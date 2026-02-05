Sa dây rốn nguy kịch: Bệnh viện chạy đua 8 phút, cứu sống cả mẹ và con

Sa dây rốn là một trong những cấp cứu sản khoa hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm. Khi xảy ra, dây rốn bị chèn ép khiến nguồn máu và oxy cung cấp cho thai nhi bị gián đoạn; chỉ trong vòng 10 phút, thai nhi có thể tử vong trong bụng mẹ nếu không được xử trí kịp thời.

Ngày 24/1, tại Bệnh viện Nhân dân số 1 TP Long Nham - Trung Quốc, các bác sĩ đã thực hiện thành công một ca cấp cứu sinh tử, hoàn tất quá trình xử trí chỉ trong 8 phút, giữ an toàn cho cả sản phụ và thai nhi.

Chạy đua với thời gian trong phòng sinh

Sản phụ mang thai 34 tuần, thai ngôi mông, trong lúc chờ sinh bất ngờ vỡ ối. Lượng lớn nước ối trào ra, các nhân viên y tế nhanh chóng phát hiện dây rốn đã sa ra ngoài âm đạo – dấu hiệu điển hình của sa dây rốn.

Tình trạng này khiến “đường sống” của thai nhi bị chèn ép nghiêm trọng, nhịp tim thai giảm đột ngột, nguy cơ thiếu oxy cấp tính tăng cao. Theo y văn, mỗi phút thai nhi thiếu oxy sẽ làm gia tăng nguy cơ tổn thương não; nếu không giải phóng chèn ép trong vòng 10 phút, nguy cơ thai chết trong tử cung có thể vượt quá 50%.

Ngay lập tức, bệnh viện kích hoạt phương án cấp cứu khẩn cấp cao nhất, huy động đồng thời nhiều chuyên khoa.

Phối hợp đa chuyên khoa, cứu sống sinh mệnh

Khoa Sản: Bác sĩ trực đã lập tức dùng tay nâng phần thai trình diện, đồng thời chuyển sản phụ sang tư thế gối – ngực nhằm giảm áp lực chèn ép dây rốn, tranh thủ từng giây duy trì nguồn oxy cho thai nhi.

Khoa Gây mê – Phòng mổ: Chỉ trong vòng 30 giây, phòng mổ được kích hoạt, trang thiết bị và ê-kíp sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân.

Khoa Sơ sinh: Đội ngũ hồi sức sơ sinh mang đầy đủ thiết bị cấp cứu có mặt từ sớm, chuẩn bị phương án xử trí cho trẻ sinh non.

Sau khi gây mê toàn thân, các bác sĩ tiến hành mổ lấy thai khẩn cấp với tốc độ tối đa. Em bé được lấy ra an toàn và ngay lập tức được đánh giá, hồi sức sơ sinh. Tiếng khóc khỏe mạnh vang lên đã khiến toàn bộ ê-kíp thở phào nhẹ nhõm.

Nhờ can thiệp kịp thời, trẻ sơ sinh có chỉ số sức khỏe tốt, sản phụ ổn định. Hiện mẹ hồi phục thuận lợi, em bé sinh non đang được theo dõi và chăm sóc tích cực tại Khoa Sơ sinh, tình trạng ổn định.

Ca cấp cứu thành công này cho thấy năng lực phối hợp đa chuyên khoa hiệu quả của Bệnh viện là đơn vị đóng vai trò trung tâm tiếp nhận và điều trị các ca sản khoa nguy kịch trong khu vực. Sự chính xác trong chuyên môn, tốc độ xử trí và tinh thần “sinh mệnh là trên hết” của đội ngũ y tế đã góp phần bảo vệ an toàn cho cả mẹ và bé trong tình huống nguy hiểm cận kề.

Cảnh báo y khoa: Nhận biết và xử trí sa dây rốn

Sa dây rốn có tỷ lệ gặp thấp (khoảng 1–2 ca/1.000 ca sinh), nhưng thường xảy ra ở các trường hợp nguy cơ cao như:

Thai ngôi bất thường (ngôi mông, ngôi ngang) Đầu thai chưa lọt khung chậu, đa ối Vỡ ối sớm, đa thai

Khuyến cáo: Khi thai phụ có dấu hiệu vỡ ối, cần ngay lập tức nằm ngửa hoặc nằm nghiêng, kê cao mông, tuyệt đối không đứng hoặc đi lại, đồng thời gọi cấp cứu hoặc đến cơ sở y tế gần nhất. Việc xử trí đúng trong những phút đầu tiên có thể quyết định sự sống còn của thai nhi.

Nguồn: Sohu