Rốt cuộc thì, sau khi sinh nên chờ bao lâu mới tính đến "chuyện chăn gối"?

Hầu hết mọi người đều nói rằng buổi khám sau sinh vào tuần thứ sáu chủ yếu là để bác sĩ “cho phép” quan hệ tình dục trở lại — nếu người mẹ cảm thấy sẵn sàng. Sáu tuần sau sinh từ lâu đã được xem là khoảng thời gian “chuẩn” để cơ thể phục hồi, nhưng liệu điều đó có đúng với tất cả phụ nữ? Một bà mẹ trẻ đã đặt câu hỏi này, mong được các mẹ khác chia sẻ kinh nghiệm: Sau bao lâu các mẹ mới quan hệ trở lại sau sinh?

“Chào các mẹ! Mình (29 tuổi) vừa sinh bé gái đầu lòng được hai tuần. Mình và chồng (30 tuổi) đang thực sự hạnh phúc và yêu con vô cùng . Con khỏe mạnh, đáng yêu và là điều tuyệt vời nhất mà vợ chồng mình từng mong đợi. Mình sinh thường ở tuần 36, chỉ bị rách nhẹ một chút thôi, may mắn là hồi phục khá tốt” - cô chia sẻ trên diễn đàn Mommit (Reddit).

Cô tâm sự rằng mình bắt đầu nhớ cảm giác “gần gũi” với chồng, bởi lần cuối hai vợ chồng thân mật là khi cô mang thai được 32 tuần.

“...cũng khá lâu rồi. Mình biết là vẫn cần chờ thêm vài tuần nữa mới có thể quan hệ an toàn, nhưng mình tò mò không biết trải nghiệm của các mẹ khác thế nào. Sau lần sinh đầu tiên, các mẹ chờ bao lâu mới quan hệ lại? Lúc đầu có đau hay khó chịu không? Mất bao lâu để cảm giác ‘bình thường’ quay lại? Mình chỉ muốn chuẩn bị tâm lý trước thôi. Cảm ơn mọi người trước nhé!”

Bình luận được bình chọn nhiều nhất viết:

“Ít nhất là 6 tuần. Bên trong tử cung của bạn có một vết thương to bằng cái đĩa ăn. Dù bên ngoài bạn cảm thấy ổn, bên trong vẫn cần thời gian để lành.”

Và điều đó hoàn toàn đúng!

Theo trang Infirmary Health, nhau thai có kích thước xấp xỉ bằng một chiếc đĩa ăn. Ngay sau khi sinh, phần tử cung nơi nhau thai bám vào trở thành một vết thương hở và cần thời gian để hồi phục. Khi tử cung co lại và trở về kích thước ban đầu, vết thương này sẽ dần lành. Vì vậy, phụ nữ sau sinh có nguy cơ nhiễm trùng cao hơn bình thường.

Đó cũng là lý do hầu hết các bác sĩ khuyên nên chờ ít nhất 6 tuần trước khi quan hệ trở lại. Nhưng liệu khoảng thời gian đó có đủ cho mọi người? Trong phần bình luận của bài đăng, các mẹ khác cũng chia sẻ trải nghiệm rất khác nhau:

“Mình đợi 8 tuần, nhưng thật lòng thì đến khi cai sữa mới thấy 'có cảm giác' trở lại.”

“Mình không hứng thú gì suốt 10 tháng sau sinh!”

“10 tháng rồi mà vẫn chưa! Có lẽ sắp tới, vì mình bắt đầu cảm thấy ‘là chính mình’ trở lại.”

“Mình thì... 2 năm! Do phải nuôi con bú, con ngủ kém, rồi công việc nữa...”

Về cảm giác khi quan hệ sau sinh, nhiều người cảnh báo rằng nó có thể hơi khó chịu hoặc lạ lẫm.

Một mẹ kể:

“Bọn mình chờ gần 3 tháng mới thử lại, và thật sự làm rất chậm. Mình sợ lắm. Cảm giác có nhiều áp lực, mọi thứ đều lạ lắm cho đến khi quen dần”.

Một người khác chia sẻ:

“Mình đợi đến khi bác sĩ sản khoa cho phép, khoảng tuần thứ 7. Thành thật mà nói, cảm giác như... mất trinh lần nữa ”.

Tóm lại

Không có “mốc thời gian chuẩn” nào cho việc khi nào nên quan hệ lại sau khi sinh con. Mỗi người có một hành trình phục hồi khác nhau — cả về thể chất, tâm lý lẫn cảm xúc. Quan trọng nhất là lắng nghe cơ thể mình, đừng vội vàng, và chỉ nên thân mật khi bạn thật sự sẵn sàng.

Nguồn: Diễn đàn Reddit