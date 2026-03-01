"Rừng hoa xuân" trên độ cao 10.000 mét của Vietnam Airlines: Khi tiếp viên được tự do diện áo dài rực rỡ

Mỗi dịp Tết đến, hình ảnh tà áo dài lại trở thành "đặc sản thị giác" dễ khiến lòng người rung động nhất. Và năm nay, MXH đặc biệt xôn xao trước hình ảnh được chia sẻ về những chuyến bay ngày Tết của Vietnam Airlines: các tiếp viên hàng không không mặc đồng phục như thường lệ mà được diện áo dài xuân theo phong cách tự do. Khoảnh khắc ấy được ví von "dễ thương như hoa mùa xuân", nhanh chóng thu về hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận.

Bài đăng rất viral trên MXH. (Nguồn: Threads)

Dưới bài đăng, cư dân mạng đều dành lời khen cho vẻ duyên dáng, rạng rỡ của các nữ tiếp viên. Nhiều hành khách thừa nhận cảm giác lên máy bay dịp cuối năm bỗng trở nên đặc biệt hơn hẳn khi được chào đón bởi những tà áo dài đủ sắc xuân: hồng phấn, vàng mai, xanh ngọc, đỏ thắm…

Bùng nổ comment khen những chiếc áo dài được các tiếp viên mặc trên MXH. (Nguồn: Threads)

Một trong những gương mặt được nhiều người chú ý nhất là nữ tiếp viên Lê Thị Giáng Ngọc. Vào ngày 29 Tết, cô diện bộ áo dài của NTK Trần Thiện Khánh khi làm nhiệm vụ trên chuyến bay của Hãng Hàng không Quốc gia. Thiết kế nổi bật với gam màu hồng của hoa tươi tắn, phom dáng tôn lên nét thanh lịch, kết hợp cùng thần thái chuyên nghiệp, thanh tao và nhã nhặn đã giúp nữ tiếp viên ghi điểm tuyệt đối trong mắt hành khách.

Nữ tiếp viên Lê Thị Giáng Ngọc gây ấn tượng với tà áo dài hồng ngọt ngào, nổi bật giữa khoang cabin ngày Tết. (Nguồn: Facebook)

Chia sẻ về hoạt động đặc biệt này, nữ tiếp viên Nguyễn Phương Ly cho biết: "Tiếp viên được mặc áo dài xuân tự chọn vào ngày Tết đã bắt đầu được thực hiện vài năm gần đây. Các tiếp viên được thông báo chuẩn bị trước từ tháng 1/2026. Ban Lãnh đạo Đoàn Tiếp Viên còn mở cuộc thi 'Duyên dáng áo dài xuân' được đông đảo các tiếp viên tham gia nhiệt tình, lan toả hình ảnh đẹp của tà áo dài Việt Nam trên những chuyến bay Tết của Vietnam Airlines".

Nữ tiếp viên Nguyễn Phương Ly duyên dáng trong tà áo dài trắng nhẹ nhàng. (Nguồn: NVCC)

Theo Phương Ly, việc được diện áo dài xuân tự chọn, không chỉ tiếp viên mà hành khách cũng vô cùng thích thú, đặc biệt là hành khách nước ngoài. " Ai ai cũng tấm tắc khen tà áo dài Việt Nam. Chúng tôi tự hào khi là phụ nữ Việt và được quảng bá trang phục truyền thống tới bạn bè quốc tế" , cô chia sẻ.

Còn theo chia sẻ của tiếp viên Lê Thị Hồng Nhung khi mặc trên mình chiếc áo dài - vẫn là sự chỉn chu, chuyên nghiệp nhưng có phần mềm mại và đậm chất truyền thống hơn so với đồng phục thường ngày.

"Chương trình của Vietnam Airlines có phần thi đua và trao giải để tạo thêm không khí sôi nổi cho các anh chị em tiếp viên. Tuy nhiên, mục đích chính vẫn là lan toả vẻ đẹp áo dài Việt Nam và mang không khí tết ấm áp đến với mỗi hành khách trên chuyến bay", nữ tiếp viên Lê Thị Hồng Nhung cho hay.

Những nữ tiếp viên lan toả vẻ đẹp của áo dài Việt Nam trên các chuyến bay. (Nguồn: NVCC)

Nữ tiếp viên trẻ Lê Ngọc Lan cho biết cô cảm thấy vô cùng tự hào và xúc động khi được khoác lên mình áo dài xuân trong những chuyến bay Tết. Với Ngọc Lan, áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là biểu tượng của bản sắc, của sự thanh lịch và tinh tế rất Việt Nam. Trong không khí sum vầy đầu năm, khi nhìn thấy hành khách mỉm cười trước hình ảnh tà áo dài rực rỡ trên khoang máy bay, cô cảm nhận rõ sự ấm áp và gần gũi như mang "hơi thở của nhà" lên bầu trời.

Trong không khí sum vầy ngày Tết, khi nhìn thấy hành khách mỉm cười vì hình ảnh tà áo dài rực rỡ trên máy bay, nữ tiếp viên Lê Ngọc Lan cảm nhận rõ niềm vui và sự ấm áp lan tỏa. (Nguồn: NVCC)

Chương trình mặc áo dài Tết được triển khai từ 29 Tết đến hết mùng 3. Trong những ngày đầu xuân, giữa không gian cabin ở độ cao hàng chục nghìn feet, tà áo dài mềm mại bay nhẹ theo từng bước chân tiếp viên đã trở thành hình ảnh vừa chuyên nghiệp vừa thơ mộng.

Bên cạnh ý nghĩa tạo điểm nhấn cho các chuyến bay dịp Tết, chương trình còn hướng tới mục tiêu gìn giữ và tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam. Đây cũng là một trong những giá trị cốt lõi mà Hãng Hàng không Quốc gia mong muốn truyền tải tới hành khách thông qua hình ảnh tà áo dài truyền thống.



Không cần sân khấu hay ánh đèn rực rỡ, chính những chuyến bay ngày Tết ấy đã biến bầu trời thành "sàn diễn" đặc biệt, nơi áo dài Việt được tôn vinh một cách tự nhiên và đầy tự hào. (Nguồn: Facebook)

Nhìn tổng thể, những mẫu áo dài mà các tiếp viên lựa chọn trong dịp Tết năm nay đều mang bảng màu tươi tắn, trẻ trung đúng tinh thần mùa xuân: hồng phấn ngọt ngào, đỏ son rực rỡ, vàng mai ấm áp hay xanh pastel dịu mắt. Kiểu dáng cũng đa dạng hơn hẳn so với đồng phục thường ngày: có thiết kế suông mềm mại tạo cảm giác bay bổng, có mẫu chiết eo tôn dáng thanh thoát; có áo dài cổ cao truyền thống kín đáo, cũng có phiên bản cổ tròn, cổ thuyền hiện đại, nhẹ nhàng. Dù biến tấu thế nào, các thiết kế vẫn giữ trọn tinh thần duyên dáng, nền nã và thanh lịch, nét đẹp đặc trưng của người con gái Việt, đặc biệt khi xuất hiện trong không gian trang trọng như trên những chuyến bay đầu năm.

"Rừng hoa" của hãng hàng không Vietnam Airlines khoe sắc với những tà áo dài xuân. (Nguồn: Facebook)



