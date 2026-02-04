Đứa trẻ dám đứng ra bênh vực cha mẹ, chính là món quà báo hiếu quý giá nhất

Bạn đã từng có cảm giác này chưa?

Khi đi đón con tan học, bạn cố tình đỗ xe xa một chút, chỉ vì thấy chiếc xe của mình không đủ “đẹp mặt”.

Hay tan ca muộn, chưa kịp thay bộ đồ lao động đã vội chạy đến trường, cả quãng đường chỉ lo… làm con xấu hổ.

Chúng ta cố gắng cho con những điều tốt nhất, nhưng lại quên mất rằng món quà quý giá nhất, đôi khi chỉ nằm trong một câu nói rất giản dị của con:

“Bố mẹ con không trộm không cướp, chẳng có gì phải xấu hổ cả”.

Trước đây có một đoạn video lan truyền rất mạnh. Một người bố đón con gái tan học nhưng đỗ xe cách cổng trường khá xa. Bé gái thắc mắc, người bố áy náy nói:

“Xe bố cũ quá, sợ con ngại với bạn bè”.

Bạn đoán con bé trả lời thế nào không?

Bé nói:

“Không có gì là xấu hổ cả. Vui vẻ mới quan trọng, đừng để ý ánh mắt người khác”.

Chỉ một câu nói thôi, cũng đủ khiến người bố xúc động đến rưng rưng nước mắt.

Đúng vậy. Khi chúng ta tất bật mưu sinh, điều cần nhất không phải là con cái sau này phải thật thành đạt, mà là chúng có thể hiểu được sự vất vả của cha mẹ.

Cảm giác được con thấu hiểu và thương yêu còn có sức xoa dịu hơn bất kỳ điều gì.

Những đứa trẻ biết đứng ra “chống lưng” cho cha mẹ, thật sự quá ấm áp.

Còn nhớ câu chuyện của cặp vợ chồng làm công trường không? Tan ca muộn, sợ lỡ giờ đón con nên chưa kịp thay quần áo đã vội đến trường. Cả hai nhìn bộ đồ lấm lem bụi bặm trên người mình mà thấy vô cùng ngượng ngùng.

Người mẹ ngập ngừng nói ra nỗi lo, cậu con trai liền đáp ngay:

“Bố mẹ con không trộm không cướp, chẳng có gì phải xấu hổ cả”.

Không lời lẽ hoa mỹ, nhưng đủ sưởi ấm trái tim của bất kỳ bậc cha mẹ nào. Có được đứa con như vậy, đúng là phúc phần tu mấy đời.

Cảm động hơn nữa là câu chuyện của người mẹ làm công nhân vệ sinh môi trường. Con gái 10 tuổi của chị bị bạn học chế giễu:

“Mẹ mày quét rác!”

Cô bé đáp trả thẳng thắn:

“Nếu mẹ tôi không quét rác, không quét đường thì các bạn có con đường sạch sẽ thế này không? Vụng về như bạn, muốn quét cũng chắng ai khiến bạn làm đâu

Một câu nói vừa mạnh mẽ vừa đầy tự hào. Dám đối diện chế giễu, dám đứng ra bảo vệ mẹ – ai nghe cũng phải giơ ngón tay cái.

Đừng để con trở thành “đứa trẻ vô ơn”

Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng hiểu chuyện như vậy.

Trong bộ phim Thiếu Niên Phái , nhân vật Lâm Diệu Diệu khiến nhiều người nhói lòng. Chỉ vì bố làm trong ngành tang lễ, bị bạn bè trêu chọc, cô bé về nhà gào lên với bố:

“Công việc của bố ghê rợn quá! Kiếm tiền từ người chết! Bố nghỉ việc ngay cho con!”

Thậm chí, cô bé còn không cho bố ăn cơm, hét lên:

“Hôm nay bố có chạm vào người chết không? Không được ăn!”

Cảnh tượng ấy, có bậc cha mẹ nào nhìn mà không đau lòng?

Dốc hết sức vì con, cuối cùng lại nuôi ra một đứa trẻ coi thường chính mình, đó mới là bi kịch lớn nhất.

Ngoài đời còn tàn nhẫn hơn phim ảnh. Có người đàn ông 32 tuổi vì muốn lừa tiền bảo hiểm để mua nhà, đã dùng dùi điện đánh chính mẹ ruột. Trước lúc qua đời, người mẹ vẫn gọi: “Con ơi…”. Khi bị hỏi lý do giết mẹ, anh ta lạnh lùng nói:

“Mẹ tôi trông cháu cho anh trai, không trông cho tôi. Tôi còn thiếu tiền đặt cọc mua nhà”.

Shakespeare từng nói:

“Con cái không biết ơn còn độc hơn nọc rắn”.

3 cách nuôi dạy nên những đứa trẻ ấm áp

Nghe nhiều câu chuyện về “con nhà người ta”, có phải bạn cũng thấy vừa cảm động vừa ghen tị?

Thực ra, nuôi dạy một đứa trẻ biết biết ơn không phải nhờ may mắn hay chỉ nói đạo lý suông.

Bí quyết nằm ngay trong những chi tiết rất nhỏ của cuộc sống hằng ngày.

Thứ nhất: Đừng làm cha mẹ “siêu nhân”, hãy để con thấy cuộc sống thật.

Đừng che giấu mọi vất vả. Khi con được “nhìn thấy”, con mới hiểu và trân trọng.

Thứ hai: Học cách “lười” và yếu đuối một chút.

Hãy cho con cơ hội giúp đỡ, được cảm thấy mình có giá trị, được cần đến.

Thứ ba: Làm gương.

Bạn đối xử với cha mẹ mình thế nào, con sẽ đối xử với bạn y như vậy.

Tóm lại, công thức để nuôi dạy một đứa trẻ ấm áp rất đơn giản:

Sống thật – Trao giá trị – Làm gương.

Bỏ xuống gánh nặng “cha mẹ hoàn hảo”, sống chân thật hơn một chút, “lười” đi một chút, bạn sẽ nhận lại những bất ngờ đầy yêu thương từ chính sự trưởng thành của con mình.

