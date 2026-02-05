“Tuổi thơ dữ dội” của cô bé 3 tuổi: Đi khắp Việt Nam từ lúc còn nằm nôi, 2 tuổi đã vi vu vòng quanh thế giới, người lớn chạy theo không kịp

Cô bé Aimee, mới chỉ 3 tuổi, nhưng đã khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ và xuýt xoa trước hành trình tuổi thơ đặc biệt của mình. Mới đây, mẹ của Aimee tiếp tục "đốn tim" dân tình khi chia sẻ một đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc du lịch xuyên suốt đất nước Việt Nam của con gái.

Điều khiến nhiều người ngỡ ngàng là Aimee đã bắt đầu những chuyến đi từ lúc mới chỉ vài tháng tuổi và gần như mỗi tháng lại đặt chân đến một địa điểm mới, đi dọc từ Nam ra Bắc.

Bé Aimee và hành trình đi khắp Việt Nam từ khi mới vài tháng tuổi.

Đoạn clip được mẹ bé chia sẻ kèm câu nói vui nhưng đầy cảm xúc: "Nếu có cười thì hãy cười ở nơi thật đẹp". Đúng như vậy, video là một hành trình tua nhanh những chuyến đi của Aimee qua khắp các vùng miền Việt Nam, nơi cô bé xuất hiện với đủ mọi biểu cảm ngây thơ, đáng yêu vô cùng.

Hiẹn tại kênh của bé Aimee đã có hơn 160 nghìn người theo dõi cùng 8,5 triệu lượt thích trên nền tảng TikTok, Aimee khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi độ tuổi còn quá nhỏ nhưng sức lan tỏa lại "không phải dạng vừa" từ chính những khoảnh khắc đời thường, những clip hát tiếng Anh cực sõi... hay những chuyến vi vu khắp nơi của bé cùng bố mẹ.

Trước đó không lâu, mẹ của Aimee cũng từng khiến mạng xã hội xôn xao khi chia sẻ đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc "để đời" của con gái trong các chuyến du lịch nước ngoài. Từ "khóc ở Mỹ", "ngã ở Paris"... cho đến những biểu cảm đáng yêu tại nhiều quốc gia nổi tiếng khác.

Những khoảnh khắc rất thật của một em bé - khi thì mếu máo, lúc lại ngơ ngác, có lúc vui vẻ, có khi trầm ngâm, được đặt trong bối cảnh những địa danh nổi tiếng thế giới càng khiến đoạn clip thêm phần thú vị.

Nhiều người hài hước gọi đây là "tuổi thơ dữ dội" của Aimee, bởi những trải nghiệm của cô bé 3 tuổi này thậm chí còn phong phú hơn rất nhiều so với tuổi trẻ của không ít người lớn.

Mới 15 tháng tuổi, Aimee đã được bố mẹ đưa đi Venice - Ý.

Ở độ tuổi mà nhiều em bé chỉ quen với sân chơi nhỏ trước nhà, Aimee đã được cùng mẹ đặt chân đến nhiều quốc gia trên thế giới và khám phá gần như trọn vẹn các tỉnh thành từ Nam ra Bắc dọc đất nước Việt Nam. Chính điều đó khiến cộng đồng mạng không khỏi ngưỡng mộ, thậm chí còn nói vui rằng số chuyến đi của Aimee trong 3 năm đầu đời có khi còn nhiều hơn tổng số chuyến du lịch của họ trong vài chục năm.

Bên cạnh sự thích thú và trầm trồ, nhiều người cũng dành lời khen cho người mẹ của Aimee khi đã lưu giữ được những khoảnh khắc trưởng thành của con theo một cách rất riêng. Không chỉ đơn thuần là những chuyến đi, đó còn là hành trình lớn lên, là ký ức tuổi thơ được ghi dấu bằng những trải nghiệm chân thực, sinh động và đầy cảm xúc.

Nguồn: Em bé Aimee

