Phải gọi Han So Hee là "mỹ nữ tóc rối"!

Dù chỉ diện những set đồ tối giản, Han So Hee vẫn dễ dàng hút trọn ống kính truyền thông mỗi khi xuất hiện tại sân bay nhờ thần thái lạnh lùng pha chút cuốn hút, cool ngầu rất đặc trưng. Mới đây, loạt khoảnh khắc cô khởi hành sang Milan để tham dự fashion week tiếp tục khiến cộng đồng mạng xôn xao. Không cần váy áo cầu kỳ, minh tinh nổi tiếng lựa chọn outfit casual trẻ trung với phom dáng thoải mái, tôn lên vóc dáng thanh mảnh. Đáng chú ý nhất chính là mái tóc rối nhẹ, tưởng như chưa kịp chải chuốt kỹ càng nhưng lại vô tình trở thành “vũ khí” đắt giá, làm nổi bật gương mặt sắc sảo và xinh đẹp của Han So Hee.

Han So Hee ghi điểm trước ống kính truyền thông với mái tóc rối tung bay trong gió. (Nguồn: dailyfashion_news)

Xuất hiện tại sân bay, Han So Hee lựa chọn phong cách sporty trẻ trung nhưng vẫn khéo léo tôn trọn lợi thế hình thể. Cô diện áo jacket zip nâu viền trắng mang hơi hướng retro của Fila, phối cùng quần shorts denim đen siêu ngắn khoe đôi chân thon dài thẳng tắp. Tất cao ngang gối kết hợp sneaker chunky tăng khả năng "hack dáng", vừa mang vibe năng động vừa có chút tinh nghịch. Chiếc túi da đen bản lớn đeo vai hoàn thiện tạo hình, được tạo điểm nhấn với chiếc charm đỏ nổi bật để outfit không bị đơn điệu.

Han So Hee ghi điểm với set đồ casual trẻ trung, năng động. (Nguồn: Instagram)

Tuy nhiên, điểm sáng của tạo hình này chính là visual của Han So Hee. Ngôi sao xứ Hàn để tóc búi thấp hờ hững, vài lọn tóc buông nhẹ trước mặt tạo cảm giác mềm mại, tung bay trong gió tạo nên độ rối một cách tự nhiên. Layout makeup trong veo, lớp nền mỏng mịn, má ửng hồng tự nhiên và son tông MLBB nhẹ nhàng càng tôn lên làn da trắng mịn cùng đường nét sắc bén của nữ diễn viên. Thần thái rạng rỡ, tươi tắn cũng giúp cô tỏa sáng trong mọi ống kính.

Cận cảnh visual gây thương nhớ của Han So Hee với mái tóc rối. (Nguồn: Instargam)

Sở hữu gương mặt sắc nét với sống mũi cao thanh thoát, đôi mắt sâu cùng làn da trắng tựa tuyết, Han So Hee nhiều lần chứng minh đẳng cấp visual không phải dạng vừa qua những góc máy zoom cận. Điều đáng nói là nữ diễn viên không cần đến những layout cầu kỳ hay mái tóc được tạo kiểu chỉn chu tuyệt đối, điển hình chính là khoản khắc huyền thoại nữ diễn viên kí tặng tại trời Âu. Diện mạo "tả tơi" với mái tóc bị gió thổi rối tung, vài lọn bay lòa xòa trước trán lại càng khiến dân tình khó rời mắt khỏi Han So Hee.