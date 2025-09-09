Rosé tiếp tục tăng cân, body nét tới mức bị nghi độn hông

Sau thời gian dài bị nhận xét gầy gò đáng báo động, Rosé nay đã khiến công chúng bất ngờ khi tăng cân và nhan sắc thăng hạng thấy rõ. Khuôn mặt giọng ca chính BLACKPINK trở nên tươi tắn, tràn đầy sức sống, trong khi vóc dáng cũng đầy đặn và quyến rũ hơn. Sự thay đổi này giúp giao diện ngôi sao đình đám thêm phần hút mắt, toát lên vẻ đẹp gợi cảm mà vẫn giữ được thần thái sang chảnh vốn có.

Đặc biệt, tại after party VMAs mới đây, mỹ nhân sinh năm 1997 trở thành tâm điểm không chỉ là nghệ sĩ Kpop đầu tiên thắng giải Song Of The Years mà còn bởi tạo hình sexy, cuốn hút tại after party. Giao diện Rosé hoàn toàn có thể biến hóa đa dạng phong cách, từ ngọt ngào, nữ tính cho đến quyến rũ, nóng bỏng.

Rosé thu hút ống kính truyền thông quốc tế khi xuất hiện tại after party VMAs.

"Bông hồng" nước Úc thả dáng nuột nà trong mẫu váy 2 dây mang hơi hướng avant-garde nằm trong BST Fall/Winter 2025 của thương hiệu Dilara Findikoglu. Thiết kế ôm sát giúp nữ idol khoe trọn đường cong quyến rũ, nhất là vòng eo thon cùng phần hông này nở. Cô lựa chọn giày cao gót trắng ton sur ton cùng 1 chiếc mini clutch để hoàn thiện tạo hình thêm phần sành điệu, thời thượng.

Trong loạt ảnh zoom cận, nhiều người cũng nhận ra Rosé tăng cân hơn trước. Gương mặt nữ idol có phần đầy đặn hơn, nhất là ở 2 bên má. Nhờ vậy mà body của giọng ca chính BLACKPINK cũng "có da có thịt", khỏe khoắn và đường cong lộ rõ.

Giao diện sexy khó cưỡng của Rosé hậu tăng cân. Kiểu tóc xoăn xõa rẽ ngôi lệch, layout makeup nhẹ nhàng vẫn tiếp tục được cô nàng ưa chuộng.

Netizen dành nhiều lời khen có cánh cho sắc vóc cùng tạo hình của Rosé. Thậm chí, có ý kiến còn hoài nghi nữ idol sử dụng miếng độn hông vì body quá cháy.

Tại lễ trao giải chính, Rosé cũng khiến người xem khó lòng rời mắt với tạo hình đầy sang chảnh, yêu kiều trong mẫu đầm sequin của thương hiệu Oscar de le Renta. Thiết kế cúp ngực kết hợp với phần đuôi váy tua rua tạo hiệu ứng đẹp mắt, đồn thời tôn lên vóc dáng mảnh mai, cân đối của chủ nhân hit APT.

Visual không điểm chê của Rosé trên sân khấu VMAs 2025.