn mạnh đến một điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng sâu sắc: "tự làm mẹ tự biết". Đó không phải là sự phủ nhận kiến thức, mà là sự khẳng định vai trò của bản năng. Khi đứa trẻ xuất hiện, người mẹ sẽ dần học được cách hiểu con, chăm sóc con, và thích nghi với mọi tình huống. Đứa trẻ, theo cách nào đó, trở thành "người thầy" dạy cho người mẹ cách làm mẹ.

Trầm cảm sau sinh - vấn đề mà Võ Hoàng Yến và nhiều mẹ bỉm gặp phải

Nhưng hành trình ấy không hề dễ dàng. Võ Hoàng Yến không né tránh việc nói về trầm cảm sau sinh - một vấn đề mà nhiều người vẫn còn e ngại khi nhắc đến. Cô kể lại những khoảnh khắc mà bản thân cảm thấy kiệt sức và bất lực, đặc biệt là trong việc cho con ăn.

Những bữa ăn tưởng chừng đơn giản lại trở thành "cuộc chiến": nấu nướng kỳ công nhưng bé không ăn, hoặc chỉ cần một cơn khóc là tất cả bị nôn ra. Những lúc như vậy, cô đã khóc - khóc vì thương con, vì áp lực, và vì cảm giác không biết phải làm gì.

"Mình tin tất cả những bạn, những người mà mẹ đang xem chương trình này cũng trải qua trường hợp giống mình, những lúc mình đang cho con ăn, đưa vô miệng là không ăn ngậm chặt miệng luôn. Bữa nào con không ăn cũng được, nhưng cái tâm lý của người mẹ sẽ là căng thẳng.

Chưa kể ăn xong chỉ cần một tác động nhỏ thôi ví dụ như là khóc hoặc là sặc một cái gì là có thể ói hết tất cả vừa ăn. Lúc đó mình khóc luôn, vừa khóc vừa tức mà không biết làm gì hết, nhưng mà rồi tất cả cũng sẽ qua" - Võ Hoàng Yến tâm sự.

Đó là trải nghiệm chung của rất nhiều mẹ bỉm. Áp lực phải làm tốt, nỗi lo con không đủ dinh dưỡng, sự mệt mỏi về thể chất và tinh thần, tất cả tạo nên một giai đoạn đầy thử thách đối với những ai đang ở trong hành trình làm mẹ.

Cuộc trò chuyện khép lại bằng một thông điệp nhẹ nhàng nhưng sâu sắc từ Võ Hoàng Yến: Con cái là "duyên trời". Không cần phải quá lo lắng hay vội vàng, bởi khi đến đúng thời điểm, mọi thứ sẽ tự nhiên xảy ra. Điều quan trọng là giữ cho mình một tâm lý thoải mái, tận hưởng cuộc sống hiện tại, và sẵn sàng đón nhận khi cơ hội đến.

Nhìn rộng ra, những gì Võ Hoàng Yến chia sẻ không chỉ là câu chuyện của riêng cô. Đó là bức tranh chung về tâm lý của rất nhiều bà mẹ hiện đại, những người vừa phải đối mặt với áp lực xã hội, vừa phải học cách lắng nghe bản năng của chính mình. Họ có thể từng mạnh mẽ, độc lập, thậm chí "nổi loạn", nhưng khi bước vào hành trình làm mẹ, họ học cách mềm mại hơn, kiên nhẫn hơn, và sâu sắc hơn.