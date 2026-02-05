Dùng nước sôi "tráng bình sữa", bé 6 tháng tuổi mắc bệnh dạ dày

Một bà mẹ trẻ chia sẻ rằng chị rất kỹ lưỡng với đồ dùng sinh hoạt của con, tất cả những vật dụng bé dùng đều được chị tráng qua nước sôi để khử trùng. Nhưng chẳng lẽ như vậy là sai?

Người mẹ này nói:

“Ngày nào tôi cũng dùng nước sôi tráng bình nước và bình sữa của con, vậy tại sao con vẫn bị bệnh dạ dày?”

Nhìn đứa trẻ hơn 6 tháng tuổi trong lòng khóc quấy không ngừng, chị vô cùng tự trách bản thân.

Khi bác sĩ chẩn đoán, phát hiện niêm mạc dạ dày của bé bị tổn thương, có liên quan đến việc khử trùng bình sữa không đúng cách trong thời gian dài, dẫn tới nhiễm khuẩn, người mẹ này càng thêm hoang mang, khó hiểu.

Thực tế, rất nhiều phụ huynh giống như người mẹ trên, đã quen với việc dùng nước sôi tráng bình sữa, cho rằng nước sôi nhiệt độ cao, tráng qua một lần là có thể diệt khuẩn, khử trùng.

Nhưng hậu quả là: tráng bình sữa bằng nước sôi có thể khiến trẻ nôn ói, tiêu chảy, đầy hơi…

Các bà mẹ nghĩ rằng như vậy là đã đủ sạch sẽ, không ngờ lại trở thành “lưỡi dao vô hình” gây hại cho con.

Con gái của chị Nguyệt Nguyệt đã hơn 7 tháng tuổi. Sau khi hết thời gian nghỉ thai sản, do nhà xa nơi làm việc, chị chuyển sang nuôi con kết hợp sữa mẹ và sữa công thức.

Chị cho biết, sau mỗi lần con uống sữa xong, cả nhà chỉ dùng nước sôi tráng bình một lượt rồi để dùng cho lần sau, vẫn luôn nghĩ như vậy là sạch sẽ, hợp vệ sinh.

Không ngờ vài ngày trước, sau khi uống sữa, bé đột nhiên nôn mửa, khiến chị và bà nội vô cùng hoảng sợ, vội vàng đưa bé đi bệnh viện. Bác sĩ kết luận tình trạng này có liên quan đến việc tráng bình sữa bằng nước sôi.

Nhìn lại quãng thời gian từ khi con bắt đầu bú bình, bé thường xuyên đầy hơi, khó chịu, nhưng gia đình hoàn toàn không nghĩ rằng nguyên nhân lại xuất phát từ cách vệ sinh bình sữa.

Vì sao tráng bình sữa bằng nước sôi gần như không có tác dụng khử trùng?

Thứ nhất: Thời gian tiếp xúc quá ngắn

Trong bình sữa có thể tồn tại vi khuẩn E.coli, Salmonella, nấm mốc… Những vi khuẩn này cần nhiệt độ trên 95°C và phải ngâm ít nhất 5 phút mới có thể bị tiêu diệt.

Trong khi đó, việc chỉ tráng qua bằng nước sôi diễn ra rất nhanh, nước cũng nguội đi nhanh chóng, chỉ có tác dụng rửa trôi, hoàn toàn không đủ để diệt khuẩn, thậm chí vi khuẩn vẫn tiếp tục sinh sôi.

Thứ hai: Sự thay đổi nóng – lạnh đột ngột càng tạo điều kiện cho vi khuẩn trú ẩn

Nước sôi đột ngột có thể khiến bình sữa xuất hiện những vết nứt li ti, tạo nơi ẩn náu cho vi khuẩn, khiến việc làm sạch về sau càng khó khăn hơn.

Thứ ba: Nhiều “góc chết” không thể làm sạch

Bên trong bình sữa có rất nhiều vị trí khó vệ sinh như: rãnh xoắn trong núm ti, ống hút, ren miệng bình, van nhỏ của núm ti…

Chỉ tráng nước sôi không thể loại bỏ hoàn toàn cặn sữa bám lại ở những vị trí này. Mà cặn sữa lại chứa nhiều đường, rất dễ trở thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển.

Nếu lactose trong sữa công thức không được làm sạch triệt để, chúng sẽ lên men trong các góc chết, sinh ra axit, gây kích ứng và tổn hại đường tiêu hóa của trẻ.

Lưu ý nhỏ:

Hệ tiêu hóa của trẻ còn chưa hoàn thiện, sức đề kháng với vi khuẩn rất yếu. Việc cha mẹ lâu dài chỉ tráng bình sữa bằng nước sôi chẳng khác nào liên tục “đưa vi khuẩn vào dạ dày của trẻ”.

Giai đoạn 0–3 tuổi là thời kỳ then chốt cho sự phát triển đường ruột. Nếu bình sữa không được khử trùng đúng cách, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Việc nhiễm khuẩn lặp đi lặp lại có thể làm tổn thương niêm mạc dạ dày, gây viêm dạ dày, ảnh hưởng đến khả năng hấp thu dinh dưỡng, từ đó cản trở sự phát triển và làm suy giảm miễn dịch của trẻ.

Các phương pháp khử trùng bình sữa đúng cách

Vì vậy, các mẹ đừng tiếp tục chỉ tráng bình sữa bằng nước sôi. Dưới đây là 3 phương pháp khoa học hơn, có thể lựa chọn cách phù hợp với gia đình mình:

Cách 1: Đun sôi truyền thống

Chuẩn bị một nồi nước đủ lớn, đun sôi.

Tháo rời bình sữa (bình, núm ti, ống hút, nắp…), cho toàn bộ vào nồi, đảm bảo nước ngập hết các bộ phận, đun sôi liên tục 5–10 phút.

Sau khi tắt bếp, chờ nguội bớt, dùng gạc vô trùng lau khô và bảo quản trong hộp kín.

Cách 2: Máy tiệt trùng bình sữa bằng hơi nước

Thiết bị này tiện lợi, dễ sử dụng, chỉ cần làm theo hướng dẫn. Hơi nước nhiệt độ cao giúp khử trùng 360 độ, không góc chết, an toàn và yên tâm hơn.

Cách 3: Dung dịch tiệt trùng bình sữa chuyên dụng cho trẻ

Phù hợp khi gia đình đưa trẻ ra ngoài ngắn ngày, không thể áp dụng hai cách trên.

Lưu ý: sau khi tiệt trùng cần rửa lại nhiều lần bằng nước sạch, để bình khô hoàn toàn rồi mới sử dụng.

Một số khuyến nghị

Nhiều gia đình dễ mắc sai lầm khi tiệt trùng bình sữa, chẳng hạn như dùng khăn lau khô, khiến vi khuẩn trên khăn làm ô nhiễm bình lần nữa; hoặc chỉ khử trùng mà không rửa sạch hoàn toàn cặn sữa.

Hệ tiêu hóa của trẻ không cho phép bất kỳ sự chủ quan nào. Là cha mẹ, chúng ta cần chịu trách nhiệm cho sức khỏe của con, bảo vệ trẻ một cách toàn diện.

Việc khử trùng bình sữa cần đúng cách và triệt để, loại bỏ mọi nguy cơ tiềm ẩn, để dạ dày của trẻ không bị tổn hại, từ đó giúp trẻ lớn lên khỏe mạnh và vui vẻ.

Gia đình bạn đang khử trùng bình sữa cho bé bằng cách nào?

Nguồn: Sohu